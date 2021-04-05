https://ria.ru/20210405/remont-1604256558.html

В Благовещенске на ремонт дорог выделили почти два миллиарда рублей

В Благовещенске на ремонт дорог выделили почти два миллиарда рублей

Почти 2 миллиарда рублей выделили на ремонт дорог и расположенной под ними коммунальной инфраструктуры в Благовещенске, сообщил губернатор Амурской области... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T11:30

2021-04-05T11:30

2021-04-05T11:30

василий орлов

амурская область

благовещенск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40834/07/408340761_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9cd2e72e56b753865c985baa675dee84.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 апр – РИА Новости. Почти 2 миллиарда рублей выделили на ремонт дорог и расположенной под ними коммунальной инфраструктуры в Благовещенске, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов, назвав эту сумму "беспрецедентной".Орлов, министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Александр Зеленин, мэр Благовещенска Олег Имамеев и руководители подрядных организаций осмотрели улицы города, отремонтированные в 2020 году, и объекты, которые предстоит отремонтировать в этом году по нацпроекту "Безопасные качественные автомобильные дороги".Особое значение Орлов уделил перекопам и просадкам грунта на отремонтированных дорогах. "Администрации города нужно определить алгоритм действий, которым нужно руководствоваться при устранении перекопов и просадок грунта. Не стоит засыпать грунтом просадки дорожного полотна, для этого есть другие, более прочные материалы, которые можно использовать как временные меры", - отметил глава региона.Одна из таких просадок возникла на перекрестке улиц Театральная-Северная в Благовещенске, гендиректор АО "Асфальт" Андрей Сенотрусов доложил Орлову, что ее устранят до 5 мая, а с причинами дорожники будут разбираться. Для минимизации рисков просадок рассматривается вариант применения геосинтетических материалов, которые позволят повысить надежность основания асфальтобетонного покрытия.Губернатор Приамурья подчеркнул, что при проведении нынешней дорожной кампании важно изучить недочеты 2020 года, а также своевременно вводить в эксплуатацию ремонтируемые участки.

https://radiosputnik.ria.ru/20210405/pozhar-1604248051.html

https://ria.ru/20210403/priamure-1604088113.html

амурская область

благовещенск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

василий орлов, амурская область, благовещенск