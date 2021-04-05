https://ria.ru/20210405/remont-1604256558.html
В Благовещенске на ремонт дорог выделили почти два миллиарда рублей
В Благовещенске на ремонт дорог выделили почти два миллиарда рублей
Почти 2 миллиарда рублей выделили на ремонт дорог и расположенной под ними коммунальной инфраструктуры в Благовещенске, сообщил губернатор Амурской области... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T11:30
2021-04-05T11:30
2021-04-05T11:30
василий орлов
амурская область
благовещенск
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 апр – РИА Новости. Почти 2 миллиарда рублей выделили на ремонт дорог и расположенной под ними коммунальной инфраструктуры в Благовещенске, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов, назвав эту сумму "беспрецедентной".Орлов, министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Александр Зеленин, мэр Благовещенска Олег Имамеев и руководители подрядных организаций осмотрели улицы города, отремонтированные в 2020 году, и объекты, которые предстоит отремонтировать в этом году по нацпроекту "Безопасные качественные автомобильные дороги".Особое значение Орлов уделил перекопам и просадкам грунта на отремонтированных дорогах. "Администрации города нужно определить алгоритм действий, которым нужно руководствоваться при устранении перекопов и просадок грунта. Не стоит засыпать грунтом просадки дорожного полотна, для этого есть другие, более прочные материалы, которые можно использовать как временные меры", - отметил глава региона.Одна из таких просадок возникла на перекрестке улиц Театральная-Северная в Благовещенске, гендиректор АО "Асфальт" Андрей Сенотрусов доложил Орлову, что ее устранят до 5 мая, а с причинами дорожники будут разбираться. Для минимизации рисков просадок рассматривается вариант применения геосинтетических материалов, которые позволят повысить надежность основания асфальтобетонного покрытия.Губернатор Приамурья подчеркнул, что при проведении нынешней дорожной кампании важно изучить недочеты 2020 года, а также своевременно вводить в эксплуатацию ремонтируемые участки.
https://radiosputnik.ria.ru/20210405/pozhar-1604248051.html
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василий орлов, амурская область, благовещенск
БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 апр – РИА Новости.
Почти 2 миллиарда рублей выделили на ремонт дорог и расположенной под ними коммунальной инфраструктуры в Благовещенске
, сообщил губернатор Амурской области
Василий Орлов, назвав эту сумму "беспрецедентной".
Орлов, министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Александр Зеленин, мэр Благовещенска Олег Имамеев и руководители подрядных организаций осмотрели улицы города, отремонтированные в 2020 году, и объекты, которые предстоит отремонтировать в этом году по нацпроекту "Безопасные качественные автомобильные дороги".
"На восстановление дорожно-уличной сети города выделяются беспрецедентные суммы. Только на проведение дорожных работ в 2021 году выделено Благовещенску 1,1 миллиарда рублей, половина средств выделено по проекту "Безопасные качественные автомобильные дороги", более 600 миллионов рублей – дорожный фонд Амурской области. Кроме этого, выделено 700 миллионов рублей на ремонт коммунальной инфраструктуры, сетей, которые расположены под дорогами. Общая сумма финансирования составляет 1,8 миллиарда рублей, такие деньги никогда не выделялись для Благовещенска. Конечно, возникают вопросы и по качеству работ. Возможно, на ремонт дорог средства были бы направлены в большем объеме, но нет подрядчиков", - сказал Орлов, которого цитирует правительство Амурской области.
Особое значение Орлов уделил перекопам и просадкам грунта на отремонтированных дорогах. "Администрации города нужно определить алгоритм действий, которым нужно руководствоваться при устранении перекопов и просадок грунта. Не стоит засыпать грунтом просадки дорожного полотна, для этого есть другие, более прочные материалы, которые можно использовать как временные меры", - отметил глава региона.
Одна из таких просадок возникла на перекрестке улиц Театральная-Северная в Благовещенске, гендиректор АО "Асфальт" Андрей Сенотрусов доложил Орлову, что ее устранят до 5 мая, а с причинами дорожники будут разбираться. Для минимизации рисков просадок рассматривается вариант применения геосинтетических материалов, которые позволят повысить надежность основания асфальтобетонного покрытия.
Губернатор Приамурья подчеркнул, что при проведении нынешней дорожной кампании важно изучить недочеты 2020 года, а также своевременно вводить в эксплуатацию ремонтируемые участки.