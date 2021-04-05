https://ria.ru/20210405/rebenok-1604291891.html

Жители ДНР рассказали о трагедии с гибелью ребенка из-за обстрела

Жители ДНР рассказали о трагедии с гибелью ребенка из-за обстрела

Жители села Александровское в самопровозглашенной Донецкой народной республике рассказали о ситуации с гибелью ребенка в результате применения дрона украинскими РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T14:37

2021-04-05T14:37

2021-04-05T15:58

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

донецкая народная республика

дмитрий песков

минск

оон

в мире

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Жители села Александровское в самопровозглашенной Донецкой народной республике рассказали о ситуации с гибелью ребенка в результате применения дрона украинскими силовиками, похороны мальчика, по словам его бабушки, пройдут во вторник.Как ранее сообщил представитель Народной милиции ДНР, после применения украинскими силовиками беспилотника со взрывным устройством 3 апреля в республике погиб ребенок, ранения получила женщина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая в понедельник на вопрос представителей западных СМИ о том, есть ли Кремле четкое подтверждение информации о гибели ребенка в ДНР, заявил, что он не располагает верифицированной информацией, но у него "нет повода сомневаться в правдивости тех данных, которые были приведены из самопровозглашенных республик на этот счет".По словам Натальи Терентьевой, которая представилась RT бабушкой погибшего мальчика, инцидент произошел возле их дома, когда 4-летний ребенок играл на улице. Женщина сказала, что услышала громкий звук, после чего увидела черно-белый дым."Смотрю, его волосики шевелятся, и шапочка лежит, а у него нету ни ручки, ни ножки. Это просто был обрубок, понимаете. Это не рассказать - это надо увидеть. Обрубок, который там вот лежал. Чтобы понять, надо действительно пройти через это, но это очень тяжело. Теперь каждый день заходить в этот двор, зная, что лежал вот там твой внук", - сказала она телеканалу.Она также рассказала, о том, как себя чувствуют родители погибшего мальчика."Родители никакие, мама никакая… Мы не знаем, как завтра мы пройдем эту процедуру (похорон – ред.). Мне не жалко этого дома, за что это дите пострадало? Он что, кого-то застрелил? Он кому-то что-то сказал плохое? Он еще в ангельском возрасте, ему четыре годика, он ангел перед Богом", - сказала она.Как рассказал RT глава Булавинской поселковой администрации Александр Плитан, он сам родом из села Александровское. По словам мужчины, очень тяжело осмыслить, что в результате применения украинскими силовиками беспилотника погиб ребенок."Это не поддается… Очень тяжело все это осмыслить. Я очень хорошо знаю эту семью, давно, потому что я сам родом из этого поселка", - сказал он.По словам Плитана, бабушка погибшего мальчика всю жизнь проработала на местной шахте в компрессорной, а потом продолжила работу техничкой на шахте в Буловинском. Он также рассказал, что дедушка мальчика, Александр Григорьевич, тоже проработал на шахте всю жизнь рабочим очистного загона.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210331/politika-1603477050.html

https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html

https://ria.ru/20210312/ukraina-1600805480.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

минск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

”Это был просто обрубок” – родственница о гибели ребенка при обстреле на Донбассе Ребенок погиб, ранение получила женщина после применения украинскими силовиками беспилотника со взрывным устройством в селе Александровское Донецкой области. В Кремле гибель ребенка назвали трагедией, горькими последствиями неурегулированности ситуации и считают важным обеспечить безопасность всех граждан самопровозглашенных республик. 2021-04-05T14:37 true PT1M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, дмитрий песков, минск, оон, в мире