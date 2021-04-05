Путин обсудил с генсеком ЦК КП Вьетнама поставки вакцины "Спутник V"
15:03 05.04.2021 (обновлено: 15:13 05.04.2021)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и генсек центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама в телефонном разговоре подтвердили настрой на развитие двусторонних отношений, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с генеральным секретарем центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что российский лидер поздравил Нгуен Фу Чонга с переизбранием на пост генсека ЦК Компартии Вьетнама, а также передал поздравления вступившему в понедельник в должность президенту Вьетнама Нгуен Суан Фуку.
"С обеих сторон подтвержден настрой на дальнейшее динамичное развитие всего комплекса российско-вьетнамских связей в соответствии с декларацией о стратегическом партнерстве, 20-летняя годовщина которой отмечается в этом году", - добавляется в сообщении.
Также Владимир Путин и Нгуен Фу Чонг обсудили борьбу с коронавирусом, углубление контактов по поставкам российской вакцины "Спутник V", сообщает пресс-служба Кремля.
"Предметно рассмотрены вопросы сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, научно-технологической и гуманитарной областях. Обсуждены перспективы совместной борьбы с коронавирусной инфекцией, а также углубления контактов между профильными ведомствами двух стран по поставкам российской вакцины "Спутник V", - говорится в сообщении.
Кроме того, в ходе обмена мнениями по актуальным проблемам международной повестки дня подчеркнута заинтересованность в продолжении тесного взаимодействия в рамках многосторонних объединений, в том числе на площадке ООН и по линии диалога Россия-АСЕАН.