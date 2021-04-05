https://ria.ru/20210405/razgovor-1604298149.html

Путин обсудил с генсеком ЦК КП Вьетнама поставки вакцины "Спутник V"

Путин обсудил с генсеком ЦК КП Вьетнама поставки вакцины "Спутник V"

Президент России Владимир Путин и генсек центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама в телефонном разговоре подтвердили настрой на развитие... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T15:03

2021-04-05T15:03

2021-04-05T15:13

нгуен суан фук

нгуен фу чонг

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владимир путин

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и генсек центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама в телефонном разговоре подтвердили настрой на развитие двусторонних отношений, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с генеральным секретарем центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом", - говорится в сообщении.Отмечается, что российский лидер поздравил Нгуен Фу Чонга с переизбранием на пост генсека ЦК Компартии Вьетнама, а также передал поздравления вступившему в понедельник в должность президенту Вьетнама Нгуен Суан Фуку."С обеих сторон подтвержден настрой на дальнейшее динамичное развитие всего комплекса российско-вьетнамских связей в соответствии с декларацией о стратегическом партнерстве, 20-летняя годовщина которой отмечается в этом году", - добавляется в сообщении.Также Владимир Путин и Нгуен Фу Чонг обсудили борьбу с коронавирусом, углубление контактов по поставкам российской вакцины "Спутник V", сообщает пресс-служба Кремля.Кроме того, в ходе обмена мнениями по актуальным проблемам международной повестки дня подчеркнута заинтересованность в продолжении тесного взаимодействия в рамках многосторонних объединений, в том числе на площадке ООН и по линии диалога Россия-АСЕАН.

https://ria.ru/20210405/vetnam-1604258673.html

https://ria.ru/20210323/vaktsina-1602440016.html

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нгуен суан фук, нгуен фу чонг, россия, владимир путин, вьетнам, в мире