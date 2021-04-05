Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210405/razgovor-1604298149.html
Путин обсудил с генсеком ЦК КП Вьетнама поставки вакцины "Спутник V"
Путин обсудил с генсеком ЦК КП Вьетнама поставки вакцины "Спутник V"
Президент России Владимир Путин и генсек центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама в телефонном разговоре подтвердили настрой на развитие... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T15:03
2021-04-05T15:13
нгуен суан фук
нгуен фу чонг
россия
владимир путин
вьетнам
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572352177_0:0:3003:1689_1920x0_80_0_0_fce871df5152d57016f94d940a0f5ecd.jpg
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и генсек центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама в телефонном разговоре подтвердили настрой на развитие двусторонних отношений, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с генеральным секретарем центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом", - говорится в сообщении.Отмечается, что российский лидер поздравил Нгуен Фу Чонга с переизбранием на пост генсека ЦК Компартии Вьетнама, а также передал поздравления вступившему в понедельник в должность президенту Вьетнама Нгуен Суан Фуку."С обеих сторон подтвержден настрой на дальнейшее динамичное развитие всего комплекса российско-вьетнамских связей в соответствии с декларацией о стратегическом партнерстве, 20-летняя годовщина которой отмечается в этом году", - добавляется в сообщении.Также Владимир Путин и Нгуен Фу Чонг обсудили борьбу с коронавирусом, углубление контактов по поставкам российской вакцины "Спутник V", сообщает пресс-служба Кремля.Кроме того, в ходе обмена мнениями по актуальным проблемам международной повестки дня подчеркнута заинтересованность в продолжении тесного взаимодействия в рамках многосторонних объединений, в том числе на площадке ООН и по линии диалога Россия-АСЕАН.
https://ria.ru/20210405/vetnam-1604258673.html
https://ria.ru/20210323/vaktsina-1602440016.html
россия
вьетнам
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572352177_113:0:2842:2047_1920x0_80_0_0_226f7b9f77a578b7407e5a348e037b43.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нгуен суан фук, нгуен фу чонг, россия, владимир путин, вьетнам, в мире

Путин обсудил с генсеком ЦК КП Вьетнама поставки вакцины "Спутник V"

15:03 05.04.2021 (обновлено: 15:13 05.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и генсек центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама в телефонном разговоре подтвердили настрой на развитие двусторонних отношений, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с генеральным секретарем центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что российский лидер поздравил Нгуен Фу Чонга с переизбранием на пост генсека ЦК Компартии Вьетнама, а также передал поздравления вступившему в понедельник в должность президенту Вьетнама Нгуен Суан Фуку.
"С обеих сторон подтвержден настрой на дальнейшее динамичное развитие всего комплекса российско-вьетнамских связей в соответствии с декларацией о стратегическом партнерстве, 20-летняя годовщина которой отмечается в этом году", - добавляется в сообщении.
Премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук на 12-м Азиатско-европейском саммите в Брюсселе. 18 октября 2018 - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
Вчера, 11:42
Путин поздравил Нгуен Суан Фука с избранием на пост президента Вьетнама
Также Владимир Путин и Нгуен Фу Чонг обсудили борьбу с коронавирусом, углубление контактов по поставкам российской вакцины "Спутник V", сообщает пресс-служба Кремля.

"Предметно рассмотрены вопросы сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, научно-технологической и гуманитарной областях. Обсуждены перспективы совместной борьбы с коронавирусной инфекцией, а также углубления контактов между профильными ведомствами двух стран по поставкам российской вакцины "Спутник V", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе обмена мнениями по актуальным проблемам международной повестки дня подчеркнута заинтересованность в продолжении тесного взаимодействия в рамках многосторонних объединений, в том числе на площадке ООН и по линии диалога Россия-АСЕАН.
Шприц и ампула на фоне логотипа вакцины Спутник V - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
23 марта, 11:11Распространение коронавируса
Вьетнам зарегистрировал вакцину "Спутник V"
 
Нгуен Суан ФукНгуен Фу ЧонгРоссияВладимир ПутинВьетнамВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Россиянам предложили три выхода из долговой ямы
03:53Лавров рассказал о планируемой встрече России и Индии на высшем уровне
03:51Назван способ определить настоящий пробег при покупке подержанного авто
03:47Лавров оценил успехи в урегулировании индо-китайского конфликта в Ладакхе
03:41Лавров: Россия планирует возродить "московский формат" по Афганистану
03:29Диетолог призвала сократить потребление сладкого в неделю
03:24Путин поручил актуализировать концепцию демографической политики ДФО
03:20Онищенко назвал условия для обязательной вакцинации животных от COVID-19
03:07Вильфанд обратился к россиянам из-за изменений климата
03:00В России разрабатывают гибрид ядерного и термоядерного реакторов
02:46Врач назвал единственный способ избежать похмелья
02:35В России закрывается компания, планировавшая развивать космический туризм
02:25Венесуэла начала вакцинацию пожилых против COVID-19 вакциной "Спутник V"
02:21Украинский журналист заявил о "непоправимом провале" Зеленского
02:12Иммунолог Крючков оценил необходимость вакцинации переболевших COVID-19
02:12Аналитик объяснил, как удвоить вложенные деньги
01:49В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,2
01:41Суд в США обязал россиянина Тюрина выплатить почти 20 миллионов долларов
01:35В России обнаружили 81 случай заражения британским штаммом COVID-19
01:30CNN: президент Бразилии хочет обсудить с Путиным применение "Спутника V"
Лента новостейМолния