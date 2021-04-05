https://ria.ru/20210405/rakety-1604269242.html

МИД прокомментировал планы США и Британии развернуть РСМД

МИД прокомментировал планы США и Британии развернуть РСМД

Планы США и Великобритании развернуть ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования в различных регионах мира сужают пространство для предотвращения... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T12:29

2021-04-05T12:29

2021-04-05T12:51

мария захарова

министерство обороны сша

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

великобритания

сша

в мире

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Планы США и Великобритании развернуть ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования в различных регионах мира сужают пространство для предотвращения серьезнейшего обострения в ракетной сфере, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Как говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД РФ, в последние несколько недель стали все чаще звучать заявления представителей Пентагона о практических шагах по реализации планов по скорейшему созданию и развертыванию в различных регионах мира наземных ракет средней и меньшей дальности, ранее запрещенных по разрушенному Вашингтоном договору о РСМД, а "к откровенно враждебным дестабилизирующим заявлениям и действиям на этом направлении подключились военные Великобритании".По ее словам, все это происходит в отсутствие внятных сигналов по данной теме от политической верхушки новой администрации США, а также от подавляющего большинства американских союзников по НАТО, которые, как показал кризис вокруг ДРСМД, заняли соглашательскую позицию в этом вопросе, имеющем определяющее значение для европейской безопасности.Москва не исключает применение военно-технических мер в ответ на возникающие из США и Великобритании ракетные угрозы, заявила Мария Захарова.Москва будет и далее тщательно отслеживать практические меры по созданию арсенала РСМД наземного базирования у американцев, а также их союзников в Европе и АТР, в т.ч. с учётом объявленных Великобританией намерений, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве."Мы отнюдь не захлопываем дверь для диалога, но в складывающихся условиях не исключаем, что Россия будет вынуждена всё больше смещать фокус усилий на осуществление мер военно-технического реагирования на возникающие ракетные угрозы", - говорится в комментарии.Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекратил действие 2 августа 2019 года. Президент РФ Владимир Путин позже озвучил новую инициативу по урегулированию ситуации с нарастанием напряженности в Европе после выхода США из Договора о РСМД. В частности, он заявил, что Москва готова по доброй воле не предпринимать развертывания на европейской части РФ ракет 9М729, но при условии встречных шагов со стороны НАТО. Он также предложил альянсу проверять комплексы Aegis Ashore с пусковыми установками Мk-41 на базах в Европе и ракет 9М729 на калининградских объектах.

https://ria.ru/20210403/rakety-1604056460.html

https://ria.ru/20210227/rakety-1599205722.html

великобритания

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, министерство обороны сша, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), великобритания, сша, в мире