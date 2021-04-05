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Наука
https://ria.ru/20210405/raketa-1604295063.html
В России разработают сверхтяжелую ракету для полетов к Луне и Марсу
В России разработают сверхтяжелую ракету для полетов к Луне и Марсу
В России планируется разработка сверхтяжелой ракеты грузоподъемностью 200 тонн для полетов к Луне и Марсу, сообщил в понедельник руководитель полета российского РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T14:48
2021-04-05T15:20
наука
россия
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. В России планируется разработка сверхтяжелой ракеты грузоподъемностью 200 тонн для полетов к Луне и Марсу, сообщил в понедельник руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев.Ранее сообщалось о разработке сверхтяжелых ракет грузоподъемностью 100 и 140 тонн.С помощью этих ракет, по его словам, можно будет летать к Луне и в дальний космос, в том числе и на Марс.Ранее сообщалось о разработке в России ракет "Енисей" и "Дон". Первая ракета имеет стартовую массу 3167 тонн и способна доставить на низкую околоземную орбиту полезный груз массой не менее 100 тонн, на геостационарную орбиту - 26 тонн, к Луне - 27 тонн. Вторая более мощная ракета имеет показатели, соответственно, 3281 тонну, 140 тонн, 29,5 тонны и 33 тонны.Грузоподъемность самой мощной из когда-либо созданных человечеством ракет, американской Saturn V, использованной в лунной программе 60-х - 70-х годов, составляла порядка 140 тонн. Советская "Энергия" могла выводить на низкую околоземную орбиту 105 тонн.
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россия, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука

В России разработают сверхтяжелую ракету для полетов к Луне и Марсу

14:48 05.04.2021 (обновлено: 15:20 05.04.2021)
 
© Фото : Роскосмос/Иван ВагнерЛуна из иллюминатора Международной космической станции
Луна из иллюминатора Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. В России планируется разработка сверхтяжелой ракеты грузоподъемностью 200 тонн для полетов к Луне и Марсу, сообщил в понедельник руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев.
Ранее сообщалось о разработке сверхтяжелых ракет грузоподъемностью 100 и 140 тонн.
"Создаются некие пока первоначальные эскизные проекты на стадии технических предложений ракет-носителей сверхтяжелого класса в двух направлениях - свыше 100 тонн, ну и даже до 200 тонн", - сказал Соловьев на международном симпозиуме "Человек в космосе" в Москве.
С помощью этих ракет, по его словам, можно будет летать к Луне и в дальний космос, в том числе и на Марс.
Ранее сообщалось о разработке в России ракет "Енисей" и "Дон". Первая ракета имеет стартовую массу 3167 тонн и способна доставить на низкую околоземную орбиту полезный груз массой не менее 100 тонн, на геостационарную орбиту - 26 тонн, к Луне - 27 тонн. Вторая более мощная ракета имеет показатели, соответственно, 3281 тонну, 140 тонн, 29,5 тонны и 33 тонны.
Грузоподъемность самой мощной из когда-либо созданных человечеством ракет, американской Saturn V, использованной в лунной программе 60-х - 70-х годов, составляла порядка 140 тонн. Советская "Энергия" могла выводить на низкую околоземную орбиту 105 тонн.
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