https://ria.ru/20210405/raketa-1604255422.html

Эксперт оценил совет Маска по созданию космических ракет

Эксперт оценил совет Маска по созданию космических ракет

Создавать полностью многоразовые ракеты невыгодно, есть более интересные и перспективные варианты использования верхних ступеней уже на орбите, заявил РИА... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T11:26

2021-04-05T11:26

2021-04-05T11:26

илон маск

андрей ионин

космос - риа наука

spacex

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Создавать полностью многоразовые ракеты невыгодно, есть более интересные и перспективные варианты использования верхних ступеней уже на орбите, заявил РИА Новости российский эксперт в области космонавтики Андрей Ионин.Ранее основатель американской компании SpaceX Илон Маск, комментируя проект российской ракеты "Амур-СПГ" с возвращаемой первой ступенью, заявил, что это "хороший путь", но стремиться надо к полной многоразовости.Кроме того, по его словам, перед тем как думать о том, как сделать полностью многоразовую ракету, надо научиться возвращать первую ступень, чем долгое время и занимался сам Маск.Эта задача не только проще, чем возвращение второй ступени, она еще и экономически более выгодна - стоимость первой ступени составляет 50-60% от цены всей ракеты, указал Ионин.По его словам, вторая ступень как правило выходит на орбиту. Несколько тонн металла можно было бы использовать для строительства конструкций при создании производств, городов, туристических центров и солнечных электростанций прямо в космосе.Для этого потребуется создать новые технологии, фактически, роботов-сварщиков, которые "будут ползать, разбирать ступень на кусочки и тут же сваривать конструкцию".

https://ria.ru/20210313/mask-1601100466.html

https://ria.ru/20210403/pro-1603985677.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

илон маск, андрей ионин, космос - риа наука, spacex