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Эксперт оценил совет Маска по созданию космических ракет
Эксперт оценил совет Маска по созданию космических ракет
Создавать полностью многоразовые ракеты невыгодно, есть более интересные и перспективные варианты использования верхних ступеней уже на орбите, заявил РИА... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T11:26
2021-04-05T11:26
илон маск
андрей ионин
космос - риа наука
spacex
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Создавать полностью многоразовые ракеты невыгодно, есть более интересные и перспективные варианты использования верхних ступеней уже на орбите, заявил РИА Новости российский эксперт в области космонавтики Андрей Ионин.Ранее основатель американской компании SpaceX Илон Маск, комментируя проект российской ракеты "Амур-СПГ" с возвращаемой первой ступенью, заявил, что это "хороший путь", но стремиться надо к полной многоразовости.Кроме того, по его словам, перед тем как думать о том, как сделать полностью многоразовую ракету, надо научиться возвращать первую ступень, чем долгое время и занимался сам Маск.Эта задача не только проще, чем возвращение второй ступени, она еще и экономически более выгодна - стоимость первой ступени составляет 50-60% от цены всей ракеты, указал Ионин.По его словам, вторая ступень как правило выходит на орбиту. Несколько тонн металла можно было бы использовать для строительства конструкций при создании производств, городов, туристических центров и солнечных электростанций прямо в космосе.Для этого потребуется создать новые технологии, фактически, роботов-сварщиков, которые "будут ползать, разбирать ступень на кусочки и тут же сваривать конструкцию".
https://ria.ru/20210313/mask-1601100466.html
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илон маск, андрей ионин, космос - риа наука, spacex

Эксперт оценил совет Маска по созданию космических ракет

11:26 05.04.2021
 
© AP Photo / Refugio RuizГлава SpaceX Илон Маск рассказывает о планах по колонизации Марса
Глава SpaceX Илон Маск рассказывает о планах по колонизации Марса - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© AP Photo / Refugio Ruiz
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Создавать полностью многоразовые ракеты невыгодно, есть более интересные и перспективные варианты использования верхних ступеней уже на орбите, заявил РИА Новости российский эксперт в области космонавтики Андрей Ионин.
Ранее основатель американской компании SpaceX Илон Маск, комментируя проект российской ракеты "Амур-СПГ" с возвращаемой первой ступенью, заявил, что это "хороший путь", но стремиться надо к полной многоразовости.
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"Можно попытаться решить и задачу спасения второй ступени. На мой взгляд, эта задача представляется бессмысленной, потому что, с другой стороны, в космосе нужны строительные материалы для каких-то крупных космических объектов", - сказал Ионин.
Кроме того, по его словам, перед тем как думать о том, как сделать полностью многоразовую ракету, надо научиться возвращать первую ступень, чем долгое время и занимался сам Маск.
Эта задача не только проще, чем возвращение второй ступени, она еще и экономически более выгодна - стоимость первой ступени составляет 50-60% от цены всей ракеты, указал Ионин.
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По его словам, вторая ступень как правило выходит на орбиту. Несколько тонн металла можно было бы использовать для строительства конструкций при создании производств, городов, туристических центров и солнечных электростанций прямо в космосе.
Для этого потребуется создать новые технологии, фактически, роботов-сварщиков, которые "будут ползать, разбирать ступень на кусочки и тут же сваривать конструкцию".
 
Илон МаскАндрей ИонинКосмос - РИА НаукаSpaceX
 
 
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