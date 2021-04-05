https://ria.ru/20210405/raketa-1604255422.html
Эксперт оценил совет Маска по созданию космических ракет
Эксперт оценил совет Маска по созданию космических ракет
Создавать полностью многоразовые ракеты невыгодно, есть более интересные и перспективные варианты использования верхних ступеней уже на орбите, заявил РИА... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T11:26
2021-04-05T11:26
2021-04-05T11:26
илон маск
андрей ионин
космос - риа наука
spacex
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Создавать полностью многоразовые ракеты невыгодно, есть более интересные и перспективные варианты использования верхних ступеней уже на орбите, заявил РИА Новости российский эксперт в области космонавтики Андрей Ионин.Ранее основатель американской компании SpaceX Илон Маск, комментируя проект российской ракеты "Амур-СПГ" с возвращаемой первой ступенью, заявил, что это "хороший путь", но стремиться надо к полной многоразовости.Кроме того, по его словам, перед тем как думать о том, как сделать полностью многоразовую ракету, надо научиться возвращать первую ступень, чем долгое время и занимался сам Маск.Эта задача не только проще, чем возвращение второй ступени, она еще и экономически более выгодна - стоимость первой ступени составляет 50-60% от цены всей ракеты, указал Ионин.По его словам, вторая ступень как правило выходит на орбиту. Несколько тонн металла можно было бы использовать для строительства конструкций при создании производств, городов, туристических центров и солнечных электростанций прямо в космосе.Для этого потребуется создать новые технологии, фактически, роботов-сварщиков, которые "будут ползать, разбирать ступень на кусочки и тут же сваривать конструкцию".
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илон маск, андрей ионин, космос - риа наука, spacex
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости.
Создавать полностью многоразовые ракеты невыгодно, есть более интересные и перспективные варианты использования верхних ступеней уже на орбите, заявил РИА Новости российский эксперт в области космонавтики Андрей Ионин
.
Ранее основатель американской компании SpaceX Илон Маск
, комментируя проект российской ракеты "Амур-СПГ" с возвращаемой первой ступенью, заявил, что это "хороший путь", но стремиться надо к полной многоразовости.
"Можно попытаться решить и задачу спасения второй ступени. На мой взгляд, эта задача представляется бессмысленной, потому что, с другой стороны, в космосе нужны строительные материалы для каких-то крупных космических объектов", - сказал Ионин.
Кроме того, по его словам, перед тем как думать о том, как сделать полностью многоразовую ракету, надо научиться возвращать первую ступень, чем долгое время и занимался сам Маск.
Эта задача не только проще, чем возвращение второй ступени, она еще и экономически более выгодна - стоимость первой ступени составляет 50-60% от цены всей ракеты, указал Ионин.
По его словам, вторая ступень как правило выходит на орбиту. Несколько тонн металла можно было бы использовать для строительства конструкций при создании производств, городов, туристических центров и солнечных электростанций прямо в космосе.
Для этого потребуется создать новые технологии, фактически, роботов-сварщиков, которые "будут ползать, разбирать ступень на кусочки и тут же сваривать конструкцию".