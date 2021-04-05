Онколог оценил заболеваемость и смертность от рака в России
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАндрей Каприн во время онлайн-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Заболеваемость и смертность от рака в России выше среднемировых показателей, чаще всего в РФ болеют колоректальным раком и раком молочной железы, заявил директор НМИЦ радиологии имени Герцева, главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
"Заболеваемость и смертность от злокачественных новообразований в Российской Федерации выше среднемировых показателей. Структура российской и мировой заболеваемости сходна, но в России значительно чаще болеют колоректальным раком", - сказал Каприн на конгрессе "Человек и лекарство".
Как следует из презентации к его выступлению, заболеваемость колоректальным раком на 100 тысяч населения составляет 46,5 случаев, в мире – 24,8.
Вторым по распространенности в России является рак молочной железы – 44,6 случаев на 100 тысяч населения, на третьем месте – трахея, бронхи и легкое, отмечается в презентации.
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