https://ria.ru/20210405/rak-1604318649.html

Онколог оценил заболеваемость и смертность от рака в России

Онколог оценил заболеваемость и смертность от рака в России

Заболеваемость и смертность от рака в России выше среднемировых показателей, чаще всего в РФ болеют колоректальным раком и раком молочной железы, заявил... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T16:25

2021-04-05T16:25

2021-04-05T16:25

россия

андрей каприн

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Заболеваемость и смертность от рака в России выше среднемировых показателей, чаще всего в РФ болеют колоректальным раком и раком молочной железы, заявил директор НМИЦ радиологии имени Герцева, главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.Как следует из презентации к его выступлению, заболеваемость колоректальным раком на 100 тысяч населения составляет 46,5 случаев, в мире – 24,8.Вторым по распространенности в России является рак молочной железы – 44,6 случаев на 100 тысяч населения, на третьем месте – трахея, бронхи и легкое, отмечается в презентации.

https://ria.ru/20210330/rak-1603484798.html

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2021

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россия, андрей каприн, здоровье - общество, общество