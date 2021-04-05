https://ria.ru/20210405/puzakov-1604275708.html

Алексей Пузаков: духовная музыка лечит душу и всегда помогает

Алексей Пузаков: духовная музыка лечит душу и всегда помогает

Великопостный хоровой фестиваль, посвященный в этом году 300-летию Московского Синодального хора, стартует в Москве в понедельник. О вековых традициях,... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T14:00

2021-04-05T14:00

2021-04-05T16:08

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Великопостный хоровой фестиваль, посвященный в этом году 300-летию Московского Синодального хора, стартует в Москве в понедельник. О вековых традициях, петровских реформах и современных реалиях духовной музыки корреспондент РИА Новости Анна Горбашова поговорила с художественным руководителем Московского Синодального хора, заслуженным артистом России Алексеем Пузаковым.– В этом году ваш хор отмечает 300-летие, дата впечатляющая для музыкального коллектива, какие он претерпел изменения за три века?– До образования хора указом Петра первого в 1721 году, он назывался Хор Патриарших певчих дьяков и был хорошо известен еще в допетровские времена. Отмечая дату 300-летия хора, мы обращаемся к тому времени, когда происходили реформы Петра Великого, и одна из них – это упразднение Патриаршества и учреждение Святейшего Правительствующего Синода. Тогда же хор был переименован в Синодальный. В те времена хор состоял только из мужских голосов, но уже в 18 веке он стал расширяться, появились детские голоса, пели мальчики, которые исполняли партии дискантов и альтов, так как уже в эпоху стиля барокко были созданы партитуры, которые исполнялись большим составом голосов. Наивысшего расцвета хор достиг во второй половине 19 века – начале 20 века, когда с ним работали выдающиеся регенты, такие как Степан Смоленский, Василий Орлов, Николай Данилин, а также композиторы, которые писали духовную музыку специально для Синодального хора. После революции, когда хор был упразднен, многие преподаватели и певчие продолжили свои труды в Московской консерватории и в тех хорах, которые тогда еще действовали. И преемственность дореволюционных традиций сохранилась вплоть до нашего времени.– Традиция Великопостного фестиваля, который в этом году посвящен вашему коллективу, также восходит к 18 веку?– Да, в 18 веке, когда светская жизнь и развлечения ограничивались во время поста, многие люди испытывали потребность во встречах с музыкой, поэтому стали проводиться специальные концерты духовной музыки, которые проходили вне богослужения, но тем не менее сохраняли зерно благочестия. Сегодня спектр культурной жизни России огромен, но, тем не менее, потребность в высокой духовной музыке сохраняется и актуальна и в наши дни.Мы стараемся развиваться и думать о будущем, потому что хоровая культура – это один из наших национальных символов и объединяющих начал. В России всегда пели – от рождения до погребения, хоровое пение сопровождало все радостные и печальные события. Человек живет не только бытовыми проблемами, его душа находится в развитии и в поиске, а духовная музыка помогает в этом.– Сколько сейчас человек поет в хоре, выступают ли они с другими коллективами, на оперных и театральных сценах?– Сейчас у нас в общем составе около 80 человек, и что нас связывает с дореволюционным Синодальным хором, это то, что у нас есть три ступени участия: детский состав, молодежный и взрослый составы – как это было до революции. Но до революции пели только мужчины и мальчики. Уже последующие события и жизнь духовной музыки показали, что участие женщин в богослужении необходимо по многим причинам. И в силу того, что многие священники и регенты подвергались репрессиям в советские годы, в предвоенное и в военное время в храмах пели в основном женщины, и сегодня мы уже не можем обойтись без их голосов.Синодальный хор сегодня – это живой организм, творческий коллектив, который объединяет людей, любящих духовную музыку. Конечно мы не оторваны от современной жизни, многие наши хористы поют не только в церковных, но в различных светских коллективах. Певцы участвуют в разных ансамблях, хоровых составах, они имеют широкий творческий диапазон. У нас есть певчие, которые поют в хоре театра Новая опера, например.– Если говорить лично о вас, как вы пришли к регентству?– С 18 лет я профессионально работаю как регент, так сложилась моя судьба. Когда мне было 16 лет, отец привел меня в храм "Всех скорбящих радость" на Большой Ордынке. В 1982 году хором храма управлял выдающийся регент Николай Васильевич Матвеев, который сохранял традиции дореволюционного Синодального хора, его я считаю своим учителем. Я в этот храм сразу попал на обучение и церковному пению, и церковному чтению, и участию в богослужениях. Когда я прошел уже определенный путь, стал постепенно управлять – сначала малым составом хора, потом левым хором храма. Эта практика осталось со мной как основа моего дальнейшего творчества.– Какие произведения составляют основу репертуара вашего хора?– Это не только духовная музыка, но и музыка, которую можно условно назвать светской, но она все равно обращена к религиозным традициям, как например музыка Баха или музыка нашего современника митрополита Илариона (Алфеева). Главное, чтобы подлинная музыка оставалась сакральной. Она может не обязательно звучать в стенах храма, но всегда говорит о божественном, о вечном, о высоком.– Ситуация с коронавирусной инфекцией сказалась как-то на деятельности хора, внесла коррективы в гастрольные планы коллектива?– Конечно, сейчас отсутствуют гастроли за рубежом. Мы с большой радостью побывали во многих странах, можно долго перечислять в каких, участвовали в программах "Русских сезонов", и даже в течение последнего года, когда границы были закрыты. На протяжении многих лет мы дружим и сотрудничаем с Папским хором Сикстинской капеллы Ватикана. И мы очень надеемся, что в конце этого года, в декабре, у нас получится встретиться в Италии в городе Бари и вместе выступить в базилике Святителя Николая Чудотворца.Сейчас многое трудно планировать, но пока у нас предполагается несколько поездок по России: это Орловская область, осенью рассчитываем выступить в филармонических залах в Ярославле, Вологде и Череповце.– Гипотетически, если бы предложили на выбор для выступления любую площадку в мире, где бы хотели спеть?– Мы очень любим выступать в Италии – в Риме, Милане, в немецких городах. Хотелось бы вернуться в прекрасный собор Гауди "Саграда фамилия" в Барселоне, где мы выступали несколько лет назад. И, конечно, спеть в Нотр-Дам де Пари, когда представится такая возможность.– Ваш хор выступал не только за рубежом, но и в российских хосписах для тяжело больных людей, сегодня подобная деятельность в силу эпидемиалогических обстоятельств невозможна?– Это была инициатива наших певчих, чтобы проявлять какое-то милосердное служение для людей, которые уже не могут посещать храм, концертные залы. Пока в силу карантина этот проект приостановлен, но надеюсь он продолжится. Очень важно, что мы имеем возможность нести тяжело больным людям утешение, мир и надежду.

https://ria.ru/20210204/festival-1596069844.html

https://ria.ru/20201208/khor-1588290323.html

https://ria.ru/20120419/630757141.html

https://sn.ria.ru/20180615/1522703395.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, интервью - религия и мировоззрение, культура, новости культуры, московский синодальный хор, интервью, интервью - авторы