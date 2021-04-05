https://ria.ru/20210405/putin-1604346805.html

Президент Аргентины поблагодарил Путина за вакцину от коронавируса

Президент Аргентины поблагодарил Путина за вакцину от коронавируса

Президент России Владимир Путин позвонил в понедельник аргентинскому коллеге Альберто Фернандесу, заболевшему коронавирусом, сообщила пресс-служба главы... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T18:45

2021-04-05T18:45

2021-04-05T23:54

коронавирус covid-19

здоровье - общество

альберто фернандес

аргентина

владимир путин

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БУЭНОС-АЙРЕС, 5 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин позвонил в понедельник аргентинскому коллеге Альберто Фернандесу, заболевшему коронавирусом, сообщила пресс-служба главы латиноамериканского государства.Фернандес поблагодарил российского лидера за поставки вакцины и сообщил, что заболевание протекает в легкой форме и без симптомов благодаря "Спутнику V".Он отметил, что кампания по иммунизации в стране проходит с успехом, у граждан, получивших вакцину, нет серьезных побочных реакций.Отмечается, что во время разговора президент России повторил свое приглашение Фернандесу посетить Москву, чтобы углубить отношения между странами.Тест Фернандеса на COVID-19 дал положительный результат 3 апреля. В тот же день врачи оценили состояние здоровья президента как стабильное.

https://ria.ru/20210305/vaktsina-1600055855.html

https://ria.ru/20210329/koronavirus-1603341487.html

аргентина

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2021

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коронавирус covid-19, здоровье - общество, альберто фернандес, аргентина, владимир путин