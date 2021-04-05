Президент Аргентины поблагодарил Путина за вакцину от коронавируса
18:45 05.04.2021 (обновлено: 23:54 05.04.2021)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
БУЭНОС-АЙРЕС, 5 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин позвонил в понедельник аргентинскому коллеге Альберто Фернандесу, заболевшему коронавирусом, сообщила пресс-служба главы латиноамериканского государства.
Фернандес поблагодарил российского лидера за поставки вакцины и сообщил, что заболевание протекает в легкой форме и без симптомов благодаря "Спутнику V".
Он отметил, что кампания по иммунизации в стране проходит с успехом, у граждан, получивших вакцину, нет серьезных побочных реакций.
"Президент еще раз попросил помощи у своего коллеги из России, чтобы гарантировать поставки вакцины в Аргентину. Путин его заверил, что поставки продолжатся согласно договоренностям", — сообщает пресс-служба.
Отмечается, что во время разговора президент России повторил свое приглашение Фернандесу посетить Москву, чтобы углубить отношения между странами.
Тест Фернандеса на COVID-19 дал положительный результат 3 апреля. В тот же день врачи оценили состояние здоровья президента как стабильное.