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Путин подписал закон о штрафах за выращивание наркотических растений
Путин подписал закон о штрафах за выращивание наркотических растений
Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за незаконное выращивание наркотических растений, если нарушение не содержит уголовно наказуемого... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T17:03
2021-04-05T17:03
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за незаконное выращивание наркотических растений, если нарушение не содержит уголовно наказуемого деяния.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Законом увеличиваются размеры штрафов за непринятие должностным лицом мер по обеспечению охраны посевов и мест хранения наркосодержащих растений или психотропных веществ, а также мер по уничтожению пожнивных остатков и отходов производства: санкции предлагается установить от 5 до 10 тысяч рублей (было – от 3 до 4 тысяч).За непринятие землевладельцем или землепользователем мер по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений после получения официального предписания штраф для граждан составит от 3 до 4 тысяч рублей (было – от 1,5 до 2 тысяч), для должностных лиц – от 5 до 10 тысяч (было – от 3 до 4 тысяч) для юрлиц – от 50 до 100 тысяч (было – от 30 до 40 тысяч).Кроме того, увеличиваются штрафы для граждан за незаконное культивирование наркосодержащих растений, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния: санкция составит от 3 до 5 тысяч рублей или арест на срок до 15 суток (было – от 1,5 до 4 тысяч или административный арест на срок до 15 суток).
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россия, владимир путин, общество

Путин подписал закон о штрафах за выращивание наркотических растений

17:03 05.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу в режиме видеоконференции с Олегом Мельниченко, в ходе которой подписал Указ о его назначении временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу в режиме видеоконференции с Олегом Мельниченко, в ходе которой подписал Указ о его назначении временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за незаконное выращивание наркотических растений, если нарушение не содержит уголовно наказуемого деяния.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Законом увеличиваются размеры штрафов за непринятие должностным лицом мер по обеспечению охраны посевов и мест хранения наркосодержащих растений или психотропных веществ, а также мер по уничтожению пожнивных остатков и отходов производства: санкции предлагается установить от 5 до 10 тысяч рублей (было – от 3 до 4 тысяч).
За непринятие землевладельцем или землепользователем мер по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений после получения официального предписания штраф для граждан составит от 3 до 4 тысяч рублей (было – от 1,5 до 2 тысяч), для должностных лиц – от 5 до 10 тысяч (было – от 3 до 4 тысяч) для юрлиц – от 50 до 100 тысяч (было – от 30 до 40 тысяч).
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Кроме того, увеличиваются штрафы для граждан за незаконное культивирование наркосодержащих растений, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния: санкция составит от 3 до 5 тысяч рублей или арест на срок до 15 суток (было – от 1,5 до 4 тысяч или административный арест на срок до 15 суток).
 
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