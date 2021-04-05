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Путин подписал закон, позволяющий ему баллотироваться на пост президента
Путин подписал закон, позволяющий ему баллотироваться на пост президента
Владимир Путин подписал закон, который, в частности, дает ему право претендовать на еще два президентских срока. РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T16:56
2021-04-05T18:20
андрей клишас
павел крашенинников
владимир путин
политика
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон, который, в частности, дает ему право претендовать на еще два президентских срока.Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Авторами закона выступили депутаты Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова, а также сенатор Андрей Клишас. Документ приводит законодательство о выборах и референдумах в соответствие с поправками, внесенными в Конституцию прошлым летом.Так, он уточняет положение Основного закона, ограничивающее пребывание на посту президента двумя сроками, — оно не применяется к главе государства, который занимал эту должность на момент вступления поправки в силу.В законе "О выборах президента России" закрепляется положение о том, что на высший государственный пост может быть избран гражданин России не моложе 35 лет, постоянно проживающий в стране не менее 25 лет, не имеющий и никогда не имевший иностранного гражданства или вида на жительство в другой стране. Исключение составляют кандидаты, которые раньше были гражданами другого государства, если это государство (или часть его) принято в состав России в соответствии с федеральным конституционным законом.Еще одна поправка вводит возрастной ценз для главы Центризбиркома — теперь этот пост может занимать гражданин России, достигший 30 лет.Другие положения закона касаются создания отдельной территориальной избирательной комиссии для федеральной территории "Сириус", увеличения до двух количества дополнительных переносных ящиков при проведении голосования вне участка, возможности сокращать в бюллетене информацию о кандидатах, если их больше десяти (но она должна быть указана в специальном информационном материале).Общероссийское голосование по поправкам к Конституции проходило с 25 июня по 1 июля 2020 года. Внесение изменений в Основной закон поддержали 77,92 процента избирателей, против высказались 21,27 процента. Явка составила 67,97 процента.
https://ria.ru/20210319/putin-1601963052.html
https://ria.ru/20201222/senatorstvo-1590354470.html
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андрей клишас, павел крашенинников, владимир путин, политика

Путин подписал закон, позволяющий ему баллотироваться на пост президента

16:56 05.04.2021 (обновлено: 18:20 05.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон, который, в частности, дает ему право претендовать на еще два президентских срока.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Авторами закона выступили депутаты Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова, а также сенатор Андрей Клишас. Документ приводит законодательство о выборах и референдумах в соответствие с поправками, внесенными в Конституцию прошлым летом.
Так, он уточняет положение Основного закона, ограничивающее пребывание на посту президента двумя сроками, — оно не применяется к главе государства, который занимал эту должность на момент вступления поправки в силу.
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В законе "О выборах президента России" закрепляется положение о том, что на высший государственный пост может быть избран гражданин России не моложе 35 лет, постоянно проживающий в стране не менее 25 лет, не имеющий и никогда не имевший иностранного гражданства или вида на жительство в другой стране. Исключение составляют кандидаты, которые раньше были гражданами другого государства, если это государство (или часть его) принято в состав России в соответствии с федеральным конституционным законом.
Еще одна поправка вводит возрастной ценз для главы Центризбиркома — теперь этот пост может занимать гражданин России, достигший 30 лет.
Другие положения закона касаются создания отдельной территориальной избирательной комиссии для федеральной территории "Сириус", увеличения до двух количества дополнительных переносных ящиков при проведении голосования вне участка, возможности сокращать в бюллетене информацию о кандидатах, если их больше десяти (но она должна быть указана в специальном информационном материале).
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции проходило с 25 июня по 1 июля 2020 года. Внесение изменений в Основной закон поддержали 77,92 процента избирателей, против высказались 21,27 процента. Явка составила 67,97 процента.
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