https://ria.ru/20210405/putin-1604310561.html

Путин потребовал добиться роста доходов населения в "отстающих" регионах

Путин потребовал добиться роста доходов населения в "отстающих" регионах

Владимир Путин поручил правительству и региональным властям добиться роста реальных доходов населения в субъектах с экономическими показателями ниже... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T15:56

2021-04-05T15:56

2021-04-05T18:17

михаил мишустин

владимир путин

чувашская республика (чувашия)

псковская область

республика адыгея

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603632968_198:0:3061:1610_1920x0_80_0_0_006e63f8bd13214907f1707342eae6a1.jpg

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Владимир Путин поручил правительству и региональным властям добиться роста реальных доходов населения в субъектах с экономическими показателями ниже среднероссийских.Список поручений по итогам совещания президента с членами правительства от 10 марта опубликовали на сайте Кремля.В список субъектов вошли республики Адыгея, Алтай, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Тыва, Чувашская Республика, Алтайский край, Курганская и Псковская области.Ответственным за выполнение поручения назначили премьер-министра Михаила Мишустина и глав регионов. Первый доклад необходимо сделать до 1 июля, а затем — каждые полгода. Ранее эти субъекты заняли худшие позиции в рейтинге Минэкономразвития по четырем показателям: среднедушевой доход жителей, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, безработица и инвестиции в основной капитал. Доходы населения там ниже, чем в среднем по стране, и все эти регионы получают существенную помощь из федерального бюджета. За каждым субъектом закрепили куратора из правительства и поручили кабмину утвердить индивидуальные программы развития территорий.

https://ria.ru/20210405/poslanie-1604289223.html

чувашская республика (чувашия)

псковская область

республика адыгея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, владимир путин, чувашская республика (чувашия), псковская область, республика адыгея