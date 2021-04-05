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Путин потребовал добиться роста доходов населения в "отстающих" регионах
Путин потребовал добиться роста доходов населения в "отстающих" регионах
Владимир Путин поручил правительству и региональным властям добиться роста реальных доходов населения в субъектах с экономическими показателями ниже... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T15:56
2021-04-05T18:17
михаил мишустин
владимир путин
чувашская республика (чувашия)
псковская область
республика адыгея
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Владимир Путин поручил правительству и региональным властям добиться роста реальных доходов населения в субъектах с экономическими показателями ниже среднероссийских.Список поручений по итогам совещания президента с членами правительства от 10 марта опубликовали на сайте Кремля.В список субъектов вошли республики Адыгея, Алтай, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Тыва, Чувашская Республика, Алтайский край, Курганская и Псковская области.Ответственным за выполнение поручения назначили премьер-министра Михаила Мишустина и глав регионов. Первый доклад необходимо сделать до 1 июля, а затем — каждые полгода. Ранее эти субъекты заняли худшие позиции в рейтинге Минэкономразвития по четырем показателям: среднедушевой доход жителей, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, безработица и инвестиции в основной капитал. Доходы населения там ниже, чем в среднем по стране, и все эти регионы получают существенную помощь из федерального бюджета. За каждым субъектом закрепили куратора из правительства и поручили кабмину утвердить индивидуальные программы развития территорий.
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михаил мишустин, владимир путин, чувашская республика (чувашия), псковская область, республика адыгея

Путин потребовал добиться роста доходов населения в "отстающих" регионах

15:56 05.04.2021 (обновлено: 18:17 05.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Владимир Путин поручил правительству и региональным властям добиться роста реальных доходов населения в субъектах с экономическими показателями ниже среднероссийских.
Список поручений по итогам совещания президента с членами правительства от 10 марта опубликовали на сайте Кремля.
"Обеспечить реализацию индивидуальных программ социально-экономического развития регионов с уровнем социально-экономического развития ниже среднероссийского и достижение конкретных целевых результатов в виде опережающего роста реальных денежных доходов населения и инвестиций в основной капитал", — говорится в документе.
В список субъектов вошли республики Адыгея, Алтай, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Тыва, Чувашская Республика, Алтайский край, Курганская и Псковская области.
Ответственным за выполнение поручения назначили премьер-министра Михаила Мишустина и глав регионов. Первый доклад необходимо сделать до 1 июля, а затем — каждые полгода.
Ранее эти субъекты заняли худшие позиции в рейтинге Минэкономразвития по четырем показателям: среднедушевой доход жителей, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, безработица и инвестиции в основной капитал. Доходы населения там ниже, чем в среднем по стране, и все эти регионы получают существенную помощь из федерального бюджета. За каждым субъектом закрепили куратора из правительства и поручили кабмину утвердить индивидуальные программы развития территорий.
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Михаил МишустинВладимир ПутинЧувашская Республика (Чувашия)Псковская областьРеспублика Адыгея
 
 
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