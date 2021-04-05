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Путин подписал закон об ужесточении наказания за оскорбление ветеранов
Путин подписал закон об ужесточении наказания за оскорбление ветеранов
Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому реабилитация нацизма и оскорбление ветеранов может караться лишением свободы на срок до пяти лет. РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T15:27
2021-04-05T18:30
россия
владимир путин
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому реабилитация нацизма и оскорбление ветеранов может караться лишением свободы на срок до пяти лет.Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.Новый закон вносит изменения в статью 354 прим. 1 Уголовного кодекса.Теперь за публичное распространение заведомо ложной информации о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и ветеранах Великой Отечественной войны нарушителям могут грозить следующие наказания:Если это нарушение будет совершено с использованием служебного положения, либо группой лиц по предварительному сговору или с использованием СМИ или интернета, наказание ужесточается:Также виновного могут лишить права занимать определенные должности и заниматься некоторыми видами деятельности на аналогичные сроки.Помимо этого, в законе определяется наказание за публичное распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, а также осквернение символов воинской славы России либо оскорбление памяти защитников Отечества и унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войн. За эти преступления виновному могут грозить:При отягчающих обстоятельствах наказание также будет более суровым:
https://ria.ru/20210309/feyki-1600433874.html
https://ria.ru/20210304/veterany-1599945328.html
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россия, владимир путин

Путин подписал закон об ужесточении наказания за оскорбление ветеранов

15:27 05.04.2021 (обновлено: 18:30 05.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому реабилитация нацизма и оскорбление ветеранов может караться лишением свободы на срок до пяти лет.
Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
Мужчина во время работы в интернете - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
9 марта, 11:58
В ОП рассказали о всплеске фейков о Великой Отечественной войне
Новый закон вносит изменения в статью 354 прим. 1 Уголовного кодекса.Теперь за публичное распространение заведомо ложной информации о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и ветеранах Великой Отечественной войны нарушителям могут грозить следующие наказания:
  • штраф до трех миллионов рублей или в размере зарплаты или иного дохода за период до трех лет;
  • принудительные работы до трех лет;
  • лишение свободы на три года.
Если это нарушение будет совершено с использованием служебного положения, либо группой лиц по предварительному сговору или с использованием СМИ или интернета, наказание ужесточается:
  • штраф может вырасти до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период от года до пяти лет;
  • продолжительность принудительных работ — до пяти лет;
  • максимальный срок лишения свободы в этом случае также составит пять лет.
Также виновного могут лишить права занимать определенные должности и заниматься некоторыми видами деятельности на аналогичные сроки.
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Помимо этого, в законе определяется наказание за публичное распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, а также осквернение символов воинской славы России либо оскорбление памяти защитников Отечества и унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войн. За эти преступления виновному могут грозить:
  • штраф до трех миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до трех лет;
  • обязательные работы на срок до 360 часов;
  • исправительные работы на срок до года;
  • принудительные работы на срок до трех лет
  • лишение свободы на срок до трех лет.
При отягчающих обстоятельствах наказание также будет более суровым:
  • максимальный штраф возрастет до пяти миллионов рублей;
  • максимальный срок лишения свободы составит пять лет.
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