Путин подписал закон об ужесточении наказания за оскорбление ветеранов
15:27 05.04.2021 (обновлено: 18:30 05.04.2021)
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому реабилитация нацизма и оскорбление ветеранов может караться лишением свободы на срок до пяти лет.
Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
Новый закон вносит изменения в статью 354 прим. 1 Уголовного кодекса.Теперь за публичное распространение заведомо ложной информации о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и ветеранах Великой Отечественной войны нарушителям могут грозить следующие наказания:
- —штраф до трех миллионов рублей или в размере зарплаты или иного дохода за период до трех лет;
- —принудительные работы до трех лет;
- —лишение свободы на три года.
Если это нарушение будет совершено с использованием служебного положения, либо группой лиц по предварительному сговору или с использованием СМИ или интернета, наказание ужесточается:
- —штраф может вырасти до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период от года до пяти лет;
- —продолжительность принудительных работ — до пяти лет;
- —максимальный срок лишения свободы в этом случае также составит пять лет.
Также виновного могут лишить права занимать определенные должности и заниматься некоторыми видами деятельности на аналогичные сроки.
Помимо этого, в законе определяется наказание за публичное распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, а также осквернение символов воинской славы России либо оскорбление памяти защитников Отечества и унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войн. За эти преступления виновному могут грозить:
- —штраф до трех миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до трех лет;
- —обязательные работы на срок до 360 часов;
- —исправительные работы на срок до года;
- —принудительные работы на срок до трех лет
- —лишение свободы на срок до трех лет.
При отягчающих обстоятельствах наказание также будет более суровым:
- —максимальный штраф возрастет до пяти миллионов рублей;
- —максимальный срок лишения свободы составит пять лет.
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