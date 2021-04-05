https://ria.ru/20210405/putin-1604266204.html

Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 апреля

Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 апреля

Владимир Путин 21 апреля обратится к Федеральному собранию, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T12:18

2021-04-05T12:18

2021-04-05T12:59

владимир путин

политика

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Владимир Путин 21 апреля обратится к Федеральному собранию, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Место проведения мероприятия назовут, когда начнут аккредитовывать журналистов, уточнил он.Основные пункты выступления в Кремле не разглашают."Мы традиционно не анонсируем ни содержание, ни те или иные темы, которые будут затронуты в послании. Мы не будем этого делать сейчас", — сказал Песков журналистам.Раз в год Владимир Путин обращается к парламенту с посланием о положении дел в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики. Это программный политико-правовой документ, который выражает видение стратегических векторов развития России на ближайшую перспективу. Оно включает политические, экономические, идеологические положения, а также конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат Федерального собрания.По традиции на мероприятии присутствуют сенаторы, депутаты Госдумы, члены правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, председатели заксобраний субъектов страны, главы традиционных конфессий, общественные деятели, в том числе руководители региональных общественных палат, главреды крупнейших СМИ.В прошлом году Путин выступил с посланием 15 января, оно продолжалось час и 12 минут. До этого обращения к парламенту длились в среднем чуть более часа. Оглашение программного документа в 2018 году стало рекордным и заняло один час и 55 минут.

https://radiosputnik.ria.ru/20210201/putin-1595503865.html

https://ria.ru/20210225/poslanie-1598968388.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, политика