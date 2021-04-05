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Путин огласит послание Федеральному собранию 21 апреля
Путин огласит послание Федеральному собранию 21 апреля
Владимир Путин 21 апреля обратится к Федеральному собранию, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T12:17
2021-04-05T12:55
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Владимир Путин 21 апреля обратится к Федеральному собранию, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Место проведения мероприятия назовут, когда начнут аккредитовывать журналистов, уточнил он.Основные пункты выступления в Кремле не называют."Мы традиционно не анонсируем ни содержание, ни те или иные темы, которые будут затронуты в послании. Мы не будем этого делать сейчас", — сказал Песков журналистам.Раз в год Владимир Путин обращается к парламенту с посланием о положении дел в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики. Это программный политико-правовой документ, который выражает видение стратегических векторов развития России на ближайшую перспективу. Оно включает политические, экономические, идеологические положения, а также конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат Федерального собрания.По традиции на мероприятии присутствуют сенаторы, депутаты Госдумы, члены правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, председатели заксобраний субъектов страны, главы традиционных конфессий, общественные деятели, в том числе руководители региональных общественных палат, главреды крупнейших СМИ.В прошлом году Путин выступил с посланием 15 января, оно продолжалось час и 12 минут. До этого обращения к парламенту длились в среднем чуть более часа. Оглашение программного документа в 2018 году стало рекордным и заняло один час и 55 минут.
https://radiosputnik.ria.ru/20210201/putin-1595503865.html
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дмитрий песков, владимир путин, политика

Путин огласит послание Федеральному собранию 21 апреля

12:17 05.04.2021 (обновлено: 12:55 05.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Владимир Путин 21 апреля обратится к Федеральному собранию, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Место проведения мероприятия назовут, когда начнут аккредитовывать журналистов, уточнил он.
Основные пункты выступления в Кремле не называют.
"Мы традиционно не анонсируем ни содержание, ни те или иные темы, которые будут затронуты в послании. Мы не будем этого делать сейчас", — сказал Песков журналистам.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в сессии Давосская повестка дня 2021 Всемирного экономического форума - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
1 февраля, 13:59
Песков рассказал, от чего зависит дата ежегодного послания Путина
Раз в год Владимир Путин обращается к парламенту с посланием о положении дел в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики. Это программный политико-правовой документ, который выражает видение стратегических векторов развития России на ближайшую перспективу. Оно включает политические, экономические, идеологические положения, а также конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат Федерального собрания.
По традиции на мероприятии присутствуют сенаторы, депутаты Госдумы, члены правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, председатели заксобраний субъектов страны, главы традиционных конфессий, общественные деятели, в том числе руководители региональных общественных палат, главреды крупнейших СМИ.
В прошлом году Путин выступил с посланием 15 января, оно продолжалось час и 12 минут. До этого обращения к парламенту длились в среднем чуть более часа. Оглашение программного документа в 2018 году стало рекордным и заняло один час и 55 минут.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
25 февраля, 17:18
Политолог рассказал об ожиданиях от послания Федеральному собранию
 
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