https://ria.ru/20210405/pushilin-1604358250.html

Пушилин объяснил, почему не удается урегулировать конфликт в Донбассе

Пушилин объяснил, почему не удается урегулировать конфликт в Донбассе

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин объяснил, почему не удается окончательно урегулировать конфликт в Донбассе. РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T20:13

2021-04-05T20:13

2021-04-05T23:57

донбасс

луганская народная республика

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы украины

украина

в мире

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин объяснил, почему не удается окончательно урегулировать конфликт в Донбассе. В беседе с RT политик заявил, что разрешить проблему можно только через прямые переговоры. Он подчеркнул, что Киев постоянно затягивает выполнение политической части достигнутых соглашений. "По сути, они это связывают с тем, что еще нет режима прекращения огня, но при этом сами стреляют", — сказал глава ДНР.Он отметил, что украинская сторона в политической подгруппе не согласовывает дорожную карту и блокирует работу остальных подгрупп, в том числе обмен пленными.Украинские политики постоянно пытаются сорвать выполнение Минских соглашений и переговоры по урегулированию в Донбассе. Представители Киева регулярно выдвигают противоречащие соглашениям идеи. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в обращении к участникам Совета министров иностранных дел ОБСЕ в очередной раз призвал власти Украины перестать саботировать выполнение минских договоренностей и не уклоняться от прямого диалога с Донецком и Луганском.О саботаже переговоров трехсторонней контактной группы со стороны Киева неоднократно говорил и полпред России Борис Грызлов. По его словам, в сентябре украинская сторона выступила против ведения протокола заседания, а также аудио- и видеофиксации, а в октябре отказалась рассмотреть проект дорожной карты по урегулированию в Донбассе.С февраля 2021 года ситуация в регионе начала ухудшаться. Участились провокации со стороны ВСУ и обстрелы населенных пунктов ДНР и ЛНР. Так, силовики впервые с конца июля — когда вступили в силу дополнительные меры по перемирию — применили артиллерию при обстреле Луганской области. Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений.

https://ria.ru/20210316/donbass-1601426165.html

https://ria.ru/20210129/kravchuk-1595169239.html

донбасс

луганская народная республика

донецкая народная республика

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донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, украина, в мире