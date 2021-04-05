Пушилин объяснил, почему не удается урегулировать конфликт в Донбассе
20:13 05.04.2021 (обновлено: 23:57 05.04.2021)
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОкно без стекол, затянутое полиэтиленовой пленкой, в одном из домов поселка шахты "Глубокая" в Горловке
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин объяснил, почему не удается окончательно урегулировать конфликт в Донбассе.
В беседе с RT политик заявил, что разрешить проблему можно только через прямые переговоры.
"Но, к сожалению, как я говорил, переговорная площадка сейчас по линии украинской стороны практически заблокирована", — заявил Пушилин.
Он подчеркнул, что Киев постоянно затягивает выполнение политической части достигнутых соглашений.
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"По сути, они это связывают с тем, что еще нет режима прекращения огня, но при этом сами стреляют", — сказал глава ДНР.
Он отметил, что украинская сторона в политической подгруппе не согласовывает дорожную карту и блокирует работу остальных подгрупп, в том числе обмен пленными.
Украинские политики постоянно пытаются сорвать выполнение Минских соглашений и переговоры по урегулированию в Донбассе. Представители Киева регулярно выдвигают противоречащие соглашениям идеи.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в обращении к участникам Совета министров иностранных дел ОБСЕ в очередной раз призвал власти Украины перестать саботировать выполнение минских договоренностей и не уклоняться от прямого диалога с Донецком и Луганском.
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О саботаже переговоров трехсторонней контактной группы со стороны Киева неоднократно говорил и полпред России Борис Грызлов. По его словам, в сентябре украинская сторона выступила против ведения протокола заседания, а также аудио- и видеофиксации, а в октябре отказалась рассмотреть проект дорожной карты по урегулированию в Донбассе.
С февраля 2021 года ситуация в регионе начала ухудшаться. Участились провокации со стороны ВСУ и обстрелы населенных пунктов ДНР и ЛНР. Так, силовики впервые с конца июля — когда вступили в силу дополнительные меры по перемирию — применили артиллерию при обстреле Луганской области. Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений.
9 декабря 2019, 21:34ИнфографикаМинские соглашения