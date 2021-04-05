https://ria.ru/20210405/proekt-1604300213.html

В Госдуму внесли проект, расширяющий полномочия МГУ и СПбГУ

В Госдуму внесли проект, расширяющий полномочия МГУ и СПбГУ

Правительство РФ внесло в Госдуму проект, предлагающий передать МГУ и СПбГУ право самостоятельно распоряжаться юрлицами, входящими в научно-образовательный... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T15:10

2021-04-05T15:10

2021-04-05T15:10

госдума рф

санкт-петербургский государственный университет

общество

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму проект, предлагающий передать МГУ и СПбГУ право самостоятельно распоряжаться юрлицами, входящими в научно-образовательный комплекс, и своим имуществом, следует из электронной базы нижней палаты парламента.Изменения предлагается внести в закон "О Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном университете". В субботу на сайте кабмина сообщалось, что проект изменений одобрило правительство.Законопроект предлагает наделить МГУ и СПбГУ правом самостоятельно осуществлять полномочия учредителя юрлиц, который входят в научно-образовательный комплекс. Кроме того, университеты смогут распоряжаться своим имуществом в качестве собственников.

https://ria.ru/20210330/mgu-1603469050.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, санкт-петербургский государственный университет, общество