В Госдуму внесли проект, расширяющий полномочия МГУ и СПбГУ
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУ здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму проект, предлагающий передать МГУ и СПбГУ право самостоятельно распоряжаться юрлицами, входящими в научно-образовательный комплекс, и своим имуществом, следует из электронной базы нижней палаты парламента.
Изменения предлагается внести в закон "О Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном университете". В субботу на сайте кабмина сообщалось, что проект изменений одобрило правительство.
Законопроект предлагает наделить МГУ и СПбГУ правом самостоятельно осуществлять полномочия учредителя юрлиц, который входят в научно-образовательный комплекс. Кроме того, университеты смогут распоряжаться своим имуществом в качестве собственников.
"Предлагаемые законопроектом изменения позволят создать эффективную систему организации управления юридическими лицами, входящими в научно-образовательные комплексы классических университетов", - говорится в пояснительной записке.