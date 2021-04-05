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В Госдуму внесли проект, расширяющий полномочия МГУ и СПбГУ
В Госдуму внесли проект, расширяющий полномочия МГУ и СПбГУ
Правительство РФ внесло в Госдуму проект, предлагающий передать МГУ и СПбГУ право самостоятельно распоряжаться юрлицами, входящими в научно-образовательный... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T15:10
2021-04-05T15:10
госдума рф
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму проект, предлагающий передать МГУ и СПбГУ право самостоятельно распоряжаться юрлицами, входящими в научно-образовательный комплекс, и своим имуществом, следует из электронной базы нижней палаты парламента.Изменения предлагается внести в закон "О Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном университете". В субботу на сайте кабмина сообщалось, что проект изменений одобрило правительство.Законопроект предлагает наделить МГУ и СПбГУ правом самостоятельно осуществлять полномочия учредителя юрлиц, который входят в научно-образовательный комплекс. Кроме того, университеты смогут распоряжаться своим имуществом в качестве собственников.
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госдума рф, санкт-петербургский государственный университет, общество

В Госдуму внесли проект, расширяющий полномочия МГУ и СПбГУ

15:10 05.04.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУ здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
У здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV. - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму проект, предлагающий передать МГУ и СПбГУ право самостоятельно распоряжаться юрлицами, входящими в научно-образовательный комплекс, и своим имуществом, следует из электронной базы нижней палаты парламента.
Изменения предлагается внести в закон "О Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном университете". В субботу на сайте кабмина сообщалось, что проект изменений одобрило правительство.
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Законопроект предлагает наделить МГУ и СПбГУ правом самостоятельно осуществлять полномочия учредителя юрлиц, который входят в научно-образовательный комплекс. Кроме того, университеты смогут распоряжаться своим имуществом в качестве собственников.
"Предлагаемые законопроектом изменения позволят создать эффективную систему организации управления юридическими лицами, входящими в научно-образовательные комплексы классических университетов", - говорится в пояснительной записке.
 
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