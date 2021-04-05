https://ria.ru/20210405/proekt-1604288772.html

В ГД внесли проект об ужесточении наказания за повторное пьяное вождение

В ГД внесли проект об ужесточении наказания за повторное пьяное вождение

Правительство внесло в Думу законопроект об увеличении наказания за повторное вождение в нетрезвом виде до трех лет заключения, документ опубликовали в базе... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T14:23

2021-04-05T14:23

2021-04-05T17:18

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авто

госдума рф

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Правительство внесло в Думу законопроект об увеличении наказания за повторное вождение в нетрезвом виде до трех лет заключения, документ опубликовали в базе данных нижней палаты парламента.Сегодня водителю, который снова сел за руль пьяным, грозит два года.Как отмечается в пояснительной записке, статистика говорит об "устойчивой тенденции роста повторных преступлений" и неэффективности существующего наказания.Законопроект предлагает увеличить также штраф — от 300 до 500 тысяч рублей вместо нынешних 200-300 тысяч либо "в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет взамен от одного года до двух лет".Наказание в виде обязательных работ за это преступление могут исключить.В случае вступления закона в силу, осужденный лишится права занимать определенные должности на срок до шести лет вместо сегодняшних трех.

https://ria.ru/20210111/narushenie-1592632652.html

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россия, авто, госдума рф