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В ГД внесли проект об ужесточении наказания за повторное пьяное вождение
В ГД внесли проект об ужесточении наказания за повторное пьяное вождение
Правительство внесло в Думу законопроект об увеличении наказания за повторное вождение в нетрезвом виде до трех лет заключения, документ опубликовали в базе... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T14:23
2021-04-05T14:23
2021-04-05T17:18
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Правительство внесло в Думу законопроект об увеличении наказания за повторное вождение в нетрезвом виде до трех лет заключения, документ опубликовали в базе данных нижней палаты парламента.Сегодня водителю, который снова сел за руль пьяным, грозит два года.Как отмечается в пояснительной записке, статистика говорит об "устойчивой тенденции роста повторных преступлений" и неэффективности существующего наказания.Законопроект предлагает увеличить также штраф — от 300 до 500 тысяч рублей вместо нынешних 200-300 тысяч либо "в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет взамен от одного года до двух лет".Наказание в виде обязательных работ за это преступление могут исключить.В случае вступления закона в силу, осужденный лишится права занимать определенные должности на срок до шести лет вместо сегодняшних трех.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, авто, госдума рф
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости.
Правительство внесло в Думу законопроект об увеличении наказания за повторное вождение в нетрезвом виде до трех лет заключения, документ опубликовали
в базе данных нижней палаты парламента.
Сегодня водителю, который снова сел за руль пьяным, грозит два года.
Как отмечается в пояснительной записке, статистика говорит об "устойчивой тенденции роста повторных преступлений" и неэффективности существующего наказания.
Законопроект предлагает увеличить также штраф — от 300 до 500 тысяч рублей вместо нынешних 200-300 тысяч либо "в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет взамен от одного года до двух лет".
Наказание в виде обязательных работ за это преступление могут исключить.
В случае вступления закона в силу, осужденный лишится права занимать определенные должности на срок до шести лет вместо сегодняшних трех.