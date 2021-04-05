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В Рязанской области прокуратура заинтересовалась приютом для животных
В Рязанской области прокуратура заинтересовалась приютом для животных
Прокуратура Рязанской области проверяет сообщения о ненадлежащем обращении с животными в приюте в Сасовском районе. РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T09:38
2021-04-05T12:28
сасовский район
рязанская область
происшествия
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РЯЗАНЬ, 5 апр — РИА Новости. Прокуратура Рязанской области проверяет сообщения о ненадлежащем обращении с животными в приюте в Сасовском районе.Видео из приюта для животных опубликовали в соцсетях в конце марта. На кадрах видно, что будки подтоплены, собаки сидят на цепи в лужах. Вслед за видео в группе "Бездомные животные города Сасово" в соцсети "ВКонтакте" появилось сообщение о том, что приют приостанавливает деятельность из-за погодных условий и резкого таяния снега.Прокурорам дадут оценку законности содержания приюта и исполнению законодательства об ответственном обращении с животными. При наличии оснований они примут меры реагирования.
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сасовский район
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сасовский район, рязанская область, происшествия

В Рязанской области прокуратура заинтересовалась приютом для животных

09:38 05.04.2021 (обновлено: 12:28 05.04.2021)
 
© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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РЯЗАНЬ, 5 апр — РИА Новости. Прокуратура Рязанской области проверяет сообщения о ненадлежащем обращении с животными в приюте в Сасовском районе.

"По сообщению зоозащитников, животные привязаны цепями, продукты для приготовления пищи свалены на улице, больным животным не оказывается помощь, на территории имеются собачьи останки", — рассказали РИА Новости в надзорном ведомстве.

Видео из приюта для животных опубликовали в соцсетях в конце марта. На кадрах видно, что будки подтоплены, собаки сидят на цепи в лужах. Вслед за видео в группе "Бездомные животные города Сасово" в соцсети "ВКонтакте" появилось сообщение о том, что приют приостанавливает деятельность из-за погодных условий и резкого таяния снега.
Прокурорам дадут оценку законности содержания приюта и исполнению законодательства об ответственном обращении с животными. При наличии оснований они примут меры реагирования.
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