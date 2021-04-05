https://ria.ru/20210405/priyut-1604232557.html

В Рязанской области прокуратура заинтересовалась приютом для животных

В Рязанской области прокуратура заинтересовалась приютом для животных

Прокуратура Рязанской области проверяет сообщения о ненадлежащем обращении с животными в приюте в Сасовском районе. РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T09:38

2021-04-05T09:38

2021-04-05T12:28

сасовский район

рязанская область

происшествия

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РЯЗАНЬ, 5 апр — РИА Новости. Прокуратура Рязанской области проверяет сообщения о ненадлежащем обращении с животными в приюте в Сасовском районе.Видео из приюта для животных опубликовали в соцсетях в конце марта. На кадрах видно, что будки подтоплены, собаки сидят на цепи в лужах. Вслед за видео в группе "Бездомные животные города Сасово" в соцсети "ВКонтакте" появилось сообщение о том, что приют приостанавливает деятельность из-за погодных условий и резкого таяния снега.Прокурорам дадут оценку законности содержания приюта и исполнению законодательства об ответственном обращении с животными. При наличии оснований они примут меры реагирования.

https://ria.ru/20210331/koshki-1603655538.html

сасовский район

рязанская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сасовский район, рязанская область, происшествия