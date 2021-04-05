https://ria.ru/20210405/praga-1604305946.html

В Праге полиция задержала десятки участников нелегальной вечеринки

В Праге полиция задержала десятки участников нелегальной вечеринки

Полиция обнаружила в одной из квартир в центре Праги вечеринку на 56 человек, в основном, молодых иностранцев, нарушивших таким образом запрет на проведение... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T16:21

2021-04-05T16:21

2021-04-05T16:21

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ПРАГА, 5 апр – РИА Новости. Полиция обнаружила в одной из квартир в центре Праги вечеринку на 56 человек, в основном, молодых иностранцев, нарушивших таким образом запрет на проведение массовых мероприятий, сообщил журналистам представитель полиции Ян Рыбанский."На основании полученного сообщения полицейские выехали на Войтешскую улицу в центре Праги, где в одной из квартир проходила гулянка молодежи, – сказал он. – Это были, в основном, иностранцы, 56 человек. Полицейские переписали их личные данные, которые будут переданы в местные органы власти, поскольку эти люди нарушили запрет на проведение массовых мероприятий, действующий в рамках режима чрезвычайной ситуации".Согласно условиям ЧС, нарушители режима могут быть оштрафованы на сумму до 10 тысяч крон (около 454 долларов). Кроме того, по словам Рыбанского, отдельно был составлен протокол на наличие у трех человек небольших доз наркотических средств.В рамках действующего в Чехии с 5 октября 2020 года режима ЧС открыты лишь магазины продуктов и самых необходимых товаров для быта, а также аптеки. Работают ведущие промышленные предприятия и фирмы, в которых дважды в неделю все работники сдают тесты на коронавирус. Запрещено передвижение граждан между районами страны. В период с 21:00 до 05:00 действует комендантский час, в это время разрешен выход из дома только в случае острой необходимости, а также для прогулки с собаками на расстояние не более 500 метров от места проживания.В воскресенье премьер Андрей Бабиш заявил журналистам, что правительство более не будет продлевать режим ЧС, который, таким образом, завершится 11 апреля. Дальнейшие меры по борьбе с коронавирусом будут приниматься в соответствии с недавно одобренным пандемическим законом, отметил премьер.

https://ria.ru/20210211/para-1596986407.html

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самоизоляция, коронавирус covid-19, туризм, андрей бабиш, новости - туризм, чехия, прага