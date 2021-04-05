https://ria.ru/20210405/pozner-1604344561.html
Познер намерен вернуться в Грузию
Познер намерен вернуться в Грузию
Журналист Владимир Познер заявил, что обязательно вернется в Грузию, несмотря на акцию протеста во время его недавней поездки. РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T18:34
2021-04-05T18:34
2021-04-05T18:51
владимир познер
грузия
в мире
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Журналист Владимир Познер заявил, что обязательно вернется в Грузию, несмотря на акцию протеста во время его недавней поездки.В опубликованной на собственном сайте заметке Познер связал акцию, устроенную жителями Тбилиси из-за его визита в город, с политической борьбой в Грузии. Беспорядки около отеля, где он остановился, телеведущий назвал шабашем. "Вспомнили мое высказывание об Абхазии трехлетней давности, чтобы подать свой голос в виде забрасывания нашего автобуса яйцами, — видимо, куриных яиц у них достаточно", — написал он. Он добавил, что решил уехать из Тбилиси, чтобы не подвергать опасности жизни друзей, и пообещал вернуться в страну. На прошлой неделе Познер прилетел в Тбилиси, чтобы отметить день рождения, однако вскоре был вынужден вернуться в Москву: жители города вышли на улицы с требованием, чтобы он немедленно покинул Грузию. По мнению протестующих, журналист не признает территориальную целостность страны. В частности, это связано с его заявлениями о том, что Абхазия никогда не будет частью Грузии.
https://ria.ru/20210405/pozner-1604332661.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210401/gruziya-1603864919.html
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владимир познер, грузия, в мире