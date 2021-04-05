https://ria.ru/20210405/pozner-1604344561.html

Познер намерен вернуться в Грузию

Познер намерен вернуться в Грузию

Журналист Владимир Познер заявил, что обязательно вернется в Грузию, несмотря на акцию протеста во время его недавней поездки. РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T18:34

2021-04-05T18:34

2021-04-05T18:51

владимир познер

грузия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577657490_0:171:2475:1563_1920x0_80_0_0_49c3152901733cadff46b6fa5ec9318e.jpg

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Журналист Владимир Познер заявил, что обязательно вернется в Грузию, несмотря на акцию протеста во время его недавней поездки.В опубликованной на собственном сайте заметке Познер связал акцию, устроенную жителями Тбилиси из-за его визита в город, с политической борьбой в Грузии. Беспорядки около отеля, где он остановился, телеведущий назвал шабашем. "Вспомнили мое высказывание об Абхазии трехлетней давности, чтобы подать свой голос в виде забрасывания нашего автобуса яйцами, — видимо, куриных яиц у них достаточно", — написал он. Он добавил, что решил уехать из Тбилиси, чтобы не подвергать опасности жизни друзей, и пообещал вернуться в страну. На прошлой неделе Познер прилетел в Тбилиси, чтобы отметить день рождения, однако вскоре был вынужден вернуться в Москву: жители города вышли на улицы с требованием, чтобы он немедленно покинул Грузию. По мнению протестующих, журналист не признает территориальную целостность страны. В частности, это связано с его заявлениями о том, что Абхазия никогда не будет частью Грузии.

https://ria.ru/20210405/pozner-1604332661.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210401/gruziya-1603864919.html

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир познер, грузия, в мире