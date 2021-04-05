https://ria.ru/20210405/pozner-1604332661.html

Грузинская телеведущая заявила, что Познер родился 116 лет назад

Грузинская телеведущая заявила, что Познер родился 116 лет назад

Сотрудница грузинского телеканала, комментируя недавний инцидент со своим российским коллегой Владимиром Познером в Тбилиси, заявила, что он родился 116 лет... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T17:29

2021-04-05T17:29

2021-04-05T17:46

александр грибоедов

мария захарова

владимир познер

москва

тбилиси

грузия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568678761_0:326:2048:1478_1920x0_80_0_0_eec3ddbebe34f9dd7a5e62a3de1f82f0.jpg

ТБИЛИСИ, 5 апр - РИА Новости. Сотрудница грузинского телеканала, комментируя недавний инцидент со своим российским коллегой Владимиром Познером в Тбилиси, заявила, что он родился 116 лет назад."Когда захочет, приедет, и мы на цыпочках должны его обслуживать. Как видно, этого ожидал российский пропагандист и журналист Владимир Познер, который между прочим, родился в 1905 году", - сказала ведущая "ТВ Пирвели" в соответствующем сюжете.В комментариях пользователи отмечают, что журналистка, скорее всего, спутала 87-летнего Познера с его почти полным тезкой. Русский и французский поэт и журналист Владимир Соломонович Познер, двоюродный дядя телеведущего Владимира Познера, действительно появился на свет в 1905 году.В столице Грузии 31 марта прошли выступления против тележурналиста Познера, который прибыл в Тбилиси отметить день рождения. Участники протеста потребовали, чтобы он покинул страну, поскольку не признаёт ее территориальную целостность. Они окружили здание гостиницы, где остановились Познер и его друзья, и закидали яйцами фасад здания. На следующий день российский тележурналист сообщил РИА Новости, что уже находится в Москве.Тогда же, 1 апреля, на постаменте памятника русскому драматургу, поэту и дипломату Александру Грибоедову в Тбилиси появилась антироссийская надпись, которая, впрочем, продержалась всего несколько часов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва видит в осквернении памятника попытку экстремистских сил в Грузии затруднить нормализацию двусторонних отношений, и добавила, что инцидент и провокация против Познера являются звеньями одной цепи.

https://ria.ru/20210402/prigozhin-1603963499.html

https://ria.ru/20210401/protesty-1603879063.html

москва

тбилиси

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр грибоедов, мария захарова, владимир познер, москва, тбилиси, грузия, в мире