Грузинская телеведущая заявила, что Познер родился 116 лет назад
17:29 05.04.2021 (обновлено: 17:46 05.04.2021)
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкЖурналист, телеведущий Владимир Познер после церемонии открытия ХI Международного кинофестиваля имени А. Тарковского "Зеркало" в Плёсе
ТБИЛИСИ, 5 апр - РИА Новости. Сотрудница грузинского телеканала, комментируя недавний инцидент со своим российским коллегой Владимиром Познером в Тбилиси, заявила, что он родился 116 лет назад.
"Когда захочет, приедет, и мы на цыпочках должны его обслуживать. Как видно, этого ожидал российский пропагандист и журналист Владимир Познер, который между прочим, родился в 1905 году", - сказала ведущая "ТВ Пирвели" в соответствующем сюжете.
В комментариях пользователи отмечают, что журналистка, скорее всего, спутала 87-летнего Познера с его почти полным тезкой. Русский и французский поэт и журналист Владимир Соломонович Познер, двоюродный дядя телеведущего Владимира Познера, действительно появился на свет в 1905 году.
В столице Грузии 31 марта прошли выступления против тележурналиста Познера, который прибыл в Тбилиси отметить день рождения. Участники протеста потребовали, чтобы он покинул страну, поскольку не признаёт ее территориальную целостность. Они окружили здание гостиницы, где остановились Познер и его друзья, и закидали яйцами фасад здания. На следующий день российский тележурналист сообщил РИА Новости, что уже находится в Москве.
1 апреля, 22:39Познер впервые высказался об инциденте в Тбилиси
Тогда же, 1 апреля, на постаменте памятника русскому драматургу, поэту и дипломату Александру Грибоедову в Тбилиси появилась антироссийская надпись, которая, впрочем, продержалась всего несколько часов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва видит в осквернении памятника попытку экстремистских сил в Грузии затруднить нормализацию двусторонних отношений, и добавила, что инцидент и провокация против Познера являются звеньями одной цепи.