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Грузинская телеведущая заявила, что Познер родился 116 лет назад
Грузинская телеведущая заявила, что Познер родился 116 лет назад
Сотрудница грузинского телеканала, комментируя недавний инцидент со своим российским коллегой Владимиром Познером в Тбилиси, заявила, что он родился 116 лет... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T17:29
2021-04-05T17:46
александр грибоедов
мария захарова
владимир познер
москва
тбилиси
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в мире
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ТБИЛИСИ, 5 апр - РИА Новости. Сотрудница грузинского телеканала, комментируя недавний инцидент со своим российским коллегой Владимиром Познером в Тбилиси, заявила, что он родился 116 лет назад."Когда захочет, приедет, и мы на цыпочках должны его обслуживать. Как видно, этого ожидал российский пропагандист и журналист Владимир Познер, который между прочим, родился в 1905 году", - сказала ведущая "ТВ Пирвели" в соответствующем сюжете.В комментариях пользователи отмечают, что журналистка, скорее всего, спутала 87-летнего Познера с его почти полным тезкой. Русский и французский поэт и журналист Владимир Соломонович Познер, двоюродный дядя телеведущего Владимира Познера, действительно появился на свет в 1905 году.В столице Грузии 31 марта прошли выступления против тележурналиста Познера, который прибыл в Тбилиси отметить день рождения. Участники протеста потребовали, чтобы он покинул страну, поскольку не признаёт ее территориальную целостность. Они окружили здание гостиницы, где остановились Познер и его друзья, и закидали яйцами фасад здания. На следующий день российский тележурналист сообщил РИА Новости, что уже находится в Москве.Тогда же, 1 апреля, на постаменте памятника русскому драматургу, поэту и дипломату Александру Грибоедову в Тбилиси появилась антироссийская надпись, которая, впрочем, продержалась всего несколько часов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва видит в осквернении памятника попытку экстремистских сил в Грузии затруднить нормализацию двусторонних отношений, и добавила, что инцидент и провокация против Познера являются звеньями одной цепи.
https://ria.ru/20210402/prigozhin-1603963499.html
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александр грибоедов, мария захарова, владимир познер, москва, тбилиси, грузия, в мире

Грузинская телеведущая заявила, что Познер родился 116 лет назад

17:29 05.04.2021 (обновлено: 17:46 05.04.2021)
 
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкЖурналист, телеведущий Владимир Познер после церемонии открытия ХI Международного кинофестиваля имени А. Тарковского "Зеркало" в Плёсе
Журналист, телеведущий Владимир Познер после церемонии открытия ХI Международного кинофестиваля имени А. Тарковского Зеркало в Плёсе - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Варвара Гертье
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ТБИЛИСИ, 5 апр - РИА Новости. Сотрудница грузинского телеканала, комментируя недавний инцидент со своим российским коллегой Владимиром Познером в Тбилиси, заявила, что он родился 116 лет назад.
"Когда захочет, приедет, и мы на цыпочках должны его обслуживать. Как видно, этого ожидал российский пропагандист и журналист Владимир Познер, который между прочим, родился в 1905 году", - сказала ведущая "ТВ Пирвели" в соответствующем сюжете.
Продюсер Иосиф Пригожин - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
2 апреля, 14:50
Пригожин дал совет россиянам после инцидента с Познером в Грузии
В комментариях пользователи отмечают, что журналистка, скорее всего, спутала 87-летнего Познера с его почти полным тезкой. Русский и французский поэт и журналист Владимир Соломонович Познер, двоюродный дядя телеведущего Владимира Познера, действительно появился на свет в 1905 году.
В столице Грузии 31 марта прошли выступления против тележурналиста Познера, который прибыл в Тбилиси отметить день рождения. Участники протеста потребовали, чтобы он покинул страну, поскольку не признаёт ее территориальную целостность. Они окружили здание гостиницы, где остановились Познер и его друзья, и закидали яйцами фасад здания. На следующий день российский тележурналист сообщил РИА Новости, что уже находится в Москве.
Журналист, телеведущий и писатель Владимир Познер - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
1 апреля, 22:39
Познер впервые высказался об инциденте в Тбилиси
Тогда же, 1 апреля, на постаменте памятника русскому драматургу, поэту и дипломату Александру Грибоедову в Тбилиси появилась антироссийская надпись, которая, впрочем, продержалась всего несколько часов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва видит в осквернении памятника попытку экстремистских сил в Грузии затруднить нормализацию двусторонних отношений, и добавила, что инцидент и провокация против Познера являются звеньями одной цепи.
 
Александр ГрибоедовМария ЗахароваВладимир ПознерМоскваТбилисиГрузияВ мире
 
 
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