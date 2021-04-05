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Эксперты рассказали об ожиданиях от послания Путина Федеральному собранию
Эксперты рассказали об ожиданиях от послания Путина Федеральному собранию
Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию будет социальным, затронет вопросы борьбы с бедностью, предоставление адресной помощи нуждающимся, РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T16:54
2021-04-05T16:54
наталья починок
елена тополева-солдунова
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию будет социальным, затронет вопросы борьбы с бедностью, предоставление адресной помощи нуждающимся, считают опрошенные РИА Новости эксперты.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 21 апреля.Председатель общественного совета при Минтруде Елена Тополева-Солдунова считает, что речь в послании пойдет о сложном периоде пандемии. По ее мнению, президент расскажет о том, как власти, гражданское общество, некоммерческие организации, волонтеры и бизнес справлялись с этой бедой. По ее мнению, это будет правильный момент для того, чтобы отметить и поблагодарить всех, кто реагировал, помогал и отзывался.По мнению эксперта, президент может коснуться и некоторых изменений в социальной политике государства. В частности, новой адресной системы назначения пособий на детей от 3 до 7 лет семьям с низкими доходами."Мы... уже много лет говорим, что, с одной стороны... нужно помогать людям выбираться из бедности. Но не так просто реальной адресности здесь добиться, поэтому сейчас вот первые шаги делаются, и, думаю, что об этом тоже важно и правильно сказать. И вообще про меры поддержки семьи, демографические вызовы, потому что ситуация сложная сейчас в демографии. Нужно какие-то в том числе меры, видимо, разрабатывать, нестандартные, которые могли бы эту ситуацию улучшить", - отметила Тополева-Солдунова.Она уточнила, что важно говорить обо всех аспектах демографической политики, не только про рождаемость, но и про увеличение продолжительности жизни, качества жизни, в том числе пожилых людей, экономику семей, мигрантов как фактор демографического развития.Эксперт допустила, что в послании могут прозвучать не новые меры поддержки, а направления социальной и демографической политики, а также темы борьбы с бедностью, восстановления занятости, в том числе для людей с инвалидностью."Мне кажется, что в этот раз нельзя обойти тему гражданского общества в связи с его ролью во время пандемии... в прошлом году же тоже послание было очень социальным. Мне кажется, что оно тоже должно быть социальным. Но еще, я бы сказала, таким гражданским тоже", - добавила Тополева-Солдунова.По мнению члена общественного совета Минтруда Натальи Починок, гражданам важно узнать позицию президента по дальнейшим реформам в сфере предоставления адресной помощи, в том числе, семьям с детьми. Внимание может быть уделено тем категориям россиян, которые нуждаются в помощи в части низких доходов, борьбы с бедностью.Еще одной важной, по ее мнению, темой может стать удобное для людей предоставление помощи."Чтобы граждане, получая социальную услугу или социальную помощь от государства не должны были бегать по разным инстанциям и собирать тысячи разных документов. Чтобы эта помощь была, как говорят, проактивна: сразу государство видело, кому помочь, или сам гражданин обращался за помощью, и документы уже были в системе. Либо они так быстро передавались из ведомства в ведомство электронным образом, чтобы гражданин получал эту поддержку очень быстро", - разъяснила Починок.Еще один аспект, которого может коснуться президент, считает она, связан с образовательной траекторией, так как текущий год посвящен науке и технологиям. Студентам, преподавателям и работодателям важно понимать, что нового может появиться и как изменится научно-образовательная палитра.
https://ria.ru/20210405/senator-1604299478.html
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наталья починок, елена тополева-солдунова, дмитрий песков, общество

Эксперты рассказали об ожиданиях от послания Путина Федеральному собранию

16:54 05.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию будет социальным, затронет вопросы борьбы с бедностью, предоставление адресной помощи нуждающимся, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 21 апреля.
Председатель общественного совета при Минтруде Елена Тополева-Солдунова считает, что речь в послании пойдет о сложном периоде пандемии. По ее мнению, президент расскажет о том, как власти, гражданское общество, некоммерческие организации, волонтеры и бизнес справлялись с этой бедой. По ее мнению, это будет правильный момент для того, чтобы отметить и поблагодарить всех, кто реагировал, помогал и отзывался.
По мнению эксперта, президент может коснуться и некоторых изменений в социальной политике государства. В частности, новой адресной системы назначения пособий на детей от 3 до 7 лет семьям с низкими доходами.
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"Мы... уже много лет говорим, что, с одной стороны... нужно помогать людям выбираться из бедности. Но не так просто реальной адресности здесь добиться, поэтому сейчас вот первые шаги делаются, и, думаю, что об этом тоже важно и правильно сказать. И вообще про меры поддержки семьи, демографические вызовы, потому что ситуация сложная сейчас в демографии. Нужно какие-то в том числе меры, видимо, разрабатывать, нестандартные, которые могли бы эту ситуацию улучшить", - отметила Тополева-Солдунова.
Она уточнила, что важно говорить обо всех аспектах демографической политики, не только про рождаемость, но и про увеличение продолжительности жизни, качества жизни, в том числе пожилых людей, экономику семей, мигрантов как фактор демографического развития.
Эксперт допустила, что в послании могут прозвучать не новые меры поддержки, а направления социальной и демографической политики, а также темы борьбы с бедностью, восстановления занятости, в том числе для людей с инвалидностью.
"Мне кажется, что в этот раз нельзя обойти тему гражданского общества в связи с его ролью во время пандемии... в прошлом году же тоже послание было очень социальным. Мне кажется, что оно тоже должно быть социальным. Но еще, я бы сказала, таким гражданским тоже", - добавила Тополева-Солдунова.
По мнению члена общественного совета Минтруда Натальи Починок, гражданам важно узнать позицию президента по дальнейшим реформам в сфере предоставления адресной помощи, в том числе, семьям с детьми. Внимание может быть уделено тем категориям россиян, которые нуждаются в помощи в части низких доходов, борьбы с бедностью.
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Еще одной важной, по ее мнению, темой может стать удобное для людей предоставление помощи.
"Чтобы граждане, получая социальную услугу или социальную помощь от государства не должны были бегать по разным инстанциям и собирать тысячи разных документов. Чтобы эта помощь была, как говорят, проактивна: сразу государство видело, кому помочь, или сам гражданин обращался за помощью, и документы уже были в системе. Либо они так быстро передавались из ведомства в ведомство электронным образом, чтобы гражданин получал эту поддержку очень быстро", - разъяснила Починок.
Еще один аспект, которого может коснуться президент, считает она, связан с образовательной траекторией, так как текущий год посвящен науке и технологиям. Студентам, преподавателям и работодателям важно понимать, что нового может появиться и как изменится научно-образовательная палитра.
 
Наталья ПочинокЕлена Тополева-СолдуноваДмитрий ПесковОбщество
 
 
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