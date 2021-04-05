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В ЕР предположили, что будет в послании Путина Федеральному собранию
В ЕР предположили, что будет в послании Путина Федеральному собранию
Послание президента РФ Федеральному собранию может коснуться мер по отношению к ряду государств, которые пытаются действовать на Россию с позиции силы, не... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T16:04
2021-04-05T16:04
россия
госдума рф
единая россия
андрей климов
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Послание президента РФ Федеральному собранию может коснуться мер по отношению к ряду государств, которые пытаются действовать на Россию с позиции силы, не обращая внимания на дипломатический этикет и протокол, также могут быть затронуты вопросы социально-экономического развития в условиях коронавируса и грядущей избирательной кампании, заявил замсекретаря генсовета партии "Единая Россия", председатель комиссии президиума генсовета по международной деятельности, сенатор Андрей Климов.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 21 апреля.Кроме того, по словам Климова, в текущий "важный политический год" в России накануне предстоящих выборов в Государственную Думу, которая будет избираться после принятых конституционных поправок, послание президента также коснется темы выборов. Заместитель секретаря генсовета партии напомнил, что согласно Конституции РФ, Госдума наделена еще большими полномочиями, и все "конституционные инновации" будет реализовывать новый депутатский корпус.
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россия, госдума рф, единая россия, андрей климов, дмитрий песков, владимир путин, политика

В ЕР предположили, что будет в послании Путина Федеральному собранию

16:04 05.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин заслушивает доклад главкома ВМФ РФ Николая Евменова о ходе комплексной арктической экспедиции
Президент РФ Владимир Путин заслушивает доклад главкома ВМФ РФ Николая Евменова о ходе комплексной арктической экспедиции - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Послание президента РФ Федеральному собранию может коснуться мер по отношению к ряду государств, которые пытаются действовать на Россию с позиции силы, не обращая внимания на дипломатический этикет и протокол, также могут быть затронуты вопросы социально-экономического развития в условиях коронавируса и грядущей избирательной кампании, заявил замсекретаря генсовета партии "Единая Россия", председатель комиссии президиума генсовета по международной деятельности, сенатор Андрей Климов.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 21 апреля.
"Мы понимаем, что ситуация, к сожалению, продолжает оставаться конфронтационной. По отношению к нам некоторые западные государства пытаются все-таки действовать с позиции силы. И при это даже перестают обращать внимание на дипломатический этикет, протокол и вообще на традиции общения глав государств-членов Совета Безопасности ООН. Это тоже серьезный вызов, мы знаем, как отреагировал наш руководитель на такого рода дела, но я полагаю, что более развернутая программа такого рода мер с нашей стороны, она все-таки прозвучит в послании президента", - сказал Климов РИА Новости.
Кроме того, по словам Климова, в текущий "важный политический год" в России накануне предстоящих выборов в Государственную Думу, которая будет избираться после принятых конституционных поправок, послание президента также коснется темы выборов. Заместитель секретаря генсовета партии напомнил, что согласно Конституции РФ, Госдума наделена еще большими полномочиями, и все "конституционные инновации" будет реализовывать новый депутатский корпус.
"Не для кого не секрет, что весь мир и, в том числе, Россия, находится в условиях пандемии. И по существу это будет первое президентское послание в период глобальной эпидемии. Ясно, что здесь есть вопросы социально-экономического, общественно-психологического характера, на которые люди надеются получить ответы от нашего президента. Так что целый ряд очень серьезных моментов, связанных как с текущей ситуацией внутри страны и в мире, так и со стратегий развития нашей державы", - заключил Климов.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
Вчера, 13:38
Сенатор рассказал об ожиданиях от послания Путина Федеральному собранию
 
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