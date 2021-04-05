https://ria.ru/20210405/poslanie-1604313414.html

В ЕР предположили, что будет в послании Путина Федеральному собранию

В ЕР предположили, что будет в послании Путина Федеральному собранию

Послание президента РФ Федеральному собранию может коснуться мер по отношению к ряду государств, которые пытаются действовать на Россию с позиции силы, не... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T16:04

2021-04-05T16:04

2021-04-05T16:04

россия

госдума рф

единая россия

андрей климов

дмитрий песков

владимир путин

политика

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Послание президента РФ Федеральному собранию может коснуться мер по отношению к ряду государств, которые пытаются действовать на Россию с позиции силы, не обращая внимания на дипломатический этикет и протокол, также могут быть затронуты вопросы социально-экономического развития в условиях коронавируса и грядущей избирательной кампании, заявил замсекретаря генсовета партии "Единая Россия", председатель комиссии президиума генсовета по международной деятельности, сенатор Андрей Климов.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 21 апреля.Кроме того, по словам Климова, в текущий "важный политический год" в России накануне предстоящих выборов в Государственную Думу, которая будет избираться после принятых конституционных поправок, послание президента также коснется темы выборов. Заместитель секретаря генсовета партии напомнил, что согласно Конституции РФ, Госдума наделена еще большими полномочиями, и все "конституционные инновации" будет реализовывать новый депутатский корпус.

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россия, госдума рф, единая россия, андрей климов, дмитрий песков, владимир путин, политика