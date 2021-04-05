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Шапка супертега Новое оружие России - РИА Новости, 1920
Новое оружие России
https://ria.ru/20210405/podlodka-1604219745.html
Источник рассказал, когда завершатся испытания носителя "Посейдонов"
Источник рассказал, когда завершатся испытания носителя "Посейдонов"
Экспериментальная атомная подводная лодка (АПЛ) "Белгород" (проект 09852), носитель морских беспилотников "Посейдон", завершит испытания к сентябрю этого года,... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T03:19
2021-04-05T03:33
новое оружие россии
россия
безопасность
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Экспериментальная атомная подводная лодка (АПЛ) "Белгород" (проект 09852), носитель морских беспилотников "Посейдон", завершит испытания к сентябрю этого года, сейчас лодка проходит этап швартовых испытаний, на ней запущен реактор, сообщил РИА Новости источник в военно-промышленном комплексе.В апреле 2019 года на заводе "Севмаш" в Северодвинске состоялась официальная церемония спуска субмарины на воду.Многоцелевая атомная подводная лодка "Белгород" является экспериментальной лодкой для беспилотников "Посейдон". Лодка относится к проекту 949А "Антей" (аналог "Курска"), который был переработан специально для системы "Посейдон".О разработке "Посейдона" президент России Владимир Путин впервые объявил в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие беспилотники могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать широкий спектр целей, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.
https://radiosputnik.ria.ru/20210122/poseydon-1594223688.html
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россия, безопасность

Источник рассказал, когда завершатся испытания носителя "Посейдонов"

03:19 05.04.2021 (обновлено: 03:33 05.04.2021)
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкАтомная подводная лодка "Белгород"
Атомная подводная лодка Белгород - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Экспериментальная атомная подводная лодка (АПЛ) "Белгород" (проект 09852), носитель морских беспилотников "Посейдон", завершит испытания к сентябрю этого года, сейчас лодка проходит этап швартовых испытаний, на ней запущен реактор, сообщил РИА Новости источник в военно-промышленном комплексе.
В апреле 2019 года на заводе "Севмаш" в Северодвинске состоялась официальная церемония спуска субмарины на воду.
"На "Белгороде" запущен реактор. Идут швартовые испытания. Затем будут заводские и государственные. К сентябрю лодка должна завершить весь цикл испытаний", - сказал собеседник агентства.
Многоцелевая атомная подводная лодка "Белгород" является экспериментальной лодкой для беспилотников "Посейдон". Лодка относится к проекту 949А "Антей" (аналог "Курска"), который был переработан специально для системы "Посейдон".
О разработке "Посейдона" президент России Владимир Путин впервые объявил в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие беспилотники могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать широкий спектр целей, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.
Спуск на воду атомной подводной лодки - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
22 января, 20:25
Эксперт уточнил, чем обернется для США возможный пуск "Посейдонов"
 
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