https://ria.ru/20210405/parkovki-1604334298.html

Власти Москвы ответили на претензии верующих к платным парковкам у храмов

Власти Москвы ответили на претензии верующих к платным парковкам у храмов

Власти Москвы считают, что парковочных мест возле социальных объектов и храмов достаточно, однако готовы учесть официальные обращения от таких организаций,... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T17:37

2021-04-05T17:37

2021-04-05T17:37

религия и мировоззрение

вахтанг кипшидзе

московский патриархат

telegram (приложение)

московская соборная мечеть

ильдар аляутдинов

москва

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Власти Москвы считают, что парковочных мест возле социальных объектов и храмов достаточно, однако готовы учесть официальные обращения от таких организаций, сообщила журналистам начальник управления развития парковочного пространства департамента транспорта Мария Майорова.С 5 апреля в Москве изменяются тарифы на платную парковку, это коснется 193 участков улиц. При этом на некоторых улицах – во 2-м и 4-м Самотечных переулках, на Средней Переяславской улице, Дербеневской набережной – тарифы снизятся. На других начинает действовать дифференцированный тариф. Там, где загрузка парковок достигает 96% и больше (то есть почти все время места заняты), днем будет действовать тариф 380 рублей в час. Для местных жителей парковка остается бесплатной, если есть резидентное разрешение.Зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе ранее в Telegram-канале заявил, что платные парковки в центре Москвы по воскресеньям, когда верующие в основном посещают храмы, ухудшат положение прихожан Русской церкви, нужно выработать приемлемый режим работы парковок.В свою очередь имам Московской соборной мечети муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов в разговоре с РИА Новости предлагал пересмотреть порядок работы парковок рядом с мечетями.

https://ria.ru/20210325/parkovki-1602875436.html

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вахтанг кипшидзе, московский патриархат, telegram (приложение), московская соборная мечеть, ильдар аляутдинов, москва