https://ria.ru/20210405/parkovki-1604334298.html
Власти Москвы ответили на претензии верующих к платным парковкам у храмов
Власти Москвы ответили на претензии верующих к платным парковкам у храмов
Власти Москвы считают, что парковочных мест возле социальных объектов и храмов достаточно, однако готовы учесть официальные обращения от таких организаций,... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T17:37
2021-04-05T17:37
2021-04-05T17:37
религия и мировоззрение
вахтанг кипшидзе
московский патриархат
telegram (приложение)
московская соборная мечеть
ильдар аляутдинов
москва
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Власти Москвы считают, что парковочных мест возле социальных объектов и храмов достаточно, однако готовы учесть официальные обращения от таких организаций, сообщила журналистам начальник управления развития парковочного пространства департамента транспорта Мария Майорова.С 5 апреля в Москве изменяются тарифы на платную парковку, это коснется 193 участков улиц. При этом на некоторых улицах – во 2-м и 4-м Самотечных переулках, на Средней Переяславской улице, Дербеневской набережной – тарифы снизятся. На других начинает действовать дифференцированный тариф. Там, где загрузка парковок достигает 96% и больше (то есть почти все время места заняты), днем будет действовать тариф 380 рублей в час. Для местных жителей парковка остается бесплатной, если есть резидентное разрешение.Зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе ранее в Telegram-канале заявил, что платные парковки в центре Москвы по воскресеньям, когда верующие в основном посещают храмы, ухудшат положение прихожан Русской церкви, нужно выработать приемлемый режим работы парковок.В свою очередь имам Московской соборной мечети муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов в разговоре с РИА Новости предлагал пересмотреть порядок работы парковок рядом с мечетями.
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вахтанг кипшидзе, московский патриархат, telegram (приложение), московская соборная мечеть, ильдар аляутдинов, москва
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Власти Москвы считают, что парковочных мест возле социальных объектов и храмов достаточно, однако готовы учесть официальные обращения от таких организаций, сообщила журналистам начальник управления развития парковочного пространства департамента транспорта Мария Майорова.
С 5 апреля в Москве изменяются тарифы на платную парковку, это коснется 193 участков улиц. При этом на некоторых улицах – во 2-м и 4-м Самотечных переулках, на Средней Переяславской улице, Дербеневской набережной – тарифы снизятся. На других начинает действовать дифференцированный тариф. Там, где загрузка парковок достигает 96% и больше (то есть почти все время места заняты), днем будет действовать тариф 380 рублей в час. Для местных жителей парковка остается бесплатной, если есть резидентное разрешение.
"С храмами и религиозными объектами мы действительно ведем такую особенную работу, точно так же, как и с больницами и поликлиниками. Это особые места, которые действительно требуют особого внимания. Естественно, возле таких мест мы обычно выделяем 3-4 места. Поэтому к каждому объекту отнеслись очень внимательно и посмотрели на организацию парковочных мест возле них, и считаем, что на данный момент положение достаточно нормальное, и в случае, если от наших коллег будут дополнительные официальные обращения, то мы это все учтем", - сообщила Майорова.
Зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе ранее в Telegram-канале заявил, что платные парковки в центре Москвы по воскресеньям, когда верующие в основном посещают храмы, ухудшат положение прихожан Русской церкви, нужно выработать приемлемый режим работы парковок.
В свою очередь имам Московской соборной мечети муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов в разговоре с РИА Новости предлагал пересмотреть порядок работы парковок рядом с мечетями.