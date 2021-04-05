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В США пацифисты обвинили Байдена в "бандитской" политике
В США пацифисты обвинили Байдена в "бандитской" политике
Сеть палестинских общин США (US Palestinian Community Network, USPCN) подписала обращение к президенту Джо Байдену с призывом улучшить отношения с Россией,... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T22:55
2021-04-05T22:55
россия
джо байден
владимир путин
москва
сша
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ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. Сеть палестинских общин США (US Palestinian Community Network, USPCN) подписала обращение к президенту Джо Байдену с призывом улучшить отношения с Россией, сообщил РИА Новости председатель USPCN Хатем Абудайя.USPCN на прошлой неделе присоединилась к еще 26 группам пацифистов, которые призвали американскую администрацию выстраивать конструктивные отношения с Россией в связи с высказываниями Байдена о президенте России Владимире Путине.По мнению председателя USPCN, "американский империализм" сеет хаос по всему миру, в первую очередь в арабских странах. Абудайя отметил, что его организация выступает не только за права палестинцев, но также за "мир и истинную справедливость на всей планете".Ранее Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что Путин "заплатит" за якобы вмешательство в американские выборы. Кроме того, в нем Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина "убийцей".Путин прокомментировал слова Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детское выражение: "Кто как обзывается, тот так и называется", и напомнив, что оценивать других людей - все равно что смотреть в зеркало. Путин предложил Байдену провести беседу в прямом эфире. Белый дом заявил, что Байден и Путин уже беседовали и что США поддерживают контакт с российским руководством, а сам Байден оставил без ответа вопрос журналиста, согласится ли он поговорить с Путиным. В итоге эта беседа не состоялась.Затем посла РФ в США Анатолия Антонова пригласили в Москву для консультаций, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США.
https://ria.ru/20210319/bayden-1601994993.html
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россия
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россия, джо байден, владимир путин, москва, сша

В США пацифисты обвинили Байдена в "бандитской" политике

22:55 05.04.2021
 
© REUTERS / Leah MillisПрезидент США Джо Байден во время первой пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Джо Байден во время первой пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© REUTERS / Leah Millis
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ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. Сеть палестинских общин США (US Palestinian Community Network, USPCN) подписала обращение к президенту Джо Байдену с призывом улучшить отношения с Россией, сообщил РИА Новости председатель USPCN Хатем Абудайя.
USPCN на прошлой неделе присоединилась к еще 26 группам пацифистов, которые призвали американскую администрацию выстраивать конструктивные отношения с Россией в связи с высказываниями Байдена о президенте России Владимире Путине.
"Мы ясно и четко выступаем против бандитской политики США в сфере экономики и внешней политики, будь то республиканцы Трампа или демократы Обамы и Байдена. Выступаем против прямых угроз в адрес суверенных государств вроде России, Китая, Ирана и других," - сказал он.
По мнению председателя USPCN, "американский империализм" сеет хаос по всему миру, в первую очередь в арабских странах. Абудайя отметил, что его организация выступает не только за права палестинцев, но также за "мир и истинную справедливость на всей планете".
Ранее Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что Путин "заплатит" за якобы вмешательство в американские выборы. Кроме того, в нем Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина "убийцей".
Президент США Джо Байден в Белом доме - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
19 марта, 15:49
"До чего же стыдно": что американцы думают о заявлении Байдена
Путин прокомментировал слова Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детское выражение: "Кто как обзывается, тот так и называется", и напомнив, что оценивать других людей - все равно что смотреть в зеркало. Путин предложил Байдену провести беседу в прямом эфире. Белый дом заявил, что Байден и Путин уже беседовали и что США поддерживают контакт с российским руководством, а сам Байден оставил без ответа вопрос журналиста, согласится ли он поговорить с Путиным. В итоге эта беседа не состоялась.
Затем посла РФ в США Анатолия Антонова пригласили в Москву для консультаций, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США.
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов перед расширенным заседанием комитета Совета Федерации по международным делам - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
31 марта, 18:11
Антонов заявил, что Россия "не будет бегать" за США
 
РоссияДжо БайденВладимир ПутинМоскваСША
 
 
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