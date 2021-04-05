https://ria.ru/20210405/otnosheniya-1604370615.html

В США пацифисты обвинили Байдена в "бандитской" политике

В США пацифисты обвинили Байдена в "бандитской" политике

Сеть палестинских общин США (US Palestinian Community Network, USPCN) подписала обращение к президенту Джо Байдену с призывом улучшить отношения с Россией,... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T22:55

2021-04-05T22:55

2021-04-05T22:55

россия

джо байден

владимир путин

москва

сша

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ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. Сеть палестинских общин США (US Palestinian Community Network, USPCN) подписала обращение к президенту Джо Байдену с призывом улучшить отношения с Россией, сообщил РИА Новости председатель USPCN Хатем Абудайя.USPCN на прошлой неделе присоединилась к еще 26 группам пацифистов, которые призвали американскую администрацию выстраивать конструктивные отношения с Россией в связи с высказываниями Байдена о президенте России Владимире Путине.По мнению председателя USPCN, "американский империализм" сеет хаос по всему миру, в первую очередь в арабских странах. Абудайя отметил, что его организация выступает не только за права палестинцев, но также за "мир и истинную справедливость на всей планете".Ранее Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что Путин "заплатит" за якобы вмешательство в американские выборы. Кроме того, в нем Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина "убийцей".Путин прокомментировал слова Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детское выражение: "Кто как обзывается, тот так и называется", и напомнив, что оценивать других людей - все равно что смотреть в зеркало. Путин предложил Байдену провести беседу в прямом эфире. Белый дом заявил, что Байден и Путин уже беседовали и что США поддерживают контакт с российским руководством, а сам Байден оставил без ответа вопрос журналиста, согласится ли он поговорить с Путиным. В итоге эта беседа не состоялась.Затем посла РФ в США Анатолия Антонова пригласили в Москву для консультаций, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США.

https://ria.ru/20210319/bayden-1601994993.html

https://ria.ru/20210331/antonov-1603681573.html

россия

москва

сша

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россия, джо байден, владимир путин, москва, сша