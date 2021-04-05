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В США пацифисты обвинили Байдена в "бандитской" политике
В США пацифисты обвинили Байдена в "бандитской" политике
Сеть палестинских общин США (US Palestinian Community Network, USPCN) подписала обращение к президенту Джо Байдену с призывом улучшить отношения с Россией,... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T22:55
2021-04-05T22:55
2021-04-05T22:55
россия
джо байден
владимир путин
москва
сша
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ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. Сеть палестинских общин США (US Palestinian Community Network, USPCN) подписала обращение к президенту Джо Байдену с призывом улучшить отношения с Россией, сообщил РИА Новости председатель USPCN Хатем Абудайя.USPCN на прошлой неделе присоединилась к еще 26 группам пацифистов, которые призвали американскую администрацию выстраивать конструктивные отношения с Россией в связи с высказываниями Байдена о президенте России Владимире Путине.По мнению председателя USPCN, "американский империализм" сеет хаос по всему миру, в первую очередь в арабских странах. Абудайя отметил, что его организация выступает не только за права палестинцев, но также за "мир и истинную справедливость на всей планете".Ранее Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что Путин "заплатит" за якобы вмешательство в американские выборы. Кроме того, в нем Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина "убийцей".Путин прокомментировал слова Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детское выражение: "Кто как обзывается, тот так и называется", и напомнив, что оценивать других людей - все равно что смотреть в зеркало. Путин предложил Байдену провести беседу в прямом эфире. Белый дом заявил, что Байден и Путин уже беседовали и что США поддерживают контакт с российским руководством, а сам Байден оставил без ответа вопрос журналиста, согласится ли он поговорить с Путиным. В итоге эта беседа не состоялась.Затем посла РФ в США Анатолия Антонова пригласили в Москву для консультаций, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США.
https://ria.ru/20210319/bayden-1601994993.html
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РИА Новости
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россия, джо байден, владимир путин, москва, сша
ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости.
Сеть палестинских общин США
(US Palestinian Community Network, USPCN) подписала обращение к президенту Джо Байдену
с призывом улучшить отношения с Россией, сообщил РИА Новости председатель USPCN Хатем Абудайя.
USPCN на прошлой неделе присоединилась к еще 26 группам пацифистов, которые призвали американскую администрацию выстраивать конструктивные отношения с Россией в связи с высказываниями Байдена о президенте России Владимире Путине
.
"Мы ясно и четко выступаем против бандитской политики США в сфере экономики и внешней политики, будь то республиканцы Трампа или демократы Обамы и Байдена. Выступаем против прямых угроз в адрес суверенных государств вроде России, Китая
, Ирана
и других," - сказал он.
По мнению председателя USPCN, "американский империализм" сеет хаос по всему миру, в первую очередь в арабских странах. Абудайя отметил, что его организация выступает не только за права палестинцев, но также за "мир и истинную справедливость на всей планете".
Ранее Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что Путин "заплатит" за якобы вмешательство в американские выборы. Кроме того, в нем Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина "убийцей".
Путин прокомментировал слова Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детское выражение: "Кто как обзывается, тот так и называется", и напомнив, что оценивать других людей - все равно что смотреть в зеркало. Путин предложил Байдену провести беседу в прямом эфире. Белый дом заявил, что Байден и Путин уже беседовали и что США поддерживают контакт с российским руководством, а сам Байден оставил без ответа вопрос журналиста, согласится ли он поговорить с Путиным. В итоге эта беседа не состоялась.
Затем посла РФ в США Анатолия Антонова пригласили в Москву
для консультаций, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США.