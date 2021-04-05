https://ria.ru/20210405/ograblenie-1604331493.html
Глава СК взял на контроль дело об ограблении ветерана в красноярском селе
Глава СК взял на контроль дело об ограблении ветерана в красноярском селе
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела об ограблении ветерана Великой Отечественной войны в... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T17:23
2021-04-05T17:23
2021-04-05T17:23
следственный комитет россии (ск рф)
госдума рф
александр бастрыкин
красноярский край
республика хакасия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588142360_0:166:3055:1884_1920x0_80_0_0_e32e128a2e0cfb3f28c542a305bd1e23.jpg
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела об ограблении ветерана Великой Отечественной войны в селе Красноярского края после обращения депутата Госдумы, сообщается на сайте СК РФ.Ранее местный телеканал "ТВК" сообщил, что неизвестный напал на ветерана Великой Отечественной войны Геннадия Губина 1926 года рождения в его квартире и похитил 20 тысяч рублей. Пенсионеру была оказана необходимая медицинская помощь. Позднее в пресс-службе регионального главка МВД добавили, полиция возбудила дело о грабеже по факту нападения на пенсионера в селе Зыково под Красноярском."Глава Следственного комитета поручил руководителям территориальных следственных органов доложить о ходе расследования и промежуточных результатах расследования", - говорится в сообщении ведомства.Кроме того, Бастрыкин указал на необходимость тщательного установления обстоятельств совершения преступления и привлечения к уголовной ответственности всех причастных.Отмечается, что с просьбой взять на личный контроль уголовное дело обратился один из депутатов Госдумы. Сейчас материалы уголовного дела переданы СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия для расследования.
https://ria.ru/20210330/veteran-1603415497.html
https://ria.ru/20210405/putin-1604304796.html
красноярский край
республика хакасия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588142360_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_cc42cd19db5a483d73a4e30db9df0429.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, александр бастрыкин, красноярский край, республика хакасия, происшествия