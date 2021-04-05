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Глава СК взял на контроль дело об ограблении ветерана в красноярском селе
Глава СК взял на контроль дело об ограблении ветерана в красноярском селе
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела об ограблении ветерана Великой Отечественной войны в... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T17:23
2021-04-05T17:23
следственный комитет россии (ск рф)
госдума рф
александр бастрыкин
красноярский край
республика хакасия
происшествия
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела об ограблении ветерана Великой Отечественной войны в селе Красноярского края после обращения депутата Госдумы, сообщается на сайте СК РФ.Ранее местный телеканал "ТВК" сообщил, что неизвестный напал на ветерана Великой Отечественной войны Геннадия Губина 1926 года рождения в его квартире и похитил 20 тысяч рублей. Пенсионеру была оказана необходимая медицинская помощь. Позднее в пресс-службе регионального главка МВД добавили, полиция возбудила дело о грабеже по факту нападения на пенсионера в селе Зыково под Красноярском."Глава Следственного комитета поручил руководителям территориальных следственных органов доложить о ходе расследования и промежуточных результатах расследования", - говорится в сообщении ведомства.Кроме того, Бастрыкин указал на необходимость тщательного установления обстоятельств совершения преступления и привлечения к уголовной ответственности всех причастных.Отмечается, что с просьбой взять на личный контроль уголовное дело обратился один из депутатов Госдумы. Сейчас материалы уголовного дела переданы СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия для расследования.
https://ria.ru/20210330/veteran-1603415497.html
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красноярский край
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следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, александр бастрыкин, красноярский край, республика хакасия, происшествия

Глава СК взял на контроль дело об ограблении ветерана в красноярском селе

17:23 05.04.2021
 
© Фото : предоставлено СК РФПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© Фото : предоставлено СК РФ
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела об ограблении ветерана Великой Отечественной войны в селе Красноярского края после обращения депутата Госдумы, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее местный телеканал "ТВК" сообщил, что неизвестный напал на ветерана Великой Отечественной войны Геннадия Губина 1926 года рождения в его квартире и похитил 20 тысяч рублей. Пенсионеру была оказана необходимая медицинская помощь. Позднее в пресс-службе регионального главка МВД добавили, полиция возбудила дело о грабеже по факту нападения на пенсионера в селе Зыково под Красноярском.
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"Глава Следственного комитета поручил руководителям территориальных следственных органов доложить о ходе расследования и промежуточных результатах расследования", - говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, Бастрыкин указал на необходимость тщательного установления обстоятельств совершения преступления и привлечения к уголовной ответственности всех причастных.
Отмечается, что с просьбой взять на личный контроль уголовное дело обратился один из депутатов Госдумы. Сейчас материалы уголовного дела переданы СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия для расследования.
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Следственный комитет России (СК РФ)Госдума РФАлександр БастрыкинКрасноярский крайРеспублика ХакасияПроисшествия
 
 
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