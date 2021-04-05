https://ria.ru/20210405/ograblenie-1604331493.html

Глава СК взял на контроль дело об ограблении ветерана в красноярском селе

Глава СК взял на контроль дело об ограблении ветерана в красноярском селе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела об ограблении ветерана Великой Отечественной войны в... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T17:23

2021-04-05T17:23

2021-04-05T17:23

следственный комитет россии (ск рф)

госдума рф

александр бастрыкин

красноярский край

республика хакасия

происшествия

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела об ограблении ветерана Великой Отечественной войны в селе Красноярского края после обращения депутата Госдумы, сообщается на сайте СК РФ.Ранее местный телеканал "ТВК" сообщил, что неизвестный напал на ветерана Великой Отечественной войны Геннадия Губина 1926 года рождения в его квартире и похитил 20 тысяч рублей. Пенсионеру была оказана необходимая медицинская помощь. Позднее в пресс-службе регионального главка МВД добавили, полиция возбудила дело о грабеже по факту нападения на пенсионера в селе Зыково под Красноярском."Глава Следственного комитета поручил руководителям территориальных следственных органов доложить о ходе расследования и промежуточных результатах расследования", - говорится в сообщении ведомства.Кроме того, Бастрыкин указал на необходимость тщательного установления обстоятельств совершения преступления и привлечения к уголовной ответственности всех причастных.Отмечается, что с просьбой взять на личный контроль уголовное дело обратился один из депутатов Госдумы. Сейчас материалы уголовного дела переданы СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия для расследования.

https://ria.ru/20210330/veteran-1603415497.html

https://ria.ru/20210405/putin-1604304796.html

красноярский край

республика хакасия

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следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, александр бастрыкин, красноярский край, республика хакасия, происшествия