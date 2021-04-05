https://ria.ru/20210405/neft-1604356101.html

Цены на нефть рухнули

Цены на нефть рухнули

Падение цен на нефть ускорилось до четырех-пяти процентов в понедельник вечером, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T19:48

2021-04-05T19:48

2021-04-05T20:31

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ситуация с курсами валют и ценами на нефть

цены на нефть

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Падение цен на нефть ускорилось до четырех-пяти процентов в понедельник вечером, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 19:30 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 4,49 процента — до 61,88 доллара, майских фьючерсов на WTI — на 5,16 процента, до 58,28 доллара за баррель. При этом днем нефть дешевела на два процента, а затем падение ускорилось до трех процентов с открытием торгов в США.ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая 2020 года сократила свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере его восстановления ограничения корректировались, и на этот апрель составляют 6,9 миллиона баррелей в сутки. Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.Решением от 1 апреля ОПЕК+ определила дальнейшие параметры сделки. С мая она ослабит ограничения до 6,55 миллиона баррелей в сутки, с июня — до 6,2 миллиона, с июля — до 5,76 миллиона. А с учетом добровольного вклада Саудовской Аравии альянс в апреле сокращает добычу на 7,9 миллиона баррелей в сутки, в мае — на 7,3 миллиона, в июне — на 6,6 миллиона и на 5,76 миллиона в июле.

https://ria.ru/20210401/neft-1603816896.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

опек+, опек, саудовская аравия, цены на нефть, wti (нефть), brent, сша, экономика