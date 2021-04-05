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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210405/neft-1604356101.html
Цены на нефть рухнули
Цены на нефть рухнули
Падение цен на нефть ускорилось до четырех-пяти процентов в понедельник вечером, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T19:48
2021-04-05T20:31
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ситуация с курсами валют и ценами на нефть
цены на нефть
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Падение цен на нефть ускорилось до четырех-пяти процентов в понедельник вечером, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 19:30 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 4,49 процента — до 61,88 доллара, майских фьючерсов на WTI — на 5,16 процента, до 58,28 доллара за баррель. При этом днем нефть дешевела на два процента, а затем падение ускорилось до трех процентов с открытием торгов в США.ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая 2020 года сократила свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере его восстановления ограничения корректировались, и на этот апрель составляют 6,9 миллиона баррелей в сутки. Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.Решением от 1 апреля ОПЕК+ определила дальнейшие параметры сделки. С мая она ослабит ограничения до 6,55 миллиона баррелей в сутки, с июня — до 6,2 миллиона, с июля — до 5,76 миллиона. А с учетом добровольного вклада Саудовской Аравии альянс в апреле сокращает добычу на 7,9 миллиона баррелей в сутки, в мае — на 7,3 миллиона, в июне — на 6,6 миллиона и на 5,76 миллиона в июле.
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опек+, опек, саудовская аравия, цены на нефть, wti (нефть), brent, сша, экономика

Цены на нефть рухнули

19:48 05.04.2021 (обновлено: 20:31 05.04.2021)
 
© AP Photo / Keith SrakocicДобыча сланцевой нефти в США
Добыча сланцевой нефти в США - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© AP Photo / Keith Srakocic
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Падение цен на нефть ускорилось до четырех-пяти процентов в понедельник вечером, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 19:30 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 4,49 процента — до 61,88 доллара, майских фьючерсов на WTI — на 5,16 процента, до 58,28 доллара за баррель. При этом днем нефть дешевела на два процента, а затем падение ускорилось до трех процентов с открытием торгов в США.
ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая 2020 года сократила свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере его восстановления ограничения корректировались, и на этот апрель составляют 6,9 миллиона баррелей в сутки. Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.
Решением от 1 апреля ОПЕК+ определила дальнейшие параметры сделки. С мая она ослабит ограничения до 6,55 миллиона баррелей в сутки, с июня — до 6,2 миллиона, с июля — до 5,76 миллиона. А с учетом добровольного вклада Саудовской Аравии альянс в апреле сокращает добычу на 7,9 миллиона баррелей в сутки, в мае — на 7,3 миллиона, в июне — на 6,6 миллиона и на 5,76 миллиона в июле.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьОПЕК+ОПЕКСаудовская АравияЦены на нефтьWTI (нефть)BrentСШАЭкономика
 
 
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