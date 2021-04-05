В Латвии начались учения НАТО
14:08 05.04.2021 (обновлено: 14:09 05.04.2021)
© AP Photo / Mindaugas KulbisБатальон НАТО во время учений в Литве
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Учения продлятся до 9 апреля. В ходе маневров будет отрабатываться боевая стрельба из танков и бронетехники.
"Учения проходят на военном полигоне в Адажи при участии боевых групп расширенного присутствия НАТО в Латвии, Литве, Эстонии и Польше, а также солдат механизированной пехотной бригады сухопутных сил республики. Цель учений – совершенствование сотрудничества и взаимосовместимости латвийских и союзных вооруженных сил, а также выполнение упражнений по боевой стрельбе из танков и бронетехники", – сказано в пресс-релизе.
Латвия является членом НАТО с 2004 года.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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