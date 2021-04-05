https://ria.ru/20210405/nato-1604286512.html

В Латвии начались учения НАТО

В Латвии начались учения НАТО

Международные военные учения с участием военнослужащих стран НАТО Iron Spear 2021 в понедельник стартовали в Латвии, говорится в пресс-релизе минобороны... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T14:08

2021-04-05T14:08

2021-04-05T14:09

военные учения - безопасность

нато

дмитрий песков

москва

эстония

латвия

безопасность

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РИГА, 5 апр - РИА Новости. Международные военные учения с участием военнослужащих стран НАТО Iron Spear 2021 в понедельник стартовали в Латвии, говорится в пресс-релизе минобороны балтийской республики.Учения продлятся до 9 апреля. В ходе маневров будет отрабатываться боевая стрельба из танков и бронетехники.Латвия является членом НАТО с 2004 года.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20210403/nato-1604089214.html

москва

эстония

латвия

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военные учения - безопасность, нато, дмитрий песков, москва, эстония, латвия, безопасность