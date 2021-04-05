https://ria.ru/20210405/nato-1604286332.html

В Госдуме прокомментировали заявление Киева о "мощном форпосте НАТО"

В Госдуме прокомментировали заявление Киева о "мощном форпосте НАТО"

Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек прокомментировал заявление о том, что Украина является "мощным восточным форпостом НАТО", иронично заметив, что альянсу без... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T14:07

2021-04-05T14:07

2021-04-05T14:07

руслан бальбек

андрей таранов

нато

в мире

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек прокомментировал заявление о том, что Украина является "мощным восточным форпостом НАТО", иронично заметив, что альянсу без Киева "только пропадать".Ранее министр обороны Украины Андрей Таран назвал страну "мощным форпостом на восточном фланге" НАТО. Он подчеркнул, что курс Украины на полноправное членство в альянсе остается стратегическим приоритетом страны."Кем Украина за последние 7 лет только ни была - и спасителем цивилизации, и оплотом свободы, и светочем демократии. Теперь и министр обороны взял слово - форпост НАТО. Конечно, куда уж альянсу без Украины, только пропадать. Ну или второй вариант - министр обороны четко намекает НАТО, мол, давайте свой мощнейший форпост на содержание возьмите, для вас же стараемся. Вот только в альянсе этого не услышат, там хорошо деньги считают и на "свой" мощный форпост, скорее всего, не дадут", - сказал Бальбек РИА Новости.

https://ria.ru/20210404/nato-1604174888.html

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руслан бальбек, андрей таранов, нато, в мире