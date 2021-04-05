https://ria.ru/20210405/nastavnichestvo-1603821123.html

Друг в беде не бросит: как наставники работают с подопечными

Друг в беде не бросит: как наставники работают с подопечными

Социализацией детей из приютов и детских домов в России занимаются не только педагоги и чиновники, но и обычные люди, которые хотели бы поделиться с ними... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T10:00

2021-04-05T10:00

2021-04-05T10:10

взрослый рядом

дети

наставничество

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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Социализацией детей из приютов и детских домов в России занимаются не только педагоги и чиновники, но и обычные люди, которые хотели бы поделиться с ними знаниями и навыками. Директор по развитию в России программы индивидуального наставничества "Старшие Братья Старшие Сестры" Ануш Овсепян рассказала корреспонденту проекта "Взрослый рядом" о том, как выбирают наставников, насколько это эффективно и почему эта тема – непаханое поле."Старшие Братья Старшие Сестры", по словам Ануш Овсепян, единственная в стране благотворительная организация, которая профилируется на индивидуальном наставничестве детей в трудной жизненной ситуации, обычно это ребята из детских домов, интернатов, приютов, из приемных семей, а также дети с ограниченными возможностями. Кроме того, у фонда есть несколько проектов, связанных с просветительской работой и обучением методике наставничества других организаций, проектов, ориентированных на образование и профориентацию детей в подопечных детских домах, но главной задачей руководство называет именно наставничество."Не люблю формулировку "трудная жизненная ситуация", она слишком общая, заезженная. Бывает так, что человек выкладывается на работе, не высыпается, что для него является трудной ситуацией. Эту же формулировку мы применяем относительно разных групп людей, которые остро нуждаются в поддержке, в том числе по отношению к детям, воспитывающимся без родителей. Наша программа профессионально занимается социальной адаптацией ребят, которые растут в основном без родителей, с помощью самого эффективного, на наш взгляд, инструмента – индивидуального наставничества", – говорит она.А к фразе "институт наставничества" Ануш относится хорошо. Восемь лет назад, когда она начинала работать в этой сфере, приходилось доказывать эффективность наставничества для детей, а теперь это стало модным."Сейчас все и вся хотят заниматься наставничеством, об этом много говорят. Кажется, что не все углубляются в детали процесса, не до конца понимают, как это непросто. Это непаханое поле", – считает Ануш Овсепян.Непаханое полеСегодня в российском законодательстве не зафиксированы такие понятия, как "институт наставничества" и "наставничество". Да и в целом работа с сиротами и детьми из кризисных, то есть находящихся в сложной жизненной ситуации, семей недостаточно конкретно регулируется законом.Специалисты фонда "Старшие Братья Старшие Сестры" в работе с волонтерами руководствуются имеющимися общепринятыми, а также внутренними документами. Формально любой человек старше 18 лет может стать наставником, но кандидаты проходят строгий отбор, отметила Ануш Овсепян."Процесс рекрутмента наставника довольно сложный. Мы подписываем договор с учреждением или родителями, наставники подписывают внутренние документы с нами, да и дети заполняют анкету и подтверждают свое принципиальное согласие участвовать в программе", – говорит она.Желающие стать наставниками программы могут подать заявку на сайте, организаторы рассмотрят ее и вышлют подробную анкету кандидату. Дальше он должен будет пройти глубинное интервью с куратором-психологом. На этом этапе задача специалиста – понять мотивацию человека, как он планирует работать с ребенком, какие у него ожидания. Кандидат проходит несколько тестов психодиагностики, определяющих его типаж, интересы, темперамент, эмоциональный окрас и позволяющих подобрать в пару ребенка.Бывает и так, что пару не удается сформировать сразу, если ребенку не удается подобрать соответствующего наставника. Тогда нужно немного подождать, чтобы в конечном счете людям было интересно и комфортно вместе, чтобы они были полезны друг другу. "Мы действуем только исходя из интересов ребенка", – подчеркнула Ануш.Спасать мирБольшинство наставников, работающих с фондом (их еще называют старшими), – это люди от 25 до 40 лет, но есть и моложе. Часто на собеседовании они объясняют свое решение так: "Я состоялся как потребитель, а теперь хочу попробовать что-то отдать"."Это хорошая мотивация. Некоторые приходят спасать мир, для нас это самая низкая степень мотивированности, таких кандидатов мы пытаемся приземлить: мир мы, конечно, с вами не спасем, но много хорошего можем сделать. Очень важно человеку осознать, что придется многому учиться: принимать себя и окружающих, работать с собственными ожиданиями, учиться у ребенка смотреть на многие вещи по-новому. Наставничество – двухсторонний процесс", – объясняет Ануш Овсепян.Обычно наставники выстраивают работу с детьми интуитивно, ведь речь идет о тонкой материи человеческих отношений. Сотрудники организации вместе со старшим и педагогами обсуждают личные особенности ребенка, например неуверенность в себе или проблемы в области коммуникации, которые стараются решить. Важно наладить контакт с младшим и выстроить доверительные отношения. У кого-то получается довольно быстро, а кого-то дети проверяют на слабо и долго раскрываются. И то и другое нормально. Дальше, рассказывает Ануш, начинаются обычные человеческие отношения, дружба, поэтому в фонде и не видят смысла диктовать какую-то программу."Мы занимаемся профессиональным сопровождаемым наставничеством, поэтому проводим супервизию, собираем обратную связь от наставника, ребенка, педагога или родителей. После этого мы можем что-то поменять, на что-то обратить внимание или, наоборот, не вмешиваться, если наше участие не требуется. Кураторы и психологи постоянно проводят супервизию пар", – уточняет она.Бывает и такое, что пары не складываются, тогда они распадаются, как это случается с любыми человеческими отношениями. Порой меняются жизненные обстоятельства наставника, например у него появляются собственные дети, он переезжает. Бывает, что ребенка забирают в семью, и иногда родители не соглашаются, чтобы отношения с наставниками продолжались. Это не самый корректный путь по отношению к ребенку, замечает Овсепян, но такое случается. Все всё понимаютВажный момент в работе наставников – понимание своих ролей и старшим, и младшим. Ребенок с самого начала должен знать, что наставник не станет его родителем."Мы делаем так, чтобы все всё понимали, мы строим долгосрочные дружеские отношения. Есть правила, регламенты нашей программы. Во-первых, гендерные стандарты. Это значит, что наставники-мужчины работают только с мальчиками, а женщины, которых большинство, работают с детьми обоего пола, но в случае с мальчиками мы выдерживаем десятилетнюю разницу в возрасте. Наши специалисты соединяют пары по такому принципу, чтобы у конкретного мальчика не возникло нежных чувств в конкретной наставнице. Ну и с самого начала детям объясняют, что это не будущие родители, а друзья", – говорит Ануш.Бывает так, что наставники привязываются к ребятам, и это нормально. Ануш вспоминает случай, когда наставник испытывал чувство вины за то, что не может взять ребенка под опеку. Для этого в фонде работают профессиональные кураторы-психологи, они находят выход из подобных ситуаций.Однако не все дети, которым фонд может найти наставника, сироты. Нередко в "Старшие Братья Старшие Сестры" обращаются благополучные семьи, например если родители считают, что их ребенку взаимодействие с наставником поможет решить какие-либо проблемы. Ануш вспоминает, как к ним обратилась женщина, которая не могла найти общий язык со своей дочерью-подростком, и делу помог наставник. Однажды позвонила бабушка, воспитывающая внука-тинейджера. Разница в возрасте была такой большой, что пожилая женщина просто не понимала, как себя вести с человеком в такой трудный переходный период. В этом случае также помогла наставница.В целом у фонда хорошая статистика работы: по словам Ануш Овсепян, у них 85% успешных кейсов. Она считает наставничество одним из самых успешных механизмов социализации детей в приютах, детских домах и кризисных семьях.

https://ria.ru/20210318/opeka-1601643314.html

https://ria.ru/20210401/nastavnik-1603780277.html

https://ria.ru/20210319/nastavnichestvo-1601959291.html

https://ria.ru/20210325/opeka-1602830414.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дети, наставничество