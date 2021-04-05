Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210405/myasnikov-1604348580.html
Мясников указал на деталь, которая говорит о серьезном заболевании
Мясников указал на деталь, которая говорит о серьезном заболевании
Врач и телеведущий Александр Мясников вместе с дерматологом Ириной Гостевой в эфире программы "О самом главном" рассказали, о каких заболеваниях могут... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-05T18:55
2021-04-06T01:58
александр мясников (врач)
здоровье
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599132132_86:479:2875:2048_1920x0_80_0_0_cfd8ee87d73575b5b1c505dadb087c99.jpg
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников вместе с дерматологом Ириной Гостевой в эфире программы "О самом главном" рассказали, о каких заболеваниях могут свидетельствовать проблемы с ногтями.Гостева заявила, что черное пятно на ногте может указывать на меланому, злокачественную опухоль. Либо очень часто это бывает признак гемангиомы, добавила она. Мясников согласился с коллегой, что при появлении такого симптома следует обязательно обратиться к специалисту.Врачи предупредили, что повреждения ногтей не являются "абсолютным критерием" какой-либо болезни, его не стоит преувеличивать, но о нем надо знать и помнить.Также Гостева развеяла популярный миф о связи белых пятен на ногтях с нехваткой цинка или магния в организме. По ее мнению, белые пятна можно объяснить всего лишь попаданием воздуха в зону роста.
https://ria.ru/20210405/myasnikov-1604328729.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599132132_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_60c1c7ab6d106140a275858d21907093.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр мясников (врач), здоровье, общество

Мясников указал на деталь, которая говорит о серьезном заболевании

18:55 05.04.2021 (обновлено: 01:58 06.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников вместе с дерматологом Ириной Гостевой в эфире программы "О самом главном" рассказали, о каких заболеваниях могут свидетельствовать проблемы с ногтями.

"Если вы видите какие-то изменения в ногтях, в 90 процентах случаев это просто изменения в ногтях. Ничего более. <…> В десяти процентах точно такая же симптоматика может о чем-то говорить", — сказал Мясников.

Гостева заявила, что черное пятно на ногте может указывать на меланому, злокачественную опухоль. Либо очень часто это бывает признак гемангиомы, добавила она. Мясников согласился с коллегой, что при появлении такого симптома следует обязательно обратиться к специалисту.
Врачи предупредили, что повреждения ногтей не являются "абсолютным критерием" какой-либо болезни, его не стоит преувеличивать, но о нем надо знать и помнить.
Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
Вчера, 17:10
Мясников назвал фактор, вызывающий неоперабельный рак легких
Также Гостева развеяла популярный миф о связи белых пятен на ногтях с нехваткой цинка или магния в организме. По ее мнению, белые пятна можно объяснить всего лишь попаданием воздуха в зону роста.
 
Александр Мясников (врач)ЗдоровьеОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Россиянам предложили три выхода из долговой ямы
03:53Лавров рассказал о планируемой встрече России и Индии на высшем уровне
03:51Назван способ определить настоящий пробег при покупке подержанного авто
03:47Лавров оценил успехи в урегулировании индо-китайского конфликта в Ладакхе
03:41Лавров: Россия планирует возродить "московский формат" по Афганистану
03:29Диетолог призвала сократить потребление сладкого в неделю
03:24Путин поручил актуализировать концепцию демографической политики ДФО
03:20Онищенко назвал условия для обязательной вакцинации животных от COVID-19
03:07Вильфанд обратился к россиянам из-за изменений климата
03:00В России разрабатывают гибрид ядерного и термоядерного реакторов
02:46Врач назвал единственный способ избежать похмелья
02:35В России закрывается компания, планировавшая развивать космический туризм
02:25Венесуэла начала вакцинацию пожилых против COVID-19 вакциной "Спутник V"
02:21Украинский журналист заявил о "непоправимом провале" Зеленского
02:12Иммунолог Крючков оценил необходимость вакцинации переболевших COVID-19
02:12Аналитик объяснил, как удвоить вложенные деньги
01:49В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,2
01:41Суд в США обязал россиянина Тюрина выплатить почти 20 миллионов долларов
01:35В России обнаружили 81 случай заражения британским штаммом COVID-19
01:30CNN: президент Бразилии хочет обсудить с Путиным применение "Спутника V"
Лента новостейМолния