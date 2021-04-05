https://ria.ru/20210405/myasnikov-1604348580.html
Мясников указал на деталь, которая говорит о серьезном заболевании
Мясников указал на деталь, которая говорит о серьезном заболевании
Врач и телеведущий Александр Мясников вместе с дерматологом Ириной Гостевой в эфире программы "О самом главном" рассказали, о каких заболеваниях могут... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-05T18:55
2021-04-05T18:55
2021-04-06T01:58
александр мясников (врач)
здоровье
общество
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников вместе с дерматологом Ириной Гостевой в эфире программы "О самом главном" рассказали, о каких заболеваниях могут свидетельствовать проблемы с ногтями.Гостева заявила, что черное пятно на ногте может указывать на меланому, злокачественную опухоль. Либо очень часто это бывает признак гемангиомы, добавила она. Мясников согласился с коллегой, что при появлении такого симптома следует обязательно обратиться к специалисту.Врачи предупредили, что повреждения ногтей не являются "абсолютным критерием" какой-либо болезни, его не стоит преувеличивать, но о нем надо знать и помнить.Также Гостева развеяла популярный миф о связи белых пятен на ногтях с нехваткой цинка или магния в организме. По ее мнению, белые пятна можно объяснить всего лишь попаданием воздуха в зону роста.
https://ria.ru/20210405/myasnikov-1604328729.html
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александр мясников (врач), здоровье, общество
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости.
Врач и телеведущий Александр Мясников
вместе с дерматологом Ириной Гостевой в эфире программы "О самом главном"
рассказали, о каких заболеваниях могут свидетельствовать проблемы с ногтями.
"Если вы видите какие-то изменения в ногтях, в 90 процентах случаев это просто изменения в ногтях. Ничего более. <…> В десяти процентах точно такая же симптоматика может о чем-то говорить", — сказал Мясников.
Гостева заявила, что черное пятно на ногте может указывать на меланому, злокачественную опухоль. Либо очень часто это бывает признак гемангиомы, добавила она. Мясников согласился с коллегой, что при появлении такого симптома следует обязательно обратиться к специалисту.
Врачи предупредили, что повреждения ногтей не являются "абсолютным критерием" какой-либо болезни, его не стоит преувеличивать, но о нем надо знать и помнить.
Также Гостева развеяла популярный миф о связи белых пятен на ногтях с нехваткой цинка или магния в организме. По ее мнению, белые пятна можно объяснить всего лишь попаданием воздуха в зону роста.