https://ria.ru/20210405/myasnikov-1604328729.html

Мясников назвал фактор, вызывающий неоперабельный рак легких

Мясников назвал фактор, вызывающий неоперабельный рак легких

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что курение является основной причиной рака легких. РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T17:10

2021-04-05T17:10

2021-04-05T17:15

александр мясников (врач)

здоровье

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571790705_0:95:599:432_1920x0_80_0_0_52fbf0a01219a157092ffa31a1538bd1.jpg

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что курение является основной причиной рака легких.По словам медика, у курильщиков высокий риск развития именно мелкоклеточного рака легких, который не оперируют. "На время диагностики мы не предлагаем больному операцию. Мы можем давать химиотерапию, мы можем давать иммунотерапию. Но мы не оперируем, поскольку операция не увеличивает выживаемость, уже поздно", — объяснил он. Среди других причин, приводящих к раковому заболеванию, Мясников перечислил вдыхание частиц дыма при пассивном курении, дыма от крупных промышленных производств и растопки углем или даже дыма от мангала. Врач предупредил, что вдыхание радона и асбеста также служит провокатором возникновения рака легких. По мнению Мясникова, отказ от курения позволит снизить риски и "выйти на плато" уже через пять лет. Однако риски заболеть раком легких останутся пожизненно вдвое выше по сравнению с теми, кто никогда не курил, заключил он.

https://ria.ru/20210330/rak-1603484798.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр мясников (врач), здоровье, общество