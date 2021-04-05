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Мясников назвал фактор, вызывающий неоперабельный рак легких
Мясников назвал фактор, вызывающий неоперабельный рак легких
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что курение является основной причиной рака легких. РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T17:10
2021-04-05T17:15
александр мясников (врач)
здоровье
общество
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что курение является основной причиной рака легких.По словам медика, у курильщиков высокий риск развития именно мелкоклеточного рака легких, который не оперируют. "На время диагностики мы не предлагаем больному операцию. Мы можем давать химиотерапию, мы можем давать иммунотерапию. Но мы не оперируем, поскольку операция не увеличивает выживаемость, уже поздно", — объяснил он. Среди других причин, приводящих к раковому заболеванию, Мясников перечислил вдыхание частиц дыма при пассивном курении, дыма от крупных промышленных производств и растопки углем или даже дыма от мангала. Врач предупредил, что вдыхание радона и асбеста также служит провокатором возникновения рака легких. По мнению Мясникова, отказ от курения позволит снизить риски и "выйти на плато" уже через пять лет. Однако риски заболеть раком легких останутся пожизненно вдвое выше по сравнению с теми, кто никогда не курил, заключил он.
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александр мясников (врач), здоровье, общество

Мясников назвал фактор, вызывающий неоперабельный рак легких

17:10 05.04.2021 (обновлено: 17:15 05.04.2021)
 
© Фото : ВГТРКАлександр Мясников
Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© Фото : ВГТРК
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что курение является основной причиной рака легких.
По словам медика, у курильщиков высокий риск развития именно мелкоклеточного рака легких, который не оперируют.
"На время диагностики мы не предлагаем больному операцию. Мы можем давать химиотерапию, мы можем давать иммунотерапию. Но мы не оперируем, поскольку операция не увеличивает выживаемость, уже поздно", — объяснил он.
Среди других причин, приводящих к раковому заболеванию, Мясников перечислил вдыхание частиц дыма при пассивном курении, дыма от крупных промышленных производств и растопки углем или даже дыма от мангала. Врач предупредил, что вдыхание радона и асбеста также служит провокатором возникновения рака легких.
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
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По мнению Мясникова, отказ от курения позволит снизить риски и "выйти на плато" уже через пять лет. Однако риски заболеть раком легких останутся пожизненно вдвое выше по сравнению с теми, кто никогда не курил, заключил он.
 
Александр Мясников (врач)ЗдоровьеОбщество
 
 
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