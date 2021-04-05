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В ООН заявили о гибели 568 человек в ходе кризиса в Мьянме
В ООН заявили о гибели 568 человек в ходе кризиса в Мьянме
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека получило надежные сведения о том, что за время кризиса в Мьянме погибли по меньшей мере 568 человек,... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T19:20
2021-04-05T19:20
2021-04-05T19:45
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ООН, 5 апр – РИА Новости. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека получило надежные сведения о том, что за время кризиса в Мьянме погибли по меньшей мере 568 человек, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Антониу Гутерреша Стефан Дюжаррик.По его словам, сотрудники ООН в Мьянме по-прежнему обеспокоены ситуацией в стране.По его словам, УВКПЧ предполагает, что это число может быть значительно выше.Вооруженные силы Мьянмы сместили гражданское правительство и взяли власть в стране в свои руки 1 февраля, арестовав гражданских лидеров, в том числе президента Мьянмы Вин Мьинта и государственного советника (фактического премьер-министра) Аун Сан Су Чжи. Военные объяснили свои действия предполагаемой массовой фальсификацией результатов всеобщих выборов 2020 года и нежеланием гражданских властей ее расследовать. Придя к власти с помощью конституционного механизма введения чрезвычайного положения, руководители нового военного правительства пообещали провести через год новые выборы и передать власть партии, которая на них победит.Массовые протесты против военных властей ежедневно проходят во многих городах Мьянмы. Более 70% государственных служащих, включая медицинских работников, присоединились к кампании гражданского неповиновения властям, покинув свои рабочие места.
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мьянма, оон, в мире
ООН, 5 апр – РИА Новости.
Управление Верховного комиссара ООН
по правам человека получило надежные сведения о том, что за время кризиса в Мьянме
погибли по меньшей мере 568 человек, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Антониу Гутерреша Стефан Дюжаррик
.
По его словам, сотрудники ООН в Мьянме по-прежнему обеспокоены ситуацией в стране.
"Еще 18 человек были убиты на выходных. По данным на сегодняшний день, Управление верховного комиссара ООН по правам человека получило надежные сведения об убийстве по меньшей мере 568 женщин, детей и мужчин с момента, когда военные установили контроль над правительством", - сказал Дюжаррик.
По его словам, УВКПЧ предполагает, что это число может быть значительно выше.
Вооруженные силы Мьянмы сместили гражданское правительство и взяли власть в стране в свои руки 1 февраля, арестовав гражданских лидеров, в том числе президента Мьянмы Вин Мьинта и государственного советника (фактического премьер-министра) Аун Сан Су Чжи
. Военные объяснили свои действия предполагаемой массовой фальсификацией результатов всеобщих выборов 2020 года и нежеланием гражданских властей ее расследовать. Придя к власти с помощью конституционного механизма введения чрезвычайного положения, руководители нового военного правительства пообещали провести через год новые выборы и передать власть партии, которая на них победит.
Массовые протесты против военных властей ежедневно проходят во многих городах Мьянмы. Более 70% государственных служащих, включая медицинских работников, присоединились к кампании гражданского неповиновения властям, покинув свои рабочие места.