https://ria.ru/20210405/moskalkova-1604336139.html

Москалькова заявила о политической ангажированности Совета Европы и ЕСПЧ

Москалькова заявила о политической ангажированности Совета Европы и ЕСПЧ

Сотрудничество с Советом Европы и Европейским судом по правам человека усовершенствовало систему прав человека, однако есть вопросы относительно их политической РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T17:48

2021-04-05T17:48

2021-04-05T18:00

татьяна москалькова

европейский суд по правам человека

совет европы

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593840411_0:134:1105:756_1920x0_80_0_0_a223f10831b39b23a7b728094469ba59.jpg

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Сотрудничество с Советом Европы и Европейским судом по правам человека усовершенствовало систему прав человека, однако есть вопросы относительно их политической ангажированности, считает уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова."Я считаю, что полезное сотрудничество с Советом Европы и ЕСПЧ, который мы признали, его правосубъектность является некоторым правозащитным лифтом, который поднял уровень защиты. И у человека есть всегда чувство, что если он, по его мнению, не добьется справедливости в России, то он может обратиться в наднациональный орган, независимый от системы. К сожалению, есть вопросы, я встречалась с двумя председателями ЕСПЧ трижды и задавала один и тот же вопрос: непрозрачность очереди. Почему в отношении одного человека рассматривается через полгода, а в отношении другого — через пять лет. Невозможность понять, по каким мотивам твою жалобу признали неприемлемой", — сказала Москалькова в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос, насколько, по ее мнению, европейские правозащитные организации политически ангажированы по отношению к России.При этом омбудсмен подчеркнула, что это единичные случаи и в большинстве международные стандарты дали возможность усовершенствовать систему прав человека.

https://ria.ru/20210301/espch-1599470651.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна москалькова, европейский суд по правам человека, совет европы, в мире