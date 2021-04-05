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Москалькова заявила о политической ангажированности Совета Европы и ЕСПЧ
Москалькова заявила о политической ангажированности Совета Европы и ЕСПЧ
Сотрудничество с Советом Европы и Европейским судом по правам человека усовершенствовало систему прав человека, однако есть вопросы относительно их политической РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T17:48
2021-04-05T18:00
татьяна москалькова
европейский суд по правам человека
совет европы
в мире
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Сотрудничество с Советом Европы и Европейским судом по правам человека усовершенствовало систему прав человека, однако есть вопросы относительно их политической ангажированности, считает уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова."Я считаю, что полезное сотрудничество с Советом Европы и ЕСПЧ, который мы признали, его правосубъектность является некоторым правозащитным лифтом, который поднял уровень защиты. И у человека есть всегда чувство, что если он, по его мнению, не добьется справедливости в России, то он может обратиться в наднациональный орган, независимый от системы. К сожалению, есть вопросы, я встречалась с двумя председателями ЕСПЧ трижды и задавала один и тот же вопрос: непрозрачность очереди. Почему в отношении одного человека рассматривается через полгода, а в отношении другого — через пять лет. Невозможность понять, по каким мотивам твою жалобу признали неприемлемой", — сказала Москалькова в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос, насколько, по ее мнению, европейские правозащитные организации политически ангажированы по отношению к России.При этом омбудсмен подчеркнула, что это единичные случаи и в большинстве международные стандарты дали возможность усовершенствовать систему прав человека.
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татьяна москалькова, европейский суд по правам человека, совет европы, в мире

Москалькова заявила о политической ангажированности Совета Европы и ЕСПЧ

17:48 05.04.2021 (обновлено: 18:00 05.04.2021)
 
© Фото : предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФ Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
 Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Сотрудничество с Советом Европы и Европейским судом по правам человека усовершенствовало систему прав человека, однако есть вопросы относительно их политической ангажированности, считает уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
"Я считаю, что полезное сотрудничество с Советом Европы и ЕСПЧ, который мы признали, его правосубъектность является некоторым правозащитным лифтом, который поднял уровень защиты. И у человека есть всегда чувство, что если он, по его мнению, не добьется справедливости в России, то он может обратиться в наднациональный орган, независимый от системы. К сожалению, есть вопросы, я встречалась с двумя председателями ЕСПЧ трижды и задавала один и тот же вопрос: непрозрачность очереди. Почему в отношении одного человека рассматривается через полгода, а в отношении другого — через пять лет. Невозможность понять, по каким мотивам твою жалобу признали неприемлемой", — сказала Москалькова в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос, насколько, по ее мнению, европейские правозащитные организации политически ангажированы по отношению к России.
При этом омбудсмен подчеркнула, что это единичные случаи и в большинстве международные стандарты дали возможность усовершенствовать систему прав человека.
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
1 марта, 17:22
Володин назвал ЕСПЧ политическим инструментом влияния на страны
 
Татьяна МоскальковаЕвропейский суд по правам человекаСовет ЕвропыВ мире
 
 
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