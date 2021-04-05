https://ria.ru/20210405/moshenniki-1604222285.html

Мошенники стали использовать новую схему обмана россиян

Мошенники стали использовать новую схему обмана россиян

Классическая схема обмана клиентов российских банков с помощью вредоносных писем переживает второе рождение. Теперь мошенники, представляясь оператором... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T06:05

2021-04-05T06:05

2021-04-05T10:20

россия

яндекс.деньги

происшествия

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Классическая схема обмана клиентов российских банков с помощью вредоносных писем переживает второе рождение. Теперь мошенники, представляясь оператором "Яндекс.Деньги", требуют перевести средства на биткойн-кошелек под угрозой публикации компрометирующих видео.Они рассчитывают прежде всего на то, что потенциальная жертва среагирует на знакомый бренд: письма рассылаются с почтового адреса inform@money.yandex.ru При этом сервис электронных платежей "Яндекс.Деньги", который принадлежит Сбербанку, еще в прошлом году сменил название на ЮMoney.В письме злоумышленник, называющий себя программистом, утверждает, что ему удалось взломать компьютер пользователя и получить полный доступ к нему и сопутствующим устройствам, включая камеру. По словам мошенника, ему удалось сделать интимное видео с участием жертвы, и если он не получит требуемое, то разошлет ролик всему списку контактов."Перeвeдите 650 долларов на мой биткoйн-кошeлек. Мой биткойн-кошелек (BTC Wallet): bc1qpg0uv2dcsjvpe9k2y7knxpzfdqu26tvydeu4pf. После получения оплаты я удалю видео и вы никогда меня больше не услышите. Я даю вам 50 часов (более двух дней) для оплаты. У меня есть уведомление о прочтении этого письма, и таймер сработает, когда вы увидите это письмо", — запугивает жертву мошенник.В пресс-службе ЮMoney сообщили РИА Новости, что им известно о таком приеме злоумышленников и уже приняты соответствующие меры. "Информация рассылается с домена, который нам больше не принадлежит. Вчера мы получили информацию об этом и передали ее в службу безопасности владельца домена", — заявили в сервисе.Вымогательство такого рода довольно хорошо известно и появилось давно, пояснил агентству исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст. Такие сообщения могут отправляться тысячами с расчетом на то, что кто-то поверит угрозам и все-таки переведет деньги. В действительности, конечно, никто компьютер не взламывал и никаких компрометирующих материалов не имеет — это письмо нужно просто удалить и забыть о нем, поясняет эксперт."Действия мошенников являются вымогательством, это уголовное преступление. Формально получатель такого письма может обратиться в полицию, но вероятность того, что авторов удастся найти, очень мала — вероятнее всего, они находятся даже не в России", — добавил Шуст. Оптимальный путь — не реагировать на угрозы и пометить письмо как спам: так почтовая служба сможет более эффективно их отфильтровывать.

https://ria.ru/20210402/moshenniki-1603924581.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, яндекс.деньги, происшествия