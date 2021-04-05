https://ria.ru/20210405/misis-1603989212.html

В России придумали, как заменить аккумуляторы "микроэлектростанциями"

В России придумали, как заменить аккумуляторы "микроэлектростанциями"

Уникальный нанокомпозит на основе кремния создали ученые Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" (НИТУ "МИСиС") совместно с... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T09:00

2021-04-05T09:00

2021-04-05T09:00

наука

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Уникальный нанокомпозит на основе кремния создали ученые Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" (НИТУ "МИСиС") совместно с коллегами из Российской академии наук. По их словам, разработка ускорит развитие технологии "микроэлектростанций", размещаемых прямо в печатных платах электроники. Результаты исследования опубликованы в журнале Microporous and Mesoporous Materials.Структуры из пористого кремния, по словам ученых, все активнее применяются в микроэлектронике и биомедицине. Важное их свойство — плавное распределение по всему материалу пор разных размеров: от нанопор на поверхности до макропористого каркаса.В медицине мембраны из пористого кремния играют роль фильтров, например, для гемодиализа. В переносной электронике они применяются как электроды для микротопливных элементов — перспективных водородных источников энергии, которые можно интегрировать в печатные платы.Однако при контакте с рабочими жидкостями — водой или слабощелочными растворами — нанопористый кремний постепенно разрушается. Ученые НИТУ "МИСиС" и Института проблем технологии микроэлектроники РАН (ИПТМ РАН) разработали уникальную методику, которая позволяет радикально улучшить свойства пористых кремниевых мембран за счет нанесения графенового покрытия.В результате обработки по новому методу у кремниевых структур в несколько сотен раз уменьшается поверхностное электросопротивление и заметно вырастает устойчивость к слабощелочным растворам. Кроме того, за счет формирования внутри пор дополнительного рельефа площадь полезной поверхности материала увеличивается более чем в три раза. Как объяснили ученые, все это резко повышает характеристики микротопливного элемента и позволяет повысить долговечность дорогостоящих катализаторов, применяемых в нем.Для создания покрытия использовалось газофазное химическое осаждение из паров спирта, сообщили авторы технологии. Предложенный метод, по их словам, отличается использованием режима "резкого перепада давления" в рабочей камере, что обеспечивает осаждение графена даже в слоях с замкнутыми нанопорами.Новая методика защищена патентом РФ № 2731278 от 1 сентября 2020 года. Результаты исследований были представлены на выставке "Архимед-2021". В дальнейшем научный коллектив намерен адаптировать технологию для применения в промышленности.

https://ria.ru/20190729/1556880921.html

https://ria.ru/20210212/misis-1596967761.html

https://ria.ru/20210215/misis-1597459635.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

университетская наука, навигатор абитуриента, мисис