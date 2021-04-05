https://ria.ru/20210405/minirovanie-1604224167.html

Жительница Красноярска разозлилась на шум и "заминировала" магазин

Жительница Красноярска разозлилась на шум и "заминировала" магазин

Жительница Красноярска, разозлившись на шум работающего кондиционера магазина, расположенного в ее доме, сообщила, что в торговой точке находится опасный... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T07:26

2021-04-05T07:26

2021-04-05T07:26

красноярск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 5 апр - РИА Новости. Жительница Красноярска, разозлившись на шум работающего кондиционера магазина, расположенного в ее доме, сообщила, что в торговой точке находится опасный предмет, сообщили журналистам в краевом главке МВД.По данным главка, инцидент произошел в воскресенье в Железнодорожном районе краевого центра.После звонка на место прибыла следственно-оперативная группа. Было эвакуировано 45 человек, включая жильцов дома, сотрудников сети и покупателей. При обследовании здания с помощью служебной собаки опасных предметов не обнаружено.В настоящее время в отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

https://ria.ru/20210404/minirovanie-1604159148.html

красноярск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красноярск, происшествия