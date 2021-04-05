https://ria.ru/20210405/minirovanie-1604224167.html
Жительница Красноярска разозлилась на шум и "заминировала" магазин
Жительница Красноярска разозлилась на шум и "заминировала" магазин
Жительница Красноярска, разозлившись на шум работающего кондиционера магазина, расположенного в ее доме, сообщила, что в торговой точке находится опасный... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T07:26
2021-04-05T07:26
2021-04-05T07:26
красноярск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
КРАСНОЯРСК, 5 апр - РИА Новости. Жительница Красноярска, разозлившись на шум работающего кондиционера магазина, расположенного в ее доме, сообщила, что в торговой точке находится опасный предмет, сообщили журналистам в краевом главке МВД.По данным главка, инцидент произошел в воскресенье в Железнодорожном районе краевого центра.После звонка на место прибыла следственно-оперативная группа. Было эвакуировано 45 человек, включая жильцов дома, сотрудников сети и покупателей. При обследовании здания с помощью служебной собаки опасных предметов не обнаружено.В настоящее время в отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
https://ria.ru/20210404/minirovanie-1604159148.html
красноярск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноярск, происшествия
КРАСНОЯРСК, 5 апр - РИА Новости.
Жительница Красноярска
, разозлившись на шум работающего кондиционера магазина, расположенного в ее доме, сообщила, что в торговой точке находится опасный предмет, сообщили журналистам в краевом главке МВД.
По данным главка, инцидент произошел в воскресенье в Железнодорожном районе краевого центра.
После звонка на место прибыла следственно-оперативная группа. Было эвакуировано 45 человек, включая жильцов дома, сотрудников сети и покупателей. При обследовании здания с помощью служебной собаки опасных предметов не обнаружено.
"В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность звонившей и задержали ее. Ей оказалась 44-летняя местная жительница, проживающая в том же доме, где находится магазин. Женщина пояснила полицейским, что ей мешал отдыхать шум от работающих кондиционеров, установленных в магазине, поэтому она решила испугать предпринимателей сообщением о минировании", - сообщили в МВД региона.
В настоящее время в отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.