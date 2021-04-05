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Жительница Красноярска разозлилась на шум и "заминировала" магазин
Жительница Красноярска разозлилась на шум и "заминировала" магазин
Жительница Красноярска, разозлившись на шум работающего кондиционера магазина, расположенного в ее доме, сообщила, что в торговой точке находится опасный... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T07:26
2021-04-05T07:26
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 5 апр - РИА Новости. Жительница Красноярска, разозлившись на шум работающего кондиционера магазина, расположенного в ее доме, сообщила, что в торговой точке находится опасный предмет, сообщили журналистам в краевом главке МВД.По данным главка, инцидент произошел в воскресенье в Железнодорожном районе краевого центра.После звонка на место прибыла следственно-оперативная группа. Было эвакуировано 45 человек, включая жильцов дома, сотрудников сети и покупателей. При обследовании здания с помощью служебной собаки опасных предметов не обнаружено.В настоящее время в отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
https://ria.ru/20210404/minirovanie-1604159148.html
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красноярск, происшествия

Жительница Красноярска разозлилась на шум и "заминировала" магазин

07:26 05.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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КРАСНОЯРСК, 5 апр - РИА Новости. Жительница Красноярска, разозлившись на шум работающего кондиционера магазина, расположенного в ее доме, сообщила, что в торговой точке находится опасный предмет, сообщили журналистам в краевом главке МВД.
По данным главка, инцидент произошел в воскресенье в Железнодорожном районе краевого центра.
После звонка на место прибыла следственно-оперативная группа. Было эвакуировано 45 человек, включая жильцов дома, сотрудников сети и покупателей. При обследовании здания с помощью служебной собаки опасных предметов не обнаружено.
"В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность звонившей и задержали ее. Ей оказалась 44-летняя местная жительница, проживающая в том же доме, где находится магазин. Женщина пояснила полицейским, что ей мешал отдыхать шум от работающих кондиционеров, установленных в магазине, поэтому она решила испугать предпринимателей сообщением о минировании", - сообщили в МВД региона.
В настоящее время в отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
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