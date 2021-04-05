https://ria.ru/20210405/minirovanie-1604219210.html

Все хабаровские школы получили сообщения о минировании

Все хабаровские школы получили сообщения о минировании

Сообщения о "минировании" получили все школы Хабаровска, идет подсчет эвакуированных, сообщил РИА Новости начальник отдела управления образования администрации... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T03:06

2021-04-05T03:06

2021-04-05T03:06

хабаровск

происшествия

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ХАБАРОВСК, 5 апр — РИА Новости. Сообщения о "минировании" получили все школы Хабаровска, идет подсчет эвакуированных, сообщил РИА Новости начальник отдела управления образования администрации города Алексей Соболев.Как уточнил Соболев, школы самостоятельно примут решение, куда разместить детей: либо в близлежащие учебные учреждения, либо отправить по домам.Ранее сообщалось, что 12 марта четыре школы в Хабаровском крае получили сообщения о "минировании", угрозы тогда обнаружено не было. В этом году восемь учреждений образования в Хабаровске "минировали" 22 февраля. Тогда было эвакуировано более 3,2 тысячи человек, сообщала мэрия. В Комсомольске-на-Амуре 18 января также были эвакуированы из-за угрозы "минирования" две школы. В итоге сообщения не подтвердились, информировала краевая полиция.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу. По данным ФСБ, "почтовые террористы" перебрали ряд зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании".Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне Василий Пискарев заявил в середине марта, что за последние несколько лет зафиксировано 16 тысяч ложных сообщений о минировании объектов в России, основная масса из которых приходит из-за рубежа: Германии, Франции, США, Бельгии, Нидерландов, Японии.

https://ria.ru/20210331/meriya-1603619596.html

https://ria.ru/20210402/minirovanie-1603910662.html

хабаровск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хабаровск, происшествия