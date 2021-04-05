Все хабаровские школы получили сообщения о минировании
ХАБАРОВСК, 5 апр — РИА Новости. Сообщения о "минировании" получили все школы Хабаровска, идет подсчет эвакуированных, сообщил РИА Новости начальник отдела управления образования администрации города Алексей Соболев.
"В 8.00 утра обнаружили сообщения о "минировании" всех 70 школ в Хабаровске, рассылка была по всем учреждениям. Сейчас идет эвакуация. Всего обучаются порядка 65 тысяч школьников. Сейчас идет подсчет, сколько именно учеников пришлось эвакуировать, потому что у кого-то занятия еще не начались", - рассказал собеседник агентства.
Как уточнил Соболев, школы самостоятельно примут решение, куда разместить детей: либо в близлежащие учебные учреждения, либо отправить по домам.
Ранее сообщалось, что 12 марта четыре школы в Хабаровском крае получили сообщения о "минировании", угрозы тогда обнаружено не было. В этом году восемь учреждений образования в Хабаровске "минировали" 22 февраля. Тогда было эвакуировано более 3,2 тысячи человек, сообщала мэрия. В Комсомольске-на-Амуре 18 января также были эвакуированы из-за угрозы "минирования" две школы. В итоге сообщения не подтвердились, информировала краевая полиция.
31 марта, 13:52Мэрию Тюмени эвакуировали из-за сообщения о минировании
Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу. По данным ФСБ, "почтовые террористы" перебрали ряд зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании".
Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне Василий Пискарев заявил в середине марта, что за последние несколько лет зафиксировано 16 тысяч ложных сообщений о минировании объектов в России, основная масса из которых приходит из-за рубежа: Германии, Франции, США, Бельгии, Нидерландов, Японии.