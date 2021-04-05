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Суд приговорил экс-полицейского к 19 годам колонии за стрельбу в метро
Суд приговорил экс-полицейского к 19 годам колонии за стрельбу в метро
Мосгорсуд приговорил к 19 годам лишения свободы бывшего полицейского Алексея Смирнова по делу о посягательстве на жизнь правоохранителей на станции метро... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T11:47
2021-04-05T12:33
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Мосгорсуд приговорил к 19 годам лишения свободы бывшего полицейского Алексея Смирнова по делу о посягательстве на жизнь правоохранителей на станции метро "Рязанский проспект", передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.В ходе прений прокурор просил назначить Смирнову 22 года лишения свободы в колонии строгого режима, из них 10 лет - в тюрьме, а также ограничение свободы на 2 года.Ранее присяжные признали Смирнова виновным в посягательстве на жизнь двух полицейских, но оправдали во взяточничестве. По мнению присяжных, Смирнов заслужил снисхождения. Это значит, что пожизненное лишение свободы ему не грозило.Согласно УК РФ, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов наказывается лишением свободы от 12 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы.По данным следствия и суда, в сентябре 2019 года в вестибюле станции метро "Рязанский проспект" сотрудники отдела собственной безопасности пытались задержать Смирнова по подозрению в получении взятки. Он открыл по ним огонь, произведя не менее девяти выстрелов из табельного пистолета, застрелив одного полицейского и ранив другого, третий не пострадал.На допросе в СК Смирнов заявлял, что открыл огонь после внезапно наступившего эмоционального всплеска, который был вызван тем, что сотрудники ОСБ попытались спровоцировать дачу взятки. Из материалов дела также следует, что Смирнов сам вызвал скорую пострадавшим и добровольно сдал оружие.
https://ria.ru/20210303/izbienie-1599686500.html
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следственный комитет россии (ск рф), происшествия

Суд приговорил экс-полицейского к 19 годам колонии за стрельбу в метро

11:47 05.04.2021 (обновлено: 12:33 05.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМолоточек судьи в витрине подарков в Госдуме
Молоточек судьи в витрине подарков в Госдуме - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Мосгорсуд приговорил к 19 годам лишения свободы бывшего полицейского Алексея Смирнова по делу о посягательстве на жизнь правоохранителей на станции метро "Рязанский проспект", передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
В ходе прений прокурор просил назначить Смирнову 22 года лишения свободы в колонии строгого режима, из них 10 лет - в тюрьме, а также ограничение свободы на 2 года.
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"Назначить Смирнову наказание в виде 19 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, девять из которых - в тюрьме, и ограничение свободы 1 год 6 месяцев", - огласил приговор судья Андрей Суворов.
Ранее присяжные признали Смирнова виновным в посягательстве на жизнь двух полицейских, но оправдали во взяточничестве. По мнению присяжных, Смирнов заслужил снисхождения. Это значит, что пожизненное лишение свободы ему не грозило.
Согласно УК РФ, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов наказывается лишением свободы от 12 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы.
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По данным следствия и суда, в сентябре 2019 года в вестибюле станции метро "Рязанский проспект" сотрудники отдела собственной безопасности пытались задержать Смирнова по подозрению в получении взятки. Он открыл по ним огонь, произведя не менее девяти выстрелов из табельного пистолета, застрелив одного полицейского и ранив другого, третий не пострадал.
На допросе в СК Смирнов заявлял, что открыл огонь после внезапно наступившего эмоционального всплеска, который был вызван тем, что сотрудники ОСБ попытались спровоцировать дачу взятки. Из материалов дела также следует, что Смирнов сам вызвал скорую пострадавшим и добровольно сдал оружие.
 
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