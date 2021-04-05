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Названы четыре веские причины поменять моторное масло сейчас
Названы четыре веские причины поменять моторное масло сейчас
Эксперт журнала "За рулем" Михаил Колодочкин назвал четыре веские причины поменять моторное масло с наступлением весеннего периода. РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T06:04
2021-04-05T06:04
2021-04-05T10:18
михаил колодочкин
авто
за рулем
общество
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Эксперт журнала "За рулем" Михаил Колодочкин назвал четыре веские причины поменять моторное масло с наступлением весеннего периода.По словам Колодочкина, первая причина заключается в состаривании технической жидкости за зиму. "Зимой мотор работает дольше и с большей нагрузкой, чем в теплое время года, — из-за постоянных прогревов и пробок. На минимальных оборотах холостого хода в картер поступает много частиц несгоревшего топлива (они имеют определенную кислотность)", — отметил он.По этой причине падает щелочное число масла, и оно стареет ускоренными темпами. Кроме того, в зимний период характеристики масла резко ухудшает и попадающий в него водяной конденсат.Вторая причина — снижение уровня масла. Как указал Колодочкин, из-за холодов теряют эластичность уплотнения, в результате возникают масляные утечки. "Масла становится меньше — следовательно, одним и тем же частицам приходится больше работать. В итоге масло быстрее стареет и перестает эффективно защищать детали двигателя", — пояснил эксперт.Другой повод поменять масло после зимы связан с вязкостью масла. Так, мотору уже не нужно маловязкое масло, поэтому есть смысл переходить на масла с более высокой вязкостью.Еще одна причина замены масла, как и первая из перечисленных, также связана с потерей жидкостью своих характеристик. Как отметил Колодочкин, в неработающем двигателе масло тоже портится, поэтому его надо менять даже в том случае, если автомобиль всю зиму простоял в гараже."Ведь его мотор постоянно "общался" с атмосферой через вентиляцию картера. Моторное масло окислялось, а значит, теряло рабочие свойства. Кроме того, в двигателе масло постоянно контактирует (то есть вступает в химические реакции) со сплавами различных металлов — это тоже ухудшает его характеристики", — заключил он.
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михаил колодочкин, авто, за рулем, общество
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости.
Эксперт журнала "За рулем
" Михаил Колодочкин
назвал четыре веские причины поменять моторное масло с наступлением весеннего периода.
По словам Колодочкина, первая причина заключается в состаривании технической жидкости за зиму. "Зимой мотор работает дольше и с большей нагрузкой, чем в теплое время года, — из-за постоянных прогревов и пробок. На минимальных оборотах холостого хода в картер поступает много частиц несгоревшего топлива (они имеют определенную кислотность)", — отметил он.
По этой причине падает щелочное число масла, и оно стареет ускоренными темпами. Кроме того, в зимний период характеристики масла резко ухудшает и попадающий в него водяной конденсат.
Вторая причина — снижение уровня масла. Как указал Колодочкин, из-за холодов теряют эластичность уплотнения, в результате возникают масляные утечки. "Масла становится меньше — следовательно, одним и тем же частицам приходится больше работать. В итоге масло быстрее стареет и перестает эффективно защищать детали двигателя", — пояснил эксперт.
Другой повод поменять масло после зимы связан с вязкостью масла. Так, мотору уже не нужно маловязкое масло, поэтому есть смысл переходить на масла с более высокой вязкостью.
Еще одна причина замены масла, как и первая из перечисленных, также связана с потерей жидкостью своих характеристик. Как отметил Колодочкин, в неработающем двигателе масло тоже портится, поэтому его надо менять даже в том случае, если автомобиль всю зиму простоял в гараже.
"Ведь его мотор постоянно "общался" с атмосферой через вентиляцию картера. Моторное масло окислялось, а значит, теряло рабочие свойства. Кроме того, в двигателе масло постоянно контактирует (то есть вступает в химические реакции) со сплавами различных металлов — это тоже ухудшает его характеристики", — заключил он.