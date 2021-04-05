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Маск дал российским инженерам совет по созданию космических ракет
Маск дал российским инженерам совет по созданию космических ракет
Основатель американской компании SpaceX Илон Маск прокомментировал проект создания российской ракеты-носителя "Амур-СПГ" с многоразовой первой ступенью. РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T08:47
2021-04-05T08:47
2021-04-05T10:51
илон маск
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Основатель американской компании SpaceX Илон Маск прокомментировал проект создания российской ракеты-носителя "Амур-СПГ" с многоразовой первой ступенью."Это хороший путь, но я рекомендую стремиться к полной многоразовости", — написал он в твиттере.Эскизное проектирование "Амура-СПГ" началось в октябре прошлого года, закончить его планируют в будущем сентябре. Это должна быть ракета с многоразовой первой ступенью, причем впервые в качестве топлива будет использоваться метан. Летные испытания запланированы на 2026 год."Роскосмос" впервые в истории заранее установил стоимость пуска такой ракеты — 22-35 миллионов долларов.
https://ria.ru/20210320/mask-1602085150.html
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илон маск, космос - риа наука, роскосмос, spacex