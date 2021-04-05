https://ria.ru/20210405/mask-1604227783.html

Маск дал российским инженерам совет по созданию космических ракет

Маск дал российским инженерам совет по созданию космических ракет

Основатель американской компании SpaceX Илон Маск прокомментировал проект создания российской ракеты-носителя "Амур-СПГ" с многоразовой первой ступенью. РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T08:47

2021-04-05T08:47

2021-04-05T10:51

илон маск

космос - риа наука

роскосмос

spacex

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/0c/1592732901_0:89:3072:1817_1920x0_80_0_0_aae85d27847f3497ddbf13ef27d50538.jpg

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Основатель американской компании SpaceX Илон Маск прокомментировал проект создания российской ракеты-носителя "Амур-СПГ" с многоразовой первой ступенью."Это хороший путь, но я рекомендую стремиться к полной многоразовости", — написал он в твиттере.Эскизное проектирование "Амура-СПГ" началось в октябре прошлого года, закончить его планируют в будущем сентябре. Это должна быть ракета с многоразовой первой ступенью, причем впервые в качестве топлива будет использоваться метан. Летные испытания запланированы на 2026 год."Роскосмос" впервые в истории заранее установил стоимость пуска такой ракеты — 22-35 миллионов долларов.

https://ria.ru/20210320/mask-1602085150.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

илон маск, космос - риа наука, роскосмос, spacex