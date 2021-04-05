https://ria.ru/20210405/mangal-1604353474.html

В Сочи завели дело на мужчину, который жарил шашлыки на балконе

В Сочи завели дело на мужчину, который жарил шашлыки на балконе

Административное дело завели на жителя Сочи, который установил и использовал мангал на балконе, ему грозит штраф, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T19:31

2021-04-05T19:31

2021-04-05T20:04

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сочи

краснодарский край

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/05/1604357244_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_3ac94c8b2f0be7da3fb5c02cd77b1af8.jpg

СОЧИ, 5 апр - РИА Новости. Административное дело завели на жителя Сочи, который установил и использовал мангал на балконе, ему грозит штраф, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по краю.В главке пояснили, что использование открытого огня на балконах квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц запрещено по закону."За данное нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность по статье 20. 4 КоАП в РФ на граждан в размере от 2 до 3 тысяч рублей, те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима - влекут наложение административного штрафа в размере от 2 до 4 тысяч рублей. В случае возникновения пожара вследствие нарушения требований пожарной безопасности предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьями 168 и 219 УК РФ", - сказали в пресс-службе.Также в ГУ МЧС по Краснодарскому краю просят граждан соблюдать требования и нормы пожарной безопасности. По информации пресс-службы, с начала 2021 года в Сочи произошло 144 пожара, причиной половины из них стало неосторожное обращение с огнём.

https://ria.ru/20210405/sochi-1604259954.html

россия

сочи

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Житель Сочи жарит шашлык на балконе Сочи, жилой комплекс Остров Мечты, 2 литер, 18-й этаж. Ветер, искры летят во все стороны. На близкой крыше – газовая котельная. Гражданину все пофиг. Делает такое не первый раз, на замечания не реагирует. В этот раз обошлось без огненных последствий. 2021-04-05T19:31 true PT0M21S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сочи, краснодарский край, происшествия