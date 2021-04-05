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В Сочи завели дело на мужчину, который жарил шашлыки на балконе
В Сочи завели дело на мужчину, который жарил шашлыки на балконе
Административное дело завели на жителя Сочи, который установил и использовал мангал на балконе, ему грозит штраф, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T19:31
2021-04-05T20:04
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сочи
краснодарский край
происшествия
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СОЧИ, 5 апр - РИА Новости. Административное дело завели на жителя Сочи, который установил и использовал мангал на балконе, ему грозит штраф, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по краю.В главке пояснили, что использование открытого огня на балконах квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц запрещено по закону."За данное нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность по статье 20. 4 КоАП в РФ на граждан в размере от 2 до 3 тысяч рублей, те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима - влекут наложение административного штрафа в размере от 2 до 4 тысяч рублей. В случае возникновения пожара вследствие нарушения требований пожарной безопасности предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьями 168 и 219 УК РФ", - сказали в пресс-службе.Также в ГУ МЧС по Краснодарскому краю просят граждан соблюдать требования и нормы пожарной безопасности. По информации пресс-службы, с начала 2021 года в Сочи произошло 144 пожара, причиной половины из них стало неосторожное обращение с огнём.
https://ria.ru/20210405/sochi-1604259954.html
россия
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Житель Сочи жарит шашлык на балконе
Сочи, жилой комплекс Остров Мечты, 2 литер, 18-й этаж. Ветер, искры летят во все стороны. На близкой крыше – газовая котельная. Гражданину все пофиг. Делает такое не первый раз, на замечания не реагирует. В этот раз обошлось без огненных последствий.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сочи, краснодарский край, происшествия

В Сочи завели дело на мужчину, который жарил шашлыки на балконе

19:31 05.04.2021 (обновлено: 20:04 05.04.2021)
 
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СОЧИ, 5 апр - РИА Новости. Административное дело завели на жителя Сочи, который установил и использовал мангал на балконе, ему грозит штраф, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по краю.
"Поступило сообщение о том, что на балконе многоквартирного дома один из жильцов установил мангал и развёл открытый огонь. На место был направлен инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Сочи. В отношении гражданина возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 20.4 КоАП в РФ", - говорится в сообщении.
В главке пояснили, что использование открытого огня на балконах квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц запрещено по закону.
"За данное нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность по статье 20. 4 КоАП в РФ на граждан в размере от 2 до 3 тысяч рублей, те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима - влекут наложение административного штрафа в размере от 2 до 4 тысяч рублей. В случае возникновения пожара вследствие нарушения требований пожарной безопасности предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьями 168 и 219 УК РФ", - сказали в пресс-службе.
Также в ГУ МЧС по Краснодарскому краю просят граждан соблюдать требования и нормы пожарной безопасности. По информации пресс-службы, с начала 2021 года в Сочи произошло 144 пожара, причиной половины из них стало неосторожное обращение с огнём.
Сотрудник пожарной службы - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
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РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СочиКраснодарский крайПроисшествия
 
 
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