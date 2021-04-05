https://ria.ru/20210405/magistral-1604221615.html

Минобороны начинает строительство второй ветки БАМа

Минобороны начинает строительство второй ветки БАМа

Железнодорожные войска с 5 апреля приступают к прокладке второй ветки Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, рассказали журналистам в Минобороны. РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T05:19

2021-04-05T05:19

2021-04-05T10:13

россия

безопасность

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Железнодорожные войска с 5 апреля приступают к прокладке второй ветки Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, рассказали журналистам в Минобороны.Замглавы ведомства Дмитрий Булгаков во время осмотра места дислокации 5-й отдельной Познанской Краснознаменной железнодорожной бригады сообщил, что приказ о строительстве отдал министр обороны Сергей Шойгу.По словам Булгакова, для возведения участка от Улака до Февральска длиной 340 километров задействуют десять бригад.БАМ — железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, второй магистральный (наряду с Транссибирской магистралью) железнодорожный выход России к Тихому океану. Соединяет Тайшет и Советскую гавань. Общая протяженность сейчас — 4300 километров.БАМ и Транссиб работают на пределе пропускной способности, идет модернизация. Программа развития Восточного полигона рассчитана на период 2013-2024 годов. Комплекс мероприятий по увеличению пропускной и провозной способности дорог призван обеспечить дальнейший рост грузопотока к морским портам, а также повлиять на структуру грузоперевозок в целом, в том числе за счет увеличения транзитных контейнерных перевозок.

https://ria.ru/20190708/1556194636.html

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2021

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