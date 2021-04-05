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Минобороны начинает строительство второй ветки БАМа
Минобороны начинает строительство второй ветки БАМа
Железнодорожные войска с 5 апреля приступают к прокладке второй ветки Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, рассказали журналистам в Минобороны. РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T05:19
2021-04-05T10:13
россия
безопасность
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Железнодорожные войска с 5 апреля приступают к прокладке второй ветки Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, рассказали журналистам в Минобороны.Замглавы ведомства Дмитрий Булгаков во время осмотра места дислокации 5-й отдельной Познанской Краснознаменной железнодорожной бригады сообщил, что приказ о строительстве отдал министр обороны Сергей Шойгу.По словам Булгакова, для возведения участка от Улака до Февральска длиной 340 километров задействуют десять бригад.БАМ — железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, второй магистральный (наряду с Транссибирской магистралью) железнодорожный выход России к Тихому океану. Соединяет Тайшет и Советскую гавань. Общая протяженность сейчас — 4300 километров.БАМ и Транссиб работают на пределе пропускной способности, идет модернизация. Программа развития Восточного полигона рассчитана на период 2013-2024 годов. Комплекс мероприятий по увеличению пропускной и провозной способности дорог призван обеспечить дальнейший рост грузопотока к морским портам, а также повлиять на структуру грузоперевозок в целом, в том числе за счет увеличения транзитных контейнерных перевозок.
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россия, безопасность

Минобороны начинает строительство второй ветки БАМа

05:19 05.04.2021 (обновлено: 10:13 05.04.2021)
 
© РИА Новости / Валерий МельниковСтроительство тоннеля на БАМ
Строительство тоннеля на БАМ - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Железнодорожные войска с 5 апреля приступают к прокладке второй ветки Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, рассказали журналистам в Минобороны.
Замглавы ведомства Дмитрий Булгаков во время осмотра места дислокации 5-й отдельной Познанской Краснознаменной железнодорожной бригады сообщил, что приказ о строительстве отдал министр обороны Сергей Шойгу.
По словам Булгакова, для возведения участка от Улака до Февральска длиной 340 километров задействуют десять бригад.
БАМ — железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, второй магистральный (наряду с Транссибирской магистралью) железнодорожный выход России к Тихому океану. Соединяет Тайшет и Советскую гавань. Общая протяженность сейчас — 4300 километров.
БАМ и Транссиб работают на пределе пропускной способности, идет модернизация. Программа развития Восточного полигона рассчитана на период 2013-2024 годов. Комплекс мероприятий по увеличению пропускной и провозной способности дорог призван обеспечить дальнейший рост грузопотока к морским портам, а также повлиять на структуру грузоперевозок в целом, в том числе за счет увеличения транзитных контейнерных перевозок.
БАМ - РИА Новости, 1920, 08.07.2019
8 июля 2019, 01:27
Байкало‑Амурская магистраль (БАМ)
 
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