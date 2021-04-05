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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210405/loki-1604343043.html
Брат Тора пытается исправить ход времени в сериале "Локи"
Брат Тора пытается исправить ход времени в сериале "Локи"
На YouTube-канале Marvel Entertainment опубликовали трейлер сериала "Локи" с Томом Хиддлстоном в главной роли. РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T19:31
2021-04-05T19:31
культура
кино и сериалы
новости культуры
marvel comics
том хиддлстон
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. На YouTube-канале Marvel Entertainment опубликовали трейлер сериала "Локи" с Томом Хиддлстоном в главной роли. В шоу расскажут о том, что стало с Локи после того, как он украл Камень Пространства в финальной части "Мстителей", вышедшей в 2019-м году. Персонаж из комиксов Marvel окажется в параллельной Вселенной. Главному герою предстоит исправить ход времени, который он нарушил.Вместе с Хиддлстоном в сериале снялись Оуэн Уилсон, Гугу Эмбата-Ро, Ричард Грант, Вунми Моссаку и другие.За несколько часов ролик набрал почти полмиллиона просмотров и 144 тысячи лайков. В комментариях пользователи написали, что с нетерпением ждут выхода шоу. Премьера "Локи" состоится на платформе Disney+ 11 июня.
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кино и сериалы, новости культуры, marvel comics, том хиддлстон

Брат Тора пытается исправить ход времени в сериале "Локи"

19:31 05.04.2021
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. На YouTube-канале Marvel Entertainment опубликовали трейлер сериала "Локи" с Томом Хиддлстоном в главной роли.
В шоу расскажут о том, что стало с Локи после того, как он украл Камень Пространства в финальной части "Мстителей", вышедшей в 2019-м году. Персонаж из комиксов Marvel окажется в параллельной Вселенной. Главному герою предстоит исправить ход времени, который он нарушил.
Вместе с Хиддлстоном в сериале снялись Оуэн Уилсон, Гугу Эмбата-Ро, Ричард Грант, Вунми Моссаку и другие.
За несколько часов ролик набрал почти полмиллиона просмотров и 144 тысячи лайков. В комментариях пользователи написали, что с нетерпением ждут выхода шоу.
Премьера "Локи" состоится на платформе Disney+ 11 июня.
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КультураКино и сериалыНовости культурыMarvel ComicsТом Хиддлстон
 
 
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