https://ria.ru/20210405/loki-1604343043.html

Брат Тора пытается исправить ход времени в сериале "Локи"

Брат Тора пытается исправить ход времени в сериале "Локи"

На YouTube-канале Marvel Entertainment опубликовали трейлер сериала "Локи" с Томом Хиддлстоном в главной роли. РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T19:31

2021-04-05T19:31

2021-04-05T19:31

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marvel comics

том хиддлстон

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. На YouTube-канале Marvel Entertainment опубликовали трейлер сериала "Локи" с Томом Хиддлстоном в главной роли. В шоу расскажут о том, что стало с Локи после того, как он украл Камень Пространства в финальной части "Мстителей", вышедшей в 2019-м году. Персонаж из комиксов Marvel окажется в параллельной Вселенной. Главному герою предстоит исправить ход времени, который он нарушил.Вместе с Хиддлстоном в сериале снялись Оуэн Уилсон, Гугу Эмбата-Ро, Ричард Грант, Вунми Моссаку и другие.За несколько часов ролик набрал почти полмиллиона просмотров и 144 тысячи лайков. В комментариях пользователи написали, что с нетерпением ждут выхода шоу. Премьера "Локи" состоится на платформе Disney+ 11 июня.

https://ria.ru/20210205/marvel-1596043735.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, marvel comics, том хиддлстон