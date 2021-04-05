https://ria.ru/20210405/lodka-1604220222.html

СМИ: в Австралии восемь человек пострадали при взрыве на лодке

СМИ: в Австралии восемь человек пострадали при взрыве на лодке

По меньшей мере восемь человек получили ранения в результате взрыва на лодке в австралийском городе Хоксбери на севере Сиднея, передает местный телеканал 9news. РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T04:01

2021-04-05T04:01

2021-04-05T04:02

австралия

в мире

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. По меньшей мере восемь человек получили ранения в результате взрыва на лодке в австралийском городе Хоксбери на севере Сиднея, передает местный телеканал 9news.Сообщается, что инцидент произошел у пристани для яхт у Дангар-роуд. По предварительным данным, судно загорелось во время заправки. По словам свидетелей, несколько детей покинули лодку незадолго до взрыва.Согласно данным сотрудников скорой помощи, на место происшествия были направлены 12 бригад, а также два вертолёта. Четыре пациента были доставлены в больницу в критическом состоянии, еще два человека госпитализированы в тяжёлом состоянии в другую больницу. Отмечается, что еще двум пострадавшим не потребовалась госпитализация.

https://radiosputnik.ria.ru/20210404/proisshestviya-1604152164.html

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2021

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