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СМИ: в Австралии восемь человек пострадали при взрыве на лодке
СМИ: в Австралии восемь человек пострадали при взрыве на лодке
По меньшей мере восемь человек получили ранения в результате взрыва на лодке в австралийском городе Хоксбери на севере Сиднея, передает местный телеканал 9news. РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T04:01
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австралия
в мире
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. По меньшей мере восемь человек получили ранения в результате взрыва на лодке в австралийском городе Хоксбери на севере Сиднея, передает местный телеканал 9news.Сообщается, что инцидент произошел у пристани для яхт у Дангар-роуд. По предварительным данным, судно загорелось во время заправки. По словам свидетелей, несколько детей покинули лодку незадолго до взрыва.Согласно данным сотрудников скорой помощи, на место происшествия были направлены 12 бригад, а также два вертолёта. Четыре пациента были доставлены в больницу в критическом состоянии, еще два человека госпитализированы в тяжёлом состоянии в другую больницу. Отмечается, что еще двум пострадавшим не потребовалась госпитализация.
https://radiosputnik.ria.ru/20210404/proisshestviya-1604152164.html
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австралия, в мире

СМИ: в Австралии восемь человек пострадали при взрыве на лодке

04:01 05.04.2021 (обновлено: 04:02 05.04.2021)
 
© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкАвстралия
Австралия - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Александр Юрьев
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. По меньшей мере восемь человек получили ранения в результате взрыва на лодке в австралийском городе Хоксбери на севере Сиднея, передает местный телеканал 9news.
Сообщается, что инцидент произошел у пристани для яхт у Дангар-роуд. По предварительным данным, судно загорелось во время заправки. По словам свидетелей, несколько детей покинули лодку незадолго до взрыва.
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Вчера, 11:02
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Согласно данным сотрудников скорой помощи, на место происшествия были направлены 12 бригад, а также два вертолёта. Четыре пациента были доставлены в больницу в критическом состоянии, еще два человека госпитализированы в тяжёлом состоянии в другую больницу. Отмечается, что еще двум пострадавшим не потребовалась госпитализация.
 
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