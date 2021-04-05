https://ria.ru/20210405/lg-1604221731.html
LG прекращает производство смартфонов
LG прекращает производство смартфонов
Южнокорейская компания LG объявила об отказе от производства смартфонов, чтобы сосредоточиться на других сферах, включая электромобили, интернет вещей (IoT) и... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T05:21
2021-04-05T05:21
2021-04-05T09:03
россия
lg electronics
экономика
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СЕУЛ, 5 апр - РИА Новости. Южнокорейская компания LG объявила об отказе от производства смартфонов, чтобы сосредоточиться на других сферах, включая электромобили, интернет вещей (IoT) и решения для бизнеса.LG планирует свернуть производство мобильных телефонов к 31 июля. Текущий ассортимент можно будет приобретать до указанной даты, а некоторые модели останутся в продаже еще дольше. Кроме того, LG Electronics продолжит предоставлять сервисную поддержку и обновления программного обеспечения для клиентов уже существующих мобильных продуктов в течение определенного периода, который "будет варьироваться в зависимости от региона".Компания обещает не отказываться от сотрудничества с поставщиками и деловыми партнерами на протяжении всего периода сворачивания производства смартфонов. Вопросы трудоустройства оставшихся без работы сотрудников будут решаться на местах."Двигаясь вперед, LG будет продолжать использовать свой опыт в сфере мобильных телефонов и развивать связанные с мобильностью технологии, такие как 6G, чтобы помочь еще больше укрепить конкурентоспособность в других областях бизнеса. Основные технологии, разработанные за два десятилетия работы мобильного бизнеса LG, также будут сохранены и применены к существующим и будущим продуктам", - подчеркнули в компании.LG Electronics является частью LG Group и была основана в 1958 году, под нынешним именем существует с 1995 года. Продукция компании включает в себя различную бытовую технику, телевизоры, компьютеры и связанные с этим девайсы, переносные устройства, умные приборы, смартфоны и другое. Подразделение LG Mobile Communications выпускало мобильные телефоны еще c 1990-х годов. В 2004 году компания первой в мире представила телефон с поддержкой технологии мобильного телевидения (DMB), а в 2011 году - первый в мире смартфон с 3D-дисплеем (LG Optimus 3D). Первый смартфон под управлением операционной системы Google Android (LG GW620) был выпущен в 2009 году.
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россия, lg electronics, экономика
СЕУЛ, 5 апр - РИА Новости.
Южнокорейская компания LG
объявила об отказе от производства смартфонов, чтобы сосредоточиться на других сферах, включая электромобили, интернет вещей (IoT) и решения для бизнеса.
"Стратегическое решение LG выйти из невероятно конкурентного сектора мобильных телефонов позволит компании сосредоточить ресурсы в таких областях роста, как компоненты для электромобилей, подключаемые девайсы, умный дом, робототехника, искусственный интеллект и решения для бизнеса, а также платформы и сервисы", - говорится в заявлении компании.
LG планирует свернуть производство мобильных телефонов к 31 июля. Текущий ассортимент можно будет приобретать до указанной даты, а некоторые модели останутся в продаже еще дольше. Кроме того, LG Electronics продолжит предоставлять сервисную поддержку и обновления программного обеспечения для клиентов уже существующих мобильных продуктов в течение определенного периода, который "будет варьироваться в зависимости от региона".
Компания обещает не отказываться от сотрудничества с поставщиками и деловыми партнерами на протяжении всего периода сворачивания производства смартфонов. Вопросы трудоустройства оставшихся без работы сотрудников будут решаться на местах.
"Двигаясь вперед, LG будет продолжать использовать свой опыт в сфере мобильных телефонов и развивать связанные с мобильностью технологии, такие как 6G, чтобы помочь еще больше укрепить конкурентоспособность в других областях бизнеса. Основные технологии, разработанные за два десятилетия работы мобильного бизнеса LG, также будут сохранены и применены к существующим и будущим продуктам", - подчеркнули в компании.
LG Electronics является частью LG Group и была основана в 1958 году, под нынешним именем существует с 1995 года. Продукция компании включает в себя различную бытовую технику, телевизоры, компьютеры и связанные с этим девайсы, переносные устройства, умные приборы, смартфоны и другое.
Подразделение LG Mobile Communications выпускало мобильные телефоны еще c 1990-х годов. В 2004 году компания первой в мире представила телефон с поддержкой технологии мобильного телевидения (DMB), а в 2011 году - первый в мире смартфон с 3D-дисплеем (LG Optimus 3D). Первый смартфон под управлением операционной системы Google Android (LG GW620) был выпущен в 2009 году.