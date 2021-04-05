https://ria.ru/20210405/lg-1604221731.html

LG прекращает производство смартфонов

LG прекращает производство смартфонов

Южнокорейская компания LG объявила об отказе от производства смартфонов, чтобы сосредоточиться на других сферах, включая электромобили, интернет вещей (IoT) и... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T05:21

2021-04-05T05:21

2021-04-05T09:03

россия

lg electronics

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/16/1594148234_0:125:3049:1840_1920x0_80_0_0_6d95fa5bccb4a1e5e72d3eb0181ae6fc.jpg

СЕУЛ, 5 апр - РИА Новости. Южнокорейская компания LG объявила об отказе от производства смартфонов, чтобы сосредоточиться на других сферах, включая электромобили, интернет вещей (IoT) и решения для бизнеса.LG планирует свернуть производство мобильных телефонов к 31 июля. Текущий ассортимент можно будет приобретать до указанной даты, а некоторые модели останутся в продаже еще дольше. Кроме того, LG Electronics продолжит предоставлять сервисную поддержку и обновления программного обеспечения для клиентов уже существующих мобильных продуктов в течение определенного периода, который "будет варьироваться в зависимости от региона".Компания обещает не отказываться от сотрудничества с поставщиками и деловыми партнерами на протяжении всего периода сворачивания производства смартфонов. Вопросы трудоустройства оставшихся без работы сотрудников будут решаться на местах."Двигаясь вперед, LG будет продолжать использовать свой опыт в сфере мобильных телефонов и развивать связанные с мобильностью технологии, такие как 6G, чтобы помочь еще больше укрепить конкурентоспособность в других областях бизнеса. Основные технологии, разработанные за два десятилетия работы мобильного бизнеса LG, также будут сохранены и применены к существующим и будущим продуктам", - подчеркнули в компании.LG Electronics является частью LG Group и была основана в 1958 году, под нынешним именем существует с 1995 года. Продукция компании включает в себя различную бытовую технику, телевизоры, компьютеры и связанные с этим девайсы, переносные устройства, умные приборы, смартфоны и другое. Подразделение LG Mobile Communications выпускало мобильные телефоны еще c 1990-х годов. В 2004 году компания первой в мире представила телефон с поддержкой технологии мобильного телевидения (DMB), а в 2011 году - первый в мире смартфон с 3D-дисплеем (LG Optimus 3D). Первый смартфон под управлением операционной системы Google Android (LG GW620) был выпущен в 2009 году.

https://ria.ru/20200205/1564271636.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, lg electronics, экономика