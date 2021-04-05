https://ria.ru/20210405/led-1604241269.html

В Воронежской области нашли тело ребенка, провалившегося под лед зимой

В Воронежской области нашли тело ребенка, провалившегося под лед зимой

Тело мальчика, провалившегося под лед в Воронежской области и унесенного течением, найдено после почти двухмесячных поисков, сообщает в понедельник сообщество... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T10:31

2021-04-05T10:31

2021-04-05T10:35

воронежская область

острогожский район

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 5 апр - РИА Новости. Тело мальчика, провалившегося под лед в Воронежской области и унесенного течением, найдено после почти двухмесячных поисков, сообщает в понедельник сообщество "Спасатели Воронежской области" на своей странице "ВКонтакте".Трое детей провалились под лед реки Тихая Сосна у села Гнилое в Острогожском районе 7 февраля этого года. Два ребенка выбрались самостоятельно, одного унесло течением.Как отмечает сообщество, в поисках ребенка были задействованы все водолазные группы аварийно-спасательной службы Воронежской области, также в них принимали участие волонтеры из пяти городов центра России.

https://ria.ru/20210331/led-1603580564.html

воронежская область

острогожский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воронежская область, острогожский район, происшествия