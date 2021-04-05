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В Воронежской области нашли тело ребенка, провалившегося под лед зимой
В Воронежской области нашли тело ребенка, провалившегося под лед зимой
Тело мальчика, провалившегося под лед в Воронежской области и унесенного течением, найдено после почти двухмесячных поисков, сообщает в понедельник сообщество... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T10:31
2021-04-05T10:35
воронежская область
острогожский район
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 5 апр - РИА Новости. Тело мальчика, провалившегося под лед в Воронежской области и унесенного течением, найдено после почти двухмесячных поисков, сообщает в понедельник сообщество "Спасатели Воронежской области" на своей странице "ВКонтакте".Трое детей провалились под лед реки Тихая Сосна у села Гнилое в Острогожском районе 7 февраля этого года. Два ребенка выбрались самостоятельно, одного унесло течением.Как отмечает сообщество, в поисках ребенка были задействованы все водолазные группы аварийно-спасательной службы Воронежской области, также в них принимали участие волонтеры из пяти городов центра России.
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воронежская область, острогожский район, происшествия

В Воронежской области нашли тело ребенка, провалившегося под лед зимой

10:31 05.04.2021 (обновлено: 10:35 05.04.2021)
 
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Нашивки сотрудников МЧС России - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ВОРОНЕЖ, 5 апр - РИА Новости. Тело мальчика, провалившегося под лед в Воронежской области и унесенного течением, найдено после почти двухмесячных поисков, сообщает в понедельник сообщество "Спасатели Воронежской области" на своей странице "ВКонтакте".
Трое детей провалились под лед реки Тихая Сосна у села Гнилое в Острогожском районе 7 февраля этого года. Два ребенка выбрались самостоятельно, одного унесло течением.
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"Днем 4 апреля 2021 года его тело обнаружили на поверхности реки местные жители, в 250 метрах от места, где его видели последний раз. Видимых телесных повреждений нет, тело отправлено на экспертизу", - говорится в сообщении.
Как отмечает сообщество, в поисках ребенка были задействованы все водолазные группы аварийно-спасательной службы Воронежской области, также в них принимали участие волонтеры из пяти городов центра России.
 
Воронежская областьОстрогожский районПроисшествия
 
 
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