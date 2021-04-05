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Полиция нашла во владимирской колонии убийцу курсанта университета МВД
Полиция нашла во владимирской колонии убийцу курсанта университета МВД
Полицейские раскрыли убийство курсанта университета МВД РФ в Санкт-Петербурге, предполагаемый убийца уже отбывает наказание в колонии за тяжкие преступления,... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T13:13
2021-04-05T13:13
ирина волк
следственный комитет россии (ск рф)
владимирская область
санкт-петербург
происшествия
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Полицейские раскрыли убийство курсанта университета МВД РФ в Санкт-Петербурге, предполагаемый убийца уже отбывает наказание в колонии за тяжкие преступления, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.В феврале 2014 года на улице Уточкина в Санкт-Петербурге неизвестный мужчина выстрелил в 19-летнего курсанта университета, возвращавшегося домой в форменном обмундировании.Она добавила, что злоумышленник признался в содеянном, ему предъявлено обвинение по п. "л" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы).По данным СК РФ, обвиняемого зовут Антон Головырцев, он жил в Петербурге на деньги от аренды квартиры, которая принадлежала родителям, нигде не работал и не учился, читал экстремистскую литературу, увлекался оружием и занимался стрельбой, негативно относился к силовикам. В 2010 году он купил газовый пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами, и испытывал его в лесу, а в 2014 году Головырцев захотел убить представителя власти, утверждает СК.В ведомстве добавили, что 18 февраля 2014 года Головырцев проследил за курсантом, который был в форменном обмундировании, и выстрелил ему в голову.Также в Следственном комитете рассказали, что Головырцев осужден за то, что вместе с соучастником для посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов установил взрывное устройство на ступеньке стационарного поста ГИБДД на пересечении Каменноостровского проспекта и набережной реки Малой Невки. Устройство 5 февраля обнаружили правоохранители.После этого, не позднее 8 октября 2015 года, злоумышленники установили еще одно взрывное устройство в районе пересечения Большого Сампсониевского проспекта и улицы Кантемировской. В тот же день около 15.30 минут они подорвали устройство, в результате пострадала женщина.В феврале 2014 года после убийства курсанта ГУМВД сообщало и розыске двух подозреваемых в капюшонах, одетых в куртки с капюшонами. По данным "Коммерсанта", погибший – уроженец Дагестана, переехавший в Петербург более года назад до своей смерти.
https://ria.ru/20200113/1563368866.html
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владимирская область
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ирина волк, следственный комитет россии (ск рф), владимирская область, санкт-петербург, происшествия

Полиция нашла во владимирской колонии убийцу курсанта университета МВД

13:13 05.04.2021
 
© РИА Новости / Максим БогодвидПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Полицейские раскрыли убийство курсанта университета МВД РФ в Санкт-Петербурге, предполагаемый убийца уже отбывает наказание в колонии за тяжкие преступления, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В феврале 2014 года на улице Уточкина в Санкт-Петербурге неизвестный мужчина выстрелил в 19-летнего курсанта университета, возвращавшегося домой в форменном обмундировании.

"В результате проведенных полицейскими оперативно-розыскных мероприятий получена информация о возможной причастности к совершению противоправного деяния жителя города Санкт-Петербурга 1988 года рождения, который отбывает наказание в исправительной колонии во Владимирской области. За ряд тяжких и особо тяжких преступлений злоумышленник был осужден в 2018 году на 19 лет 6 месяцев лишения свободы", - сказала Волк.

Она добавила, что злоумышленник признался в содеянном, ему предъявлено обвинение по п. "л" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы).
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По данным СК РФ, обвиняемого зовут Антон Головырцев, он жил в Петербурге на деньги от аренды квартиры, которая принадлежала родителям, нигде не работал и не учился, читал экстремистскую литературу, увлекался оружием и занимался стрельбой, негативно относился к силовикам. В 2010 году он купил газовый пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами, и испытывал его в лесу, а в 2014 году Головырцев захотел убить представителя власти, утверждает СК.
В ведомстве добавили, что 18 февраля 2014 года Головырцев проследил за курсантом, который был в форменном обмундировании, и выстрелил ему в голову.
Также в Следственном комитете рассказали, что Головырцев осужден за то, что вместе с соучастником для посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов установил взрывное устройство на ступеньке стационарного поста ГИБДД на пересечении Каменноостровского проспекта и набережной реки Малой Невки. Устройство 5 февраля обнаружили правоохранители.
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После этого, не позднее 8 октября 2015 года, злоумышленники установили еще одно взрывное устройство в районе пересечения Большого Сампсониевского проспекта и улицы Кантемировской. В тот же день около 15.30 минут они подорвали устройство, в результате пострадала женщина.
В феврале 2014 года после убийства курсанта ГУМВД сообщало и розыске двух подозреваемых в капюшонах, одетых в куртки с капюшонами. По данным "Коммерсанта", погибший – уроженец Дагестана, переехавший в Петербург более года назад до своей смерти.
 
Ирина ВолкСледственный комитет России (СК РФ)Владимирская областьСанкт-ПетербургПроисшествия
 
 
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